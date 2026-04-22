Madrid amara per Sonego: Lajovic vince 6-3 7-6, l’azzurro fuori all’esordio

Si chiude subito il cammino di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro è stato sconfitto all’esordio dal serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3 7-6, al termine di una partita dai due volti per il piemontese: un avvio pessimo, una buona reazione nel secondo set, poi il nuovo crollo nel tie-break decisivo.

La sensazione, fin dai primi giochi, è stata quella di un Sonego contratto e poco lucido. Il primo set è infatti scivolato via rapidamente, con l’italiano subito sotto 0-4 dopo una sequenza di errori gratuiti, soprattutto con il dritto. Un colpo che per lunghi tratti del match ha tradito il torinese, togliendogli sicurezza e continuità nello scambio. Nonostante il tentativo di rientrare, con anche un break recuperato, Lajovic ha amministrato con solidità il vantaggio e ha chiuso il primo parziale 6-3.

Nel secondo set la partita è cambiata. Sonego è salito sensibilmente al servizio, trovando più prime e maggiore incisività nei turni di battuta. L’azzurro ha tenuto meglio il campo, ha cercato di lasciar andare il braccio e si è aggrappato anche al sostegno del pubblico madrileno. Tuttavia, pur crescendo nei propri game di servizio, non è mai riuscito davvero a incidere in risposta, lasciando spesso a Lajovic il controllo dei punti nei momenti più delicati.

Il serbo, infatti, ha continuato a servire con grande efficacia. Nel solo secondo set ha vinto l’81% dei punti con la prima, entrata addirittura nell’84% dei casi, senza praticamente concedere nulla anche con la seconda. Sonego ha provato a restare agganciato al match, annullando momenti complicati e trascinando il parziale fino al tie-break, ma proprio nel momento decisivo è riemersa tutta la fragilità della sua partita.

Nel gioco decisivo, infatti, il dritto dell’azzurro è tornato a incepparsi. Lajovic è partito subito meglio, ha conquistato il mini-break iniziale e poi ha allungato sfruttando altri errori di Sonego, apparso nuovamente sfiduciato nei colpi da fondo. Il serbo ha così chiuso i conti 7-6, completando una prestazione molto solida e meritando il passaggio del turno.

A fare la differenza sono stati soprattutto i numeri e la maggiore pulizia del tennis di Lajovic. Il serbo ha concluso l’incontro con il 76% dei punti vinti con la prima di servizio, messa in campo nel 68% delle occasioni, e con un ottimo 74% dei punti vinti con la seconda. Un rendimento che spiega bene perché Sonego abbia faticato così tanto a trovare chance in risposta. Lajovic ha inoltre terminato il match con 18 vincenti e 16 errori gratuiti, confermando un equilibrio molto più efficace rispetto a quello dell’azzurro.

Per Sonego resta una sconfitta pesante, soprattutto per il modo in cui è maturata. Dopo un approccio molto negativo, l’italiano era stato bravo a rientrare gradualmente in partita, ma nel finale del secondo set si è sciolto proprio sul più bello. Il dritto perso nel tie-break è l’immagine più chiara di una giornata in cui è mancata fiducia, oltre alla necessaria continuità contro un avversario esperto e ordinato come Lajovic.

Madrid si conferma dunque amara per il tennista azzurro, eliminato subito in un torneo in cui sperava di trovare ritmo e fiducia. Passa invece Lajovic, autore di una prova concreta, pulita e di alto rendimento soprattutto al servizio.

ATP Madrid Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 7 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico