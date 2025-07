Rublev si guadagna la sfida con Alcaraz: “Sto bene, questa partita mi stimola”

Andrey Rublev è pronto per uno degli incroci più attesi degli ottavi di finale di Wimbledon 2025: il russo, rinfrancato da una serie di prestazioni solide e convincenti sull’erba londinese, sfiderà Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale.

Il moscovita, dopo aver superato tre turni impegnativi—tra cui una prestazione brillante contro Mannarino—arriva alla super sfida con rinnovata fiducia nei propri mezzi: “Ho ritrovato buone sensazioni, mi sento bene fisicamente e mentalmente. Colpisco la palla con la potenza che voglio e sull’erba questa sensazione è fondamentale.”

Alcaraz, già campione in carica e grande favorito, rappresenta un ostacolo di primissimo livello, ma Rublev non si nasconde: “Affrontare Carlos è sempre una grande sfida. Lui è uno che non ti regala nulla, bisogna essere perfetti dall’inizio alla fine. Ma io adoro questi palcoscenici: giochi contro i migliori e puoi davvero misurarti. Il tennis maschile ora è equilibratissimo, non c’è nulla di scontato. Darò tutto per provare a metterlo in difficoltà.”

Rublev, che ha mostrato un atteggiamento più sereno e una maggiore solidità mentale nelle ultime uscite, sa che per avere una chance contro Alcaraz servirà la sua versione migliore: “Quando gioco senza tensioni e riesco a sentire la palla, posso fare bene contro chiunque. Ho lavorato molto per arrivare a questo punto e sono contento di poterlo dimostrare in una partita così importante.”

Wimbledon si prepara quindi ad accogliere una sfida ad alta intensità tra due dei migliori colpitori del circuito. Il russo sogna il colpaccio, Alcaraz non vuole fermarsi: l’erba di Church Road sarà ancora una volta il teatro delle grandi emozioni.