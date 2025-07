Cocciaretto che peccato! Cede al tiebreak decisivo contro Bencic, il suo Wimbledon termina al terzo turno

Sfiora l’impresa Elisabetta Cocciaretto nel terzo turno di Wimbledon. La marchigiana gioca una partita coraggiosa e arrembante, ma non basta a sconfiggere la quotata Belinda Bencic, vittoriosa al tiebreak decisivo per 6-4 3-6 7-6(8). Era stata molto brava l’azzurra a rimontare lo svantaggio di un set, salendo di livello dopo la pausa per pioggia e imponendo i suoi ritmi ad angoli ad un avversaria più potente ma meno rapida nella copertura del campo. Cocciaretto è in grande forma e si vede da come impatta la palla e si muove sul campo. Il rammarico per lei viene dal break ottenuto in apertura di terzo set ma purtroppo restituito sul 4-3 e quindi per la palla break non sfruttata nel game successivo, che l’avrebbe mandata a servire per il match. Purtroppo sul super tiebreak decisivo Bencic è partita più forte e ha ottenuto un vantaggio che è riuscita a mantenere sino alla fine.

Bencic è partita molto solida al servizio, dimostrando grande continuità (quasi il 90% di prime in campo e più dell’85% di punti vinti con la prima). Cocciaretto ha provato a rimanere agganciata grazie anche a un buon rendimento con la prima palla, ma la svizzera ha saputo sfruttare al meglio il suo dritto, trovando spesso profondità e angoli vincenti. Il momento chiave è arrivato nel quinto game, quando Bencic ha trovato il break grazie a qualche errore di troppo dell’azzurra, che in quel passaggio ha perso un po’ di lucidità da fondo campo. Cocciaretto ha comunque lottato fino all’ultimo, ma la svizzera ha chiuso 6-4 il parziale con autorità, approfittando anche di una percentuale di prime davvero impressionante e di una Cocciaretto forse troppo fallosa in alcuni momenti delicati.

Dopo la lunga interruzione per pioggia, la partita è ripresa con tutt’altra Cocciaretto: l’azzurra ha cambiato atteggiamento e approccio, tornando in campo più determinata e aggressiva. Ha subito imposto il suo ritmo, cercando di muovere Bencic e di forzare la svizzera agli errori. Il break conquistato nel sesto game ha dato fiducia all’italiana, che ha iniziato a spingere di più con il dritto e ad essere più incisiva anche in risposta. Elisabetta è stata bravissima a mantenere il vantaggio e a non tremare nel momento più delicato, chiudendo il set 6-3 con una prima vincente e trascinando così la sfida al terzo e decisivo parziale.

Sullo slancio del set vinto, Elisabetta riparte fortissimo nel terzo parziale, andando a strappare un break immediato a Bencic sul 15-40, davvero efficace in risposta con la svizzera nervosa. È brava la marchigiana a confermare il vantaggio con un buon turno di battuta, nonostante un doppio fallo, per il 2-0. Cocciaretto sente benissimo la palla, ha appoggi eccellenti e con il suo tennis geometrico fa fare il tergicristallo alla forte avversaria, restando avanti al termine di un game fiume di ben 20 punti, per il 3-1. Bencic è sotto nel gioco, è nervosa, ma non cede e in risposta sul 4-3 va a prendere il contro break, grazie ad un doppio fallo e quindi un diritto lungo. Lo score è in partita, 4 pari. Furibonda la reazione di Cocciaretto, spinge e si procura una chance per tornare avanti, ma spedisce un diritto in rete e Bencic sorpassa sul 5-4. La partita si decide al super tiebreak. Bencic strappa subito un punto in risposta, 2-0, la sua fiducia sale alle stelle e disegna il campo col diritto, per il 4 punti 1. La svizzera resta saldamente avanti, nonostante l’italiana non ceda niente e provi a rientrare con tutto quello che ha. Sul 8 punti a 6, Elisabetta sbaglia un diritto che porta Bencic a triplo Match Point. Salva il primo l’azzurra con un bel diritto lungo linea, ma l’incontro termina sul 9-7, con un rovescio out di Elisabetta. Davvero un peccato, ma resta una grande prestazione contro un’avversaria forte.

B. Bencic vs E. Cocciaretto