Sinner raggiunge le 43 settimane da numero 1 del ranking ATP e punta al record di Courier

Jannik Sinner inizia oggi, lunedì 31 marzo, la sua 43ª settimana consecutiva come numero 1 del ranking ATP. Un traguardo che consolida sempre più la posizione dell’azzurro nella storia del tennis mondiale.

Con questo risultato, il campione altoatesino si posiziona già come il 13º tennista con più tempo trascorso al vertice della classifica mondiale nella storia del tennis maschile. Un’impresa notevole considerando la giovane età del tennista italiano e la concorrenza sempre più agguerrita nel circuito ATP.

Il prossimo obiettivo per Sinner è ora superare le 58 settimane di permanenza al numero 1 di Jim Courier. Un traguardo che potrebbe raggiungere il 14 luglio prossimo, a condizione che nessun altro giocatore riesca a spodestarlo dalla vetta della classifica prima di quella data.

La costanza di rendimento mostrata da Sinner negli ultimi mesi conferma non solo il suo straordinario talento, ma anche una maturità agonistica notevole. Questo è particolarmente significativo considerando che il campione ha dovuto affrontare anche la recente vicenda della sospensione temporanea imposta dalla WADA per il caso clostebol che terminerà il prossimo 04 maggio.

Settimane totali da n.1 del mondo

1. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković – 428

2. 🇨🇭 Svizzera – Roger Federer – 310

3. 🇺🇸 Stati Uniti – Pete Sampras – 286

4. 🇨🇿 Rep. Ceca – Ivan Lendl – 270

5. 🇺🇸 Stati Uniti – Jimmy Connors – 268

6. 🇪🇸 Spagna – Rafael Nadal – 209

7. 🇺🇸 Stati Uniti – John McEnroe – 170

8. 🇸🇪 Svezia – Björn Borg – 109

9. 🇺🇸 Stati Uniti – Andre Agassi – 101

10. 🇦🇺 Australia – Lleyton Hewitt – 80

11. 🇸🇪 Svezia – Stefan Edberg – 72

12. 🇺🇸 Stati Uniti – Jim Courier – 58

13. 🇮🇹 Italia – Jannik Sinner – 43

14. 🇧🇷 Brasile – Gustavo Kuerten 43

15. 🇬🇧 Regno Unito – Andy Murray – 41

16. 🇷🇴 Romania – Ilie Năstase – 40

17. 🇪🇸 Spagna – Carlos Alcaraz – 36

18. 🇸🇪 Svezia – Mats Wilander – 20

19. 🇷🇺 Russia – Daniil Medvedev – 16

20. 🇺🇸 Stati Uniti – Andy Roddick – 13

21. 🇩🇪 Germania – Boris Becker – 12

22. 🇷🇺 Russia – Marat Safin – 9

23. 🇦🇺 Australia – John Newcombe – 8

24. 🇪🇸 Spagna – Juan Carlos Ferrero

25. 🇦🇹 Austria – Thomas Muster – 6

26. 🇨🇱 Cile – Marcelo Ríos

27. 🇷🇺 Russia – Yevgeny Kafelnikov

28. 🇪🇸 Spagna – Carlos Moyá – 2

29. 🇦🇺 Australia – Patrick Rafter – 1

Consecutive

1. 🇨🇭 Svizzera – Roger Federer – 237

2. 🇺🇸 Stati Uniti – Jimmy Connors – 160

3. 🇨🇿 Rep. Ceca – Ivan Lendl – 157

4. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković – 122

5. 🇺🇸 Stati Uniti – Pete Sampras – 102

6. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković (2) – 86

7. 🇺🇸 Stati Uniti – Jimmy Connors (2) – 84

8. 🇺🇸 Stati Uniti – Pete Sampras (2) – 82

9. 🇨🇿 Rep. Ceca – Ivan Lendl (2) – 80

10. 🇦🇺 Australia – Lleyton Hewitt – 75

11. 🇺🇸 Stati Uniti – John McEnroe – 58

12. 🇪🇸 Spagna – Rafael Nadal – 56

13. 🇺🇸 Stati Uniti – John McEnroe (2) – 53

14. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković (3) – 53

15. 🇺🇸 Stati Uniti – Andre Agassi – 52

16. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković (4) – 52

17. 🇨🇭 Svizzera – Roger Federer (2) – 48

18. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković (5) – 48

19. 🇸🇪 Svezia – Björn Borg – 46

20. 🇪🇸 Spagna – Rafael Nadal (2) – 46

21. 🇮🇹 Italia – Jannik Sinner – 43

22. 🇬🇧 Regno Unito – Andy Murray – 41

23. 🇷🇴 Romania – Ilie Năstase – 40

* = almeno 40 settimane consecutive

Fine anno al nº 1

1. 🇷🇸 Serbia – Novak Đoković – 8

2. 🇺🇸 Stati Uniti – Pete Sampras – 6

3. 🇨🇭 Svizzera – Roger Federer – 5

🇪🇸 Spagna – Rafael Nadal

🇺🇸 Stati Uniti – Jimmy Connors

6. 🇨🇿 Cecoslovacchia – Ivan Lendl – 4

🇺🇸 Stati Uniti – John McEnroe

8. 🇸🇪 Svezia – Björn Borg – 2

🇸🇪 Svezia – Stefan Edberg

🇦🇺 Australia – Lleyton Hewitt

11. 🇷🇴 Romania – Ilie Năstase – 1

🇸🇪 Svezia – Mats Wilander

🇺🇸 Stati Uniti – Jim Courier

🇺🇸 Stati Uniti – Andre Agassi

🇧🇷 Brasile – Gustavo Kuerten

🇺🇸 Stati Uniti – Andy Roddick

🇬🇧 Regno Unito – Andy Murray

🇪🇸 Spagna – Carlos Alcaraz

🇮🇹 Italia – Jannik Sinner





Francesco Paolo Villarico