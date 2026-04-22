Bellucci stecca a Madrid: Dzumhur passa in due set al primo turno

Si chiude al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti, al termine di una partita in cui l’azzurro non è mai riuscito davvero a trovare continuità e ritmo.

Per Bellucci si tratta di un’occasione mancata anche alla luce di un sorteggio che, almeno sulla carta, poteva aprire scenari interessanti. In caso di successo, infatti, al turno successivo avrebbe trovato l’olandese Tallon Griekspoor, giocatore che non sta vivendo un periodo particolarmente brillante. Invece, a passare è Dzumhur, più solido e concreto nei momenti chiave del match.

A fare la differenza sono stati soprattutto i numeri al servizio e la gestione degli errori. Il bosniaco ha conquistato l’82% dei punti con la prima, contro il 59% di Bellucci, un dato che racconta bene la diversa efficacia nei turni di battuta. L’italiano ha sì messo a referto più vincenti, 13 contro 11, ma ha pagato un numero troppo elevato di errori non forzati: 31, contro i 20 del suo avversario.

Il primo set si era aperto con un campanello d’allarme immediato per Bellucci, costretto a fronteggiare una palla break già nel game inaugurale. L’azzurro era riuscito a salvarsi, ma il break è arrivato poco dopo, nel terzo gioco. Dzumhur ha poi colpito di nuovo nel quinto game, volando sul 4-1. Bellucci ha provato a reagire recuperando uno dei due break di svantaggio, ma la sua rincorsa è durata pochissimo: ha infatti perso ancora il servizio nel game successivo, permettendo al bosniaco di chiudere il parziale per 6-2.

Nel secondo set il copione è stato più equilibrato, almeno nelle battute iniziali. Bellucci ha anche avuto la possibilità di prendere in mano il parziale, ma non è riuscito a sfruttare una chance di break in apertura. I turni di servizio sono poi filati via senza scossoni fino al settimo game, quando il lombardo si è trovato a difendere una palla break. Stavolta Dzumhur non ha perdonato, strappando la battuta che si sarebbe rivelata decisiva. Il bosniaco ha quindi amministrato il vantaggio senza esitazioni, andando a chiudere il match nel decimo game al primo match point.

Per Bellucci resta una prestazione deludente, segnata da troppa discontinuità e da un rendimento insufficiente nei momenti più importanti. Madrid finisce subito, con la sensazione di aver lasciato per strada una possibilità che poteva essere sfruttata meglio.

ATP Madrid Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 2 4 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 2-3 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi