Cobolli stellare: spazza via Mensik e vola per la prima volta agli ottavi in uno Slam

Flavio Cobolli dà una vera e propria lezione di tennis a Jakub Mensik e conquista per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam. Sul Campo 12 di Wimbledon, il 22enne romano si impone con un netto 6-2 6-4 6-2 al termine di una prestazione di altissimo livello, dominata sin dalle prime battute e senza mai concedere all’avversario la minima possibilità di rientrare.

È stata una prova di forza, ma soprattutto di maturità tecnica e mentale. Cobolli ha gestito la sfida da vero top player, senza cali, senza sbavature, con una solidità che ha messo completamente fuori giri il giovane ceco, apparso sin da subito in difficoltà negli spostamenti e nelle letture da fondo.

Una sola palla break concessa in tutto il match – annullata con un ace – e ben 9 servizi vincenti certificano l’efficacia del tennis espresso oggi dal romano, che ha saputo variare i colpi, dominare da fondo e colpire con costanza chirurgica sulle incertezze dell’avversario. Anche l’interruzione per pioggia, arrivata nel cuore del secondo set, non ha minimamente scalfito la sua concentrazione.

Flavio Fantastico 🇮🇹 Flavio Cobolli reaches his first Grand Slam 4R, beating Jakub Mensik 6-2, 6-4, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/XLIW09JXyc — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025



Mensik, numero 17 del mondo e vincitore a marzo del Masters 1000 di Miami (in finale su Djokovic), è incappato in una delle sue giornate peggiori. Pesante negli spostamenti, vulnerabile sulla diagonale del dritto, e spesso costretto a rincorrere. Ha provato a cercare soluzioni a rete, ma è sempre stato respinto dai passanti precisi di Flavio. L’erba, per ora, non sembra essere la sua superficie.

Cobolli, invece, continua a sorprendere proprio dove meno se lo aspettava. Sull’erba, la superficie con cui ha sempre avuto meno feeling, ha raggiunto il miglior risultato Slam della carriera. Una crescita continua, testimoniata anche dal recente ingresso in top 25 e dai due titoli conquistati quest’anno (Bucarest e Amburgo).

La partita si è indirizzata subito nel primo set: Cobolli parte forte, muove bene l’avversario e comanda lo scambio con il dritto. Tre ace, zero doppi falli, solidità granitica da fondo campo. Ogni volta che si entra nello scambio, è il romano a dettare i tempi e a costringere Mensik all’errore. Nel secondo parziale arriva subito il break in apertura. Poi l’interruzione per pioggia, ma Flavio rientra in campo con la stessa energia. Il ceco prova ad alzare il livello, ma la differenza nei momenti chiave è netta: sul 5-4, con una palla break da annullare, Cobolli piazza un ace e poi chiude con una prima vincente, confermando un sangue freddo da veterano. Nel terzo set il copione non cambia. L’azzurro legge bene il servizio dell’avversario e continua a colpire profondo, facendolo muovere e colpendo sempre in anticipo. Mensik prova a forzare, ma sbatte contro un muro. Cobolli lo brekka subito, poi allunga con autorità fino al 6-2 finale che lo spedisce agli ottavi con pieno merito.

Ora Flavio attende il vincente della sfida tra Marin Cilic e Jaume Munar. Ma se manterrà questo livello, nulla può essere escluso. Wimbledon scopre oggi un nuovo protagonista azzurro.

La cronaca

1. set. Serve Mensik e Cobolli si presenta con un dritto vincente. Parte lo scambio, Mensik dritto in rete 0-30. Il nastro aiuta Mensik 15-30. Rovescio in rete ed arrivano due palle break. Dritto out. Break Cobolli, Mensik parte contratto 0-1. Aggressivo Flavio con il dritto 15-0. Si sposta male Mensik 30-0. Palla corta vincente, gioco a zero, break confermato 2-0. Partenza a rilento di Mensik, doppio errore 0-30. Altro doppio fallo, 0-40 tre palle break per Cobolli. Ace 15-40. Sbaglia il “falco” 30-40. Servizio vincente. Parità. Ace, Mensik inizia a carburare con il servizio. Rovescio in rete. Parità. Altro errore del ceco, palla break n.4. Si gira sul dritto Flavio, ancora una palla break. Contropiede di Mensik. Parità. Gioco complicato per Mensik che deve giocare 16 punti ed annullare sei palle break. Alla fine il nativo di Prostějov smuove il punteggio 1-2. Ace Cobolli che consolida il break 3-1. Gioco a zero per Mensik che resta in scia 2-3. Intoccabile Cobolli al servizio. Sei ace el dritto aggressivo 4-2. Riposta profonda di Flavio, Mensik non controlla il dritto 15-30. Attacco lungolinea, 15-40 due palle break per Cobolli. Si spenge in rete la palla corta di Mensik. Doppio break 2-5. Serve per il set Cobolli , due vincenti 30-0. Mensik aggredisce la seconda 15-30. Servizio in kick a uscire 40-15 due set-point. Risponde in rete Mensik 6-2 in ventisei minuti.

