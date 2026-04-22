Bellucci stecca a Madrid: Dzumhur passa in due set al primo turno
Si chiude al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti, al termine di una partita in cui l’azzurro non è mai riuscito davvero a trovare continuità e ritmo.
Per Bellucci si tratta di un’occasione mancata anche alla luce di un sorteggio che, almeno sulla carta, poteva aprire scenari interessanti. In caso di successo, infatti, al turno successivo avrebbe trovato l’olandese Tallon Griekspoor, giocatore che non sta vivendo un periodo particolarmente brillante. Invece, a passare è Dzumhur, più solido e concreto nei momenti chiave del match.
A fare la differenza sono stati soprattutto i numeri al servizio e la gestione degli errori. Il bosniaco ha conquistato l’82% dei punti con la prima, contro il 59% di Bellucci, un dato che racconta bene la diversa efficacia nei turni di battuta. L’italiano ha sì messo a referto più vincenti, 13 contro 11, ma ha pagato un numero troppo elevato di errori non forzati: 31, contro i 20 del suo avversario.
Il primo set si era aperto con un campanello d’allarme immediato per Bellucci, costretto a fronteggiare una palla break già nel game inaugurale. L’azzurro era riuscito a salvarsi, ma il break è arrivato poco dopo, nel terzo gioco. Dzumhur ha poi colpito di nuovo nel quinto game, volando sul 4-1. Bellucci ha provato a reagire recuperando uno dei due break di svantaggio, ma la sua rincorsa è durata pochissimo: ha infatti perso ancora il servizio nel game successivo, permettendo al bosniaco di chiudere il parziale per 6-2.
Nel secondo set il copione è stato più equilibrato, almeno nelle battute iniziali. Bellucci ha anche avuto la possibilità di prendere in mano il parziale, ma non è riuscito a sfruttare una chance di break in apertura. I turni di servizio sono poi filati via senza scossoni fino al settimo game, quando il lombardo si è trovato a difendere una palla break. Stavolta Dzumhur non ha perdonato, strappando la battuta che si sarebbe rivelata decisiva. Il bosniaco ha quindi amministrato il vantaggio senza esitazioni, andando a chiudere il match nel decimo game al primo match point.
Per Bellucci resta una prestazione deludente, segnata da troppa discontinuità e da un rendimento insufficiente nei momenti più importanti. Madrid finisce subito, con la sensazione di aver lasciato per strada una possibilità che poteva essere sfruttata meglio.
Marco Rossi
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non esageriamo. Arnaldi ha perso la top100 per infortunio che non è stato ancora risolto, poi è in una fase della carriera dove sono anche subentrate delle altre priorità come il matrimonio. Tornerà se avrà le giuste motivazioni.
Il livello di Bellucci è questo (e non lo dico io, ma i tecnici), bravo lui ad arrivare nei 100 (e starci comodamente per ora) con un gioco molto difficile e rischioso che ha tanti alti e bassi e di certo la terra non è la sua superficie.
Su Sonego io mi andrei a vedere da quanti anni è fisso nei 100 e quanto ha vinto in carriera (lui classe ’95). Poi mi rispondi e mi dici che ne pensi.
i discorsi di calcio su cambio allenatore per me non valgono nel tennis che è uno sport individuale. Alla fine Sonego è un giocatore “fatto e finito” tecnicamente. Lo sa lui e soprattutto lo conoscono molto bene i suoi avversari. E ad avercene di giocatori come Lorenzo.
dimenticavo: cosa intendi per modesta? per me stare nei 100/150 è tutto tranne che essere modesti.
Magari non sarà mai un top player, ma a me Bellucci piace, specie quando è in giornata, ed oggi non era proprio giornata, ma una dignitosa carriera da top-100 se la sta costruendo
Bellucci appena vede dhumur scioglie
Grave sconfitta! Non ha avuto mai un piano tattico! L’ho Vista…
modesto sarà poi il tuo commento, un top 100 non ha mai una carriera modesta, giocando sul circuito maggiore.
Sulla terra battuta, purtroppo, il nostro amatissimo n.1 era contro pronostico e non l’ha ribaltato contro Dzumhur, conta poco che il nostro avversario forse il penultimo entranto in tabellone direttamente alla chiusura dell’entry list.
Cerchiamo di raggranellare qualche punto ATP sulla terra battuta, ma l’assalto alla top 50, cosa mai riuscita ad un nostro rappresentante in tutta la storia del nostro tennis, sarà sicuramente concentrata dai primi tornei su erba in poi, fino alla fine della stagione 2026.
la terra rossa richiede attenzioni e tattiche diverse dal veloce , ogni palla ha rotazioni e rimbalzi diversi . Dzumur è molto più abituato di Bellucci (e su terra ancora vale molto di più di Bellucci )
Clonate Sinner, che poi senza di lui tra WTA e ATP si torna a vincere nel 2097 quando ci sarà l’invasione marziana
ma no non avrei mai pensato che Bellucci perdesse ops vincesse
AMICI,MI Sà TANTO CHE IL NOSTRO TENNIS MASCHI E….FEMMINE SIA ANDATO A MADRID IN GITA ….TURISTICA
Emorragia continua in tabellone dopo le quali
Come sempre solo….SINNER!!
Ho visto qualche scambio di Bellucci, e l’impressione è quella che ho da anni, se non è in super giornata, comincia a sparacchiare a caso, sperando di trovare il jolly. Ormai lo conoscono tutti, giocano sul diritto sicuri che porteranno a casa il punto.
Sono tanti gli italiani (Bellucci, Arnaldi, Sonego), che non si rendono conto che per stare nei 100, ormai, bisogna avere un team di alto livello, e lavorare sempre per migliorarsi, altrimenti la carriera sarà conseguentemnete modesta.