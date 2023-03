Matteo Berrettini si ritira nei quarti di finale nel torneo di Acapulco dopo aver fatto solo 7 punti . Rune “Credo di essere stato vicino alla perfezione” (Video)

Il torneo ATP 500 di Acapulco ha visto un finale prematuro per il tennista italiano Matteo Berrettini, che si è arreso al danese Holger Rune nei quarti di finale per ritiro. Dopo un inizio difficile, con il suo avversario che ha dominato in tutti i reparti del gioco, Berrettini ha subito un break a zero nel secondo game e ha perso i successivi tre game consecutivi.

Con un parziale di 4-0 40-15 in favore di Rune, una forte pioggia ha costretto una sospensione temporanea della partita. Al momento della ripresa, la situazione non è migliorata per Berrettini che ha subito un altro break e ha visto il danese chiudere il primo set per 6-0. Nel corso del secondo set, il tennista italiano ha mostrato segni di frustrazione e insoddisfazione per il proprio gioco, rompendo una racchetta nel primo game. Dopo aver perso quel game, Berrettini ha deciso di ritirarsi dalla partita per un problema alla gamba destra, consegnando così la vittoria a Rune.

Per il giovane danese, questa vittoria significa la qualificazione alla seconda semifinale stagionale e una probabile scalata nella classifica ATP. Con la possibilità di vincere il torneo di Acapulco, Rune potrebbe salire fino alla sesta posizione del ranking mondiale, migliorando così il suo best ranking.

Dichiara Rune al termine della partita: “Credo di essere stato vicino alla perfezione. Ho giocato in maniera molto attenta dall’inizio alla fine” che ha perso solo sette punti nella partita. “Certo non è mai bello finire così. Auguro a Matteo il meglio. Ma se guardo il mio livello, ero super orgoglioso di come ho gestito la situazione, quindi non vedo l’ora di giocare la semifinale”.