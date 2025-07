WTA 125 Contrexeville: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre al via

WTA 125 Contrexeville – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Angela Fita Boluda vs Tina Smith

Mina Hodzic vs (6) Nicole Fossa Huergo

(2) Kaitlin Quevedo vs Diana Martynov

Diletta Cherubini vs (7) Silvia Ambrosio

(3) Sada Nahimana vs Alicia Herrero Linana

(WC) Mathilde Lollia vs (5) Lia Karatancheva

(4) Carolina Alves vs Ekaterina Kazionova

(WC) Sarah Iliev vs (8) Caroline Werner

Center Court – ore 10:00

(2) Kaitlin Quevedo \ vs Diana Martynov \ Inizio 10:00

Sarah Iliev \ vs (8) Caroline Werner \

Mathilde Lollia \ vs (5) Lia Karatancheva \

Court 1 – ore 10:00

(1) Angela Fita Boluda \ vs Tina Smith \ Inizio 10:00

(4) Carolina Alves \ vs Ekaterina Kazionova \

(3) Sada Nahimana \ vs Alicia Herrero Linana \

Court 2 – ore 10:00

Diletta Cherubini \ vs (7) Silvia Ambrosio \ Inizio 10:00

Mina Hodzic \ vs (6) Nicole Fossa Huergo \