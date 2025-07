Alcaraz supera Struff e approda agli ottavi di Wimbledon senza brillare

Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 superando Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Una partita solida quella dello spagnolo, che ha saputo gestire le fasi più delicate dell’incontro, confermando il proprio status di favorito senza però brillare in modo particolare.

Il match era iniziato in discesa per Alcaraz, che nel primo set ha mostrato grande concentrazione e un buon livello tattico, approfittando anche degli errori dell’avversario, poco efficace sia al servizio che nelle discese a rete. Nel secondo parziale, però, il tedesco è cresciuto: Alcaraz ha abbassato l’intensità e Struff ne ha approfittato per ribaltare l’inerzia, riuscendo a pareggiare il conto dei set.

Dopo un momento di difficoltà, il numero 2 del mondo ha ripreso in mano la partita nel terzo set, tornando a giocare in modo ordinato e solido, riuscendo a trovare il break che gli ha permesso di gestire con sicurezza il vantaggio. Anche il quarto parziale è stato combattuto, con Struff che ha provato a mettere pressione all’avversario, ma Alcaraz è rimasto tranquillo e, con una zampata decisiva nel nono game, ha chiuso i conti senza tentennamenti.

Senza strafare, Alcaraz continua quindi il suo percorso a Wimbledon e aspetta ora Andrey Rublev negli ottavi di finale.





Marco Rossi