2. set La sosta non è servita a Mensik che commette il terzo doppio fallo. Due palle break, esce il dritto del ceco. Break 0-1. Al servizio Flavio che mette fuori un dritto di troppo 15-30, quando la pioggia spedisce tutti negli spogliatoi. Si ritorna in campo, e Cobolli tiene il servizio confermando il break 2-0. Difende ancora altre due palle break il ceco che conquista il primo gioco del set 1-2. Ottimo Cobolli che consolida il break 3-1. Mensik sta giocando meglio specialmente al servizio 2-3. Continua il buon momento di Flavio che non lascia spazio a Mensik 4-2. Si fa sotto Mensik 3-4. Più aggressivo Mensik cerca di verticalizzare il gioco, Flavio comanda un po’ meno lo scambio, ma resta sempre solido da fondo 40-15. Troppa fretta nel giocare il dritto per Flavio 40-30. Risposta vincente di Mensik. Parità. Prima vincente. Ace. In un momento importante Cobolli gioca un ace ed un servizio vincente 5-3. Sbaglia la volée il romano 30-0 Mensik. Ace e palla corta gioco a zero 4-5. Cobolli al servizio per il set. Dritto a sventaglio 15-0. Palla sui piedi volée in rete 15 pari. Stecca con il dritto Flavio 15-30. Sbaglia Mensik 30 pari. Indietro con il corpo Cobolli, 30-40, prima palla break del match per Mensik. Servizio e dritto. Parità. Ace. Set-point Flavio. Doppio fallo. Parità. Di nuovo ace, al centro. Set point n.2. Risposta vincente di rovescio di Mensik. Servizio vincente super al servizio Cobolli. Set-point. Prima al corpo. Cobolli porta a casa anche il secondo set 6-4.

3 set Mensik al servizio. Cielo coperto ed erba meno veloce. Flavio risponde perfettamente 0-40. Tre palle break. Prima vincente 15-40. Palla corta vincente 30-40. Esce ancora il rovescio di Mensik. Break 0-1. Ottimo in risposta Flavio che legge bene il servizio del ceco e poi domina lo scambio. Rischia in risposta Mensik che appare senza armi per contrastare il gioco del romano 15-30. A rete il ceco, ma Cobolli mette a segno il passante. A rete Flavio, break confermato 2-0. Due guizzi a rete di Cobolli 30 pari. Risposta bassa, sbaglia Mensik. Palla break. Servizio vincente. Parità. Due prime e Mensik tiene il servizio 1-2. Ottimo passante di Mensik che con il rovescio difficilmente perdona 15 pari. Spinge con il dritto Cobolli 30-15. Bene a rete il ceco 30 pari. Stecca la risposta Mensik vantaggio Cobolli. Ancora un rovescio vincente. Parità. Seconda al corpo e volée vincente. Break consolidato 3-1. Passante vincente Cobolli 15-30. Sbaglia il rovescio Flavio 30 pari. Ace e servizio vincente Mensik tiene la battuta 2-3. Errore da fondo di dritto di Mensik 15-0. Flavio al servizio è intoccabile 40-30. Altro affondo di Flavio 4-2. A rete Mensik, ma Flavio è vigile 0-15. Risposta vincente 0-30. Ancora una risposta vincente 0-40. Tre palle break. Ace 15-40. Pasticcia sotto rete Mensik. Break 2-5. Cobolli serve il match. Perfetto Flavio 30-0. Ancora un dritto vincente 40-0 tte match-point. Prima vincente Cobolli agli ottavi.

Enrico Milani

Cobolli – Mensik