Incredibile Kyrgios: ora elogia Sinner, “vincerà più di Alcaraz” (video)

Se c’è una qualità nella quale Nick Kyrgios eccelle è la capacità di sorprendere. Dopo mesi e mesi passati avvelenando il web e i media con dichiarazioni durissime contro Jannik Sinner per il noto caso Clostebol, ora il discusso talento australiano dice di schierarsi nel “team Sinner” in una chiacchierata con Patrick Mouratoglou a latere del tour UTS, promosso dal coach francese. In una clip video che riportiamo, Mouratoglou e Kyrgios parlano su chi avrà una carriera più vincente tra Alcaraz e Sinner. Nick è convinto che Jannik vincerà di più per la sua applicazione, affermando di esser del “team Sinner”.

“Chi avrà una carriera migliore, Alcaraz o Sinner” così inizia la conversazione, e Kyrgios: “Parlo io per primo, dico Sinner, perché Alcaraz ama le donne… si distrae di più e gli piacciono fin troppo i party. Questo è quello che credo, Sinner è più focalizzato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE COACH (@patrickmouratoglou)

“Sinner è più continuo” afferma Mouratoglou, “in generale, ha una mentalità più forte. Se guardi alla stagione, Alcaraz ha perso molte più partite di Sinner, e non dovrebbe farlo. Perché? Non è sempre lì, e durante le partite ha tanti alti e bassi. L’altro è invece è continuo. Quindi per questa ragione, sì, ma alla fine sarà tutta una questione dei grandi tornei e degli head to head, perché si affronteranno un sacco di volte in finale. Quindi alla fine quello che vincerà di più contro l’altro avrà più titoli. Se guardiamo a come stanno le cose in questo momento… le ultime cinque le ha vinte Alcaraz”.

“Sono tante, cinque di fila”.

“Per questo io dico Alcaraz”, sentenzia Mouratoglou, “ma i due saranno molto vicini”.

Kyrgios invece chiosa dicendo “io sono nel team Sinner”.

Mario Cecchi