Torna la Hopman Cup: l’edizione 2025 si disputerà a Bari con Paolini e Cobolli per l’Italia

Si respira l’atmosfera dei grandi eventi internazionali di tennis a Bari, in Puglia. A cominciare dalla conferenza stampa di presentazione della Hopman Cup 2025, tenutasi oggi presso il Grande Albergo delle Nazioni.

Il prestigioso torneo misto internazionale, con una storia lunga 35 anni e trascorsa prevalentemente in Australia, arriva a Bari per la sua prima volta in Italia. Una scelta condivisa dall’International Federation of Tennis (ITF) e da Tennium, società organizzatrice, che hanno creduto nel potenziale di Bari come location per l’edizione 2025.

Un evento che porterà in città campioni internazionali, come quelli del team Italia costituito da Jasmine Paolini, (attuale migliore giocatrice italiana, vincitrice della Billie Jean King Cup con il team Italia ed arrivata fino alla quarta posizione del best ranking singolare – la più alta raggiunta da una tennista italiana, a pari merito con Francesca Schiavone) e Flavio Cobolli (in finale l’anno scorso all’ATP 500 di Washington, quando ha raggiunto il 30° posto nella classifica mondiale di singolare).

Divisi in due gruppi, scenderanno in campo ogni giorno alle 17.30 i team misti di Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Canada ed Italia, appunto. A breve saranno ufficializzati anche i nomi dei giocatori degli altri team, per i quali cresce l’attesa tra i tanti appassionati di tennis in attesa dell’avvio della vendita dei biglietti per assistere ai match in calendario, fissata il prossimo 9 aprile.

Il torneo comincia mercoledì 16 luglio con il match Italia-Croazia, campione in carica, per proseguire il 17 con Grecia-Spagna e Francia-Croazia. Il 18 sarà la volta di Italia-Francia e Canada-Spagna, il 19 scenderanno in campo i team di Grecia e Canada. Domenica 20 luglio, infine, l’attesa finale per l’aggiudicazione del prestigioso ed ambito trofeo che, nella passata edizione 2023 in Francia (nel 2024 non si è tenuta per la contemporaneità con i Giochi Olimpici), è stato vinto dal team Croazia composto da Donna Vekić e Borna Ćorić.

Il villaggio del tennis e la copertura mediatica

Oltre alle migliaia di spettatori attesi nel villaggio del tennis da 10mila mq (due campi circondati da tribune, oltre ad aree dedicate a ristorazione ed intrattenimento e spazi lounge), il torneo sarà interamente trasmesso in diretta su SuperTennis, emittente tv (terrestre e satellitare in HD, web e mobile) della FITP, che trasmette in chiaro oltre ottanta tornei dei più importanti circuiti internazionali. Per Hopman Cup un broadcaster di prestigio e di capillare diffusione.

Alla conferenza stampa, dinanzi al luccicante ed ambito trofeo della Hopman Cup, in passato sollevato in segno di vittoria anche da campioni del calibro di Roger Federer e Belinda Bencic (2018 e 2019), hanno partecipato (in ordine di intervento): Vito Leccese (Sindaco di Bari), David Haggerty (Presidente International Tennis Federation – ITF), Kristoff Puelinckx (CEO Tennium), Iva Majoli (Direttore del Torneo) Isidoro Alvisi (Vice Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel – FITP) e Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia).

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il Sindaco Leccese ha introdotto l’evento dicendosi “felice ed orgoglioso di ospitare per la prima volta in Italia la Hopman Cup, che ha scelto Bari come sede del prossimo torneo. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per la città e per il nostro territorio, rafforzando la nostra tradizione sportiva e anche il fascino attrattivo della nostra regione”.

Il Presidente Haggerty ha ripercorso la lunga storia della Hopman Cup, esprimendo “grande soddisfazione per il ritorno di questo importante evento del panorama tennistico internazionale. La Hopman Cup è un’opportunità unica nel calendario, apprezzata sia dai tennisti che dagli appassionati di tennis che sono sicuro accorreranno numerosi sulle tribune di Bari”.

Per il CEO di Tennium, Puelinckx “eventi speciali devono tenersi in luoghi speciali. E siamo stati subito d’accordo che non c’è posto migliore della Puglia per organizzare un torneo unico nel format come la Hopman Cup, per giunta in piena estate. Sarà un vero e proprio evento, un’esperienza tutta da vivere, in campo e fuori, con musica, fan zone, area food e zone lounge”.

La direttrice Majoli, contenta di essere stata lei a spingere perché la location fosse la Puglia, ha annunciato i due gruppi dei team (gruppo A: Canada, Grecia e Spagna – gruppo B: Italia, Francia e Croazia) e dato la parola ai giocatori italiani che in videomessaggio da Miami si sono detti entrambi desiderosi di scendere in campo a Bari per vincere l’edizione 2025.

“Un evento di caratura mondiale dedicato ad un grande del tennis, Harry Hopman, precursore del coaching e fondatore delle accademie – ha precisato Alvisi- In questo momento d’oro per l’Italia del tennis, con 11 giocatori tra i primi 100 del mondo, è un riconoscimento importante. Della Puglia, in particolare, lo è ancora di più visto che proprio qui, sia Paolini che Cobolli, hanno raccolto il loro primi risultati internazionali”.

Ha chiuso la conferenza il Presidente Emiliano: “La Puglia è la terra del coraggio. Devo ringraziare in modo particolare David, Kristoff ed Iva perché, come accade nello sport, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Ringrazio anche la Federazione Italiana Tennis che ha fatto un lavoro simile a quello della Regione Puglia: ha capito, tanti anni fa, che non si poteva aspettare un colpo di fortuna, ma bisognava organizzare e strutturare il movimento tennistico. Isidoro è stato uno dei protagonisti di questa visione. I numeri che la FIT può vantare oggi sono il frutto di un lavoro che definirei molto “pugliese”: fondato sulla creazione di legami, sulla passione delle persone, non solo sull’aspetto economico. Perché lo sport mondiale vive sì di economia, ma soprattutto di passione. Essendo questa un’edizione “zero”, sappiamo bene che ci sarà tanto da fare e sarà quindi fondamentale un lavoro di squadra solido e compatto, perché ci stiamo giocando la possibilità di rendere la Hopman Cup un evento stabile. Per noi è una sfida tanto importante quanto quella sportiva”.

Gruppi

GIRONE A: Canada 🇨🇦, Grecia 🇬🇷, Spagna 🇪🇸

GIRONE B: Italia 🇮🇹, Francia 🇫🇷, Croazia 🇭🇷

Ecco il calendario completo della Hopman Cup 2025:

16 luglio, ore 17.30

Centrale: Italia 🇮🇹 – Croazia 🇭🇷

17 luglio, ore 17.30

Centrale: Grecia 🇬🇷 – Spagna 🇪🇸

Campo 1: Francia 🇫🇷 – Croazia 🇭🇷

18 luglio, ore 17.30

Centrale: Italia 🇮🇹 – Francia 🇫🇷

Campo 1: Canada 🇨🇦 – Spagna 🇪🇸

19 luglio, ore 17.30

Centrale: Grecia 🇬🇷 – Canada 🇨🇦

20 luglio, ore 17.30

Centrale: Finale