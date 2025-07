Wimbledon, Darderi si ferma al terzo turno: Thompson più esperto e cinico nei momenti chiave

Finisce al terzo turno il cammino di Luciano Darderi a Wimbledon.

L’italo-argentino si arrende a Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 6-3 in una partita combattuta, equilibrata a tratti, ma segnata dalla maggiore esperienza e adattabilità dell’australiano all’erba del Church Road.

Un match deciso da dettagli, quelli che nei tornei dello Slam spesso fanno tutta la differenza. Thompson, classe 1994, ha messo in campo un tennis solido e concreto, facendo leva su un servizio sempre efficace (19 ace contro gli 8 di Darderi) e un gioco a rete chirurgico: ben 67 discese, studiate e volute per spezzare il ritmo da fondo del nativo di Villa Gesell, chiaramente più a suo agio nello scambio prolungato.

La chiave: l’inizio ad handicap e la lucidità dell’australiano

La partita si è messa subito in salita per Darderi, brekkato a freddo nel primo game del match. Quel passaggio a vuoto iniziale ha condizionato tutto il primo set: Thompson ha tenuto saldamente i propri turni di servizio e annullato con autorità tre palle break in un momento cruciale.

Un episodio curioso e nervoso sul set point – con l’australiano che perde il cappellino ma riesce comunque a chiudere il punto con il berretto in mano – ha innervosito Darderi, che ha iniziato a perdere lucidità anche in apertura di secondo parziale.

Nel secondo set il copione si ripete: Thompson sale subito di un break e gestisce con sicurezza grazie al suo tennis diretto, fatto di prime potenti e un’ottima mano nei pressi della rete. L’australiano è freddo nei momenti chiave, mentre Darderi si irrigidisce e fatica a trovare continuità alla risposta, soprattutto sulla seconda.

Sotto due set a zero, Darderi reagisce. Torna a servire con più efficacia, trova finalmente aggressività con il dritto e, alla terza palla break, riesce a strappare il servizio a Thompson per la prima volta nel match. Il numero 59 ATP alza il livello, comanda da fondo e con un parziale autoritario accorcia le distanze. Il terzo set si chiude 6-3 tra gli applausi del pubblico, che inizia a credere nella rimonta.

Nel quarto, però, l’equilibrio si rompe di nuovo nel momento decisivo. Sul 3-3, due errori non forzati di dritto costano carissimi all’azzurro: Thompson ne approfitta, brekka e poi chiude i giochi con autorità, sfruttando il secondo match point a disposizione.

Per Thompson si tratta del miglior risultato in carriera a Wimbledon, dove eguaglia gli ottavi raggiunti agli US Open nel 2020 e nel 2024. A 31 anni, con nove apparizioni ai Championships, l’australiano ha messo in campo tutta la sua esperienza, la capacità di adattare il piano tattico in corsa – cercando costantemente la rete dopo aver capito che da fondo Darderi era superiore – e una gestione nervosa impeccabile.

Per Luciano Darderi, alla sua seconda presenza a Wimbledon, resta l’amaro per una partita in cui avrebbe potuto fare di più, ma anche la consapevolezza di avere armi per ben figurare anche fuori dalla terra battuta. Il suo tennis è cresciuto, l’approccio mentale ancora da affinare: qualche fretta di troppo, qualche scelta sbagliata nei momenti caldi, e un nervosismo che in certi frangenti ha tolto lucidità.

Il bilancio resta positivo: il primo terzo turno in carriera in uno Slam sull’erba è un traguardo che vale e dà prospettive. Ma per fare l’ultimo salto servirà migliorare la tenuta nei punti importanti. Come oggi: sono bastati tre o quattro scambi decisi meglio da Thompson per indirizzare la partita.

La cronaca

1° set

Inizia a servire Darderi che va subito in difficoltà 0-30. Esce il back d’attacco 0-40. Tre palle break dopo solo un minuto di gioco. Servizio vincente sulla prima. A rete Thompson break a freddo dopo nemmeno due minuti di gioco 0-1.

Passante di Darderi 0-15. Serve bene l’australiano 40-15. Attacco di rovescio out, Thompson conferma il break 2-0. Inizia a carburare Darderi, sbaglia a rete l’australiano 1-2. Consolida il break Thompson 3-1.

Gioco a zero per Darderi, che rimane in scia 2-3. Inizia bene Darderi che passa di rovescio l’australiano. Ancora una risposta vincente dell’italiano 0-30. Risposta profonda di Luciano, tre palle per il contro break. Esce il dritto 15-40. Prima vincente 30-40. Ancora un ottimo servizio e se ne vanno le tre palle break.

Fatica Thompson, che deve giocare 10 punti, ma tiene il servizio 4-2. Quando entra nello scambio Darderi riesce a comandare il gioco. Il problema è riuscire a rispondere al servizio dell’australiano 3-4. Seconda in kick esce la risposta di Darderi 15-0. Molto solido al servizio Thompson 5-3.

Darderi serve per restare nel set. Annulla un set point l’italiano che riesce a venire fuori da un game complicato 4-5. Thompson per il set. Passante di Darderi 0-15. Spreca la risposta Luciano 15 pari. Risposta da migliorare specialmente sulla seconda. Splendida demi-volée di Thompson 40-15 due set point.

Cade il cappellino all’australiano che gioca con il cappellino in mano e chiude il set. Protesta Darderi, ma niente da fare primo set a Thompson 6-4.

