Sinner da record a Wimbledon: superato Federer per meno giochi persi nelle prime tre partite

È sempre difficile parlare di perfezione nel tennis, ma Jannik Sinner ci sta andando molto vicino in questa prima settimana a Wimbledon 2025. Il numero uno del mondo sta letteralmente dominando il torneo sull’erba londinese, confermandosi come il grande favorito per la vittoria finale. Con il successo nel terzo turno, Sinner ha infatti raggiunto un traguardo storico: è il giocatore che ha perso meno giochi (appena 17) nelle prime tre partite del tabellone maschile di Wimbledon nell’era Open, superando persino un mostro sacro come Roger Federer, che si era fermato a 19 nel 2004, anno in cui poi avrebbe sollevato il trofeo.

Un dominio impressionante quello dell’altoatesino, che ha lasciato per strada appena qualche game contro avversari di buon livello, mostrando una solidità e una continuità fuori dal comune sia al servizio che negli scambi da fondo. Sinner sta giocando con la leggerezza e la sicurezza di chi sa di avere in mano il proprio destino, ma anche con la consapevolezza di chi conosce bene le insidie dello Slam londinese.

Ora la domanda che tutti si pongono è se Jannik riuscirà a mantenere questo livello di eccellenza anche nella seconda settimana e, magari, a chiudere l’opera come fece Federer: sollevando la coppa più ambita del tennis sull’erba.

Nel frattempo, tra i grandi favoriti, Sinner si sta godendo un record che fa già la storia di Wimbledon. Con questa versione, “quasi perfetta”, l’Italia sogna.





Francesco Paolo Villarico