2° set

Invito alla calma per Luciano che inizia bene il secondo set. Gioco a zero 1-0. Turno di battuta rapido per Thompson 1-1. Inspirato da fondo campo Thompson che indovina un cross incredibile 15-40 due palle break. Brutto errore di dritto di Darderi, break 1-2.

Oggi Thompson perfetto anche da fondo break confermato 1-3. Finalmente un gioco a zero per Darderi 2-3. L’australiano continua a servire ed a rimanere concentrato, mentre Darderi fatica a ritrovare la concentrazione. Thompson solidissimo e difficile da scalfire porta a casa uno scambio da 19 colpi, break consolidato 4-2.

Un altro gioco a zero per Darderi 3-4. Si gioca solo sul servizio di Thompson che oggi non sembra fare sconti. Serve and volley dell’australiano 30-0. Ace. Tre errori inattesi di Thompson per la prima volta 40 pari. Ace. Errore di dritto. Parità. Ancora un ace. Dritto lungolinea di Darderi. Parità. Serve and volley. Thompson verticalizza il gioco e sull’erba paga sempre. Ancora a rete Thompson 5-3.

Cerca di allungare il set Darderi. Ottimo da fondo Luciano 30-15. Resta attaccato Darderi 4-5. Due set-point per Thompson. Risposta vincente 40-30. Esce il rovescio del nativo di Sidney secondo set-point annullato. Servizio e volée, impeccabile, terza palla set. Sbaglia il rovescio Darderi. Anche il secondo set va a Thompson.

3° set

Ancora Darderi al servizio. Inizia bene Luciano, 30-0. Brutta palla corta 30-15. Il nastro aiuta Thompson 30 pari. Dritto in rete. Parità. Ace e servizio vincente. Darderi fa la corsa in testa 1-0.

Sbaglia a rete Thompson 0-30. A rete l’australiano che ribalta la situazione 40-30. Ace 1-1. Lo slice lungolinea di Thompson mette in difficoltà Darderi 15-30. Doppio fallo pesantissimo, due palle break per Thompson. Dritto vincente, annullata la prima. Prima vincente, annullata anche la seconda. Doppio fallo, arriva la terza palla break. A rete Darderi, annullata anche la terza. Splendido dritto, palla per restare avanti. Servizio in kick, 2-1.

Trova due passanti Darderi 0-30, Thompson sotto pressione. Recupera l’australiano 40 pari. Sbaglia la volée Thompson. Palla break per Darderi. Errore di dritto, occasione sprecata. Parità. Controlla lo scambio Luciano, palla break. Ancora a rete Thompson, esce il passante. Parità. Ancora a rete l’australiano, che chiude. Risposta vincente. Parità. Scambio durissimo, difende bene Darderi, palla break. Esce il dritto di Thompson, break 1-3.

Palla corta dell’australiano 0-15. Darderi rimedia con una prima 15 pari. Dritto incrociato vincente 30-15. Due brutti errori di Darderi, palla per il contro break. Ace. Parità. Ancora una prima, break confermato 3-1.

Doppio ace per Thompson, gioco a zero 2-3. Inizia bene Darderi che trova la prima, break confermato 5-2. Thompson serve per restare nel set. L’australiano ritrova servizio e volée. 3-5.

Darderi serve per il set. Scambio intenso, l’italo-argentino piazza il dritto lungolinea vincente. Ancora un’accelerazione di dritto 30-15. Brutto rovescio in rete 30 pari. Risposta in rete. Set-point. Grande prima, terzo set meritato 6-3 per Darderi.

4° set

Parte forte Thompson che ha ritrovato il servizio 1-0. Ace di seconda per Luciano che sta servendo molto meglio 40-0. Bene Darderi che è salito di livello 1-1.

Insiste l’australiano con il serve and volley, Darderi lo passa 0-15. Errore di Thompson 15-30. Ancora a rete il nativo di Sidney 30 pari. Risposta vincente, palla break. Ace. Come al solito Thompson si salva con il servizio. Risponde aggressivo Luciano, palla break. Esce il passante. Parità. Ancora una volée vincente. Vantaggio Australia. Spinge da fondo Darderi. Parità. Insiste con il serve and volley Thompson, che cerca di evitare lo scambio 2-1.

In difficoltà Darderi 0-30. Scambio intenso, Thompson scende a rete, bravo a recuperare Darderi 15-30. Ancora una prima 30 pari. Esce il dritto di Luciano. Palla break. Ottima prima. Parità. Servizio e dritto 2-2.

Segue il servizio a rete l’australiano 30-0. Difende perfettamente la rete Thompson 3-2. In difficoltà Darderi che mette fuori un dritto 15-30. Rimedia con la prima 30 pari. Dritto pesantissimo 40-30. Brutto errore dell’italiano. Parità. Risponde profondo Thompson. Palla break. Forza il dritto Darderi, che mette fuori. Break 2-4.

Efficace a rete Thompson che continua con il serve and volley e conferma il break 5-2.

Darderi serve per restare in vita. Servizio a zero per Luciano 3-5. Thompson per chiudere la partita. Inizia bene Darderi 0-15. Ace. Risposta fuori 30-15. Risposta fuori. Due match point. Esce la volée di Thompson, primo match-point annullato. Risposta in rete. Thompson agli ottavi.

