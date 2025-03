Miami è di Mensik: il 19enne sorprende Djokovic e vince il suo primo Masters 1000 e titolo ATP in carriera (Video della partita)

Jakub Mensik non dimenticherà mai il giorno in cui ha conquistato il suo primo titolo nel circuito ATP. Il giovane talento ceco, appena diciannovenne, ha superato Novak Djokovic nella finale del Miami Open 2025, vincendo in due set combattutissimi conclusi entrambi al tie-break (7-6(4), 7-6(4)). Mensik diventa così il secondo vincitore più giovane nella storia del torneo dopo Carlos Alcaraz, che vinse nel 2022 a soli 18 anni.

Con una differenza di età di 18 anni tra Djokovic e Mensik, questo incontro ha rappresentato il più grande divario generazionale in una finale Masters 1000.

“Onestamente non so cosa dire, è una sensazione incredibile,” ha detto emozionato Mensik nell’intervista post-partita. “Questo è stato probabilmente il giorno più importante della mia vita. Sono molto felice di essere riuscito a mantenere la calma e a giocare così bene in un’occasione del genere. Credo che la vera emozione arriverà più tardi.”

La finale, ritardata di quasi sei ore a causa della pioggia, non ha intimidito Mensik, nonostante davanti a lui ci fosse Djokovic, in corsa per il 100º titolo della sua leggendaria carriera. Mensik, nato nel settembre 2005 quando Djokovic era già nei primi 100 della classifica mondiale, ha affrontato l’incontro senza timori reverenziali.

La partita è iniziata con un Mensik estremamente aggressivo e determinato, capace di strappare subito il servizio al serbo e portarsi rapidamente sul 3-0. Djokovic, apparentemente disturbato da un problema sotto l’occhio destro che lo ha obbligato spesso a usare colliri durante i cambi di campo, ha lentamente ritrovato il suo ritmo riuscendo a recuperare il break. Il primo set si è deciso al tie-break, con Mensik capace di sfruttare le incertezze e la frustrazione di Djokovic, prendendo rapidamente un vantaggio decisivo di 5-0, prima di chiudere sul 7-4 con un potente smash.

Il secondo set ha visto Djokovic cercare con maggiore insistenza il ritmo da fondo campo, mettendo molta pressione sul servizio di Mensik. Tuttavia, il giovane ceco ha dimostrato grande freddezza e precisione, mantenendo una straordinaria efficacia al servizio. Anzi è stato lui ad ottenere ma mancare due palle break sul 2 pari ed ha affrontato una sola palla break in tutto il match (quando ha perso il servizio a 30 sul 4 a 2 del primo set) e ha mantenuto altissima la percentuale di punti vinti sulla prima di servizio (77%).

Anche questo set è giunto al tie-break, dove Mensik ha mantenuto nervi saldi e precisione chirurgica, sfruttando alcuni errori decisivi di Djokovic. Alla fine, dopo aver lasciato scappare un primo match-point con un vincente del serbo sulla linea valutato male dal ceco sul 6 a 3 e batttuta, Mensik ha chiuso la partita con un altro servizio potente e preciso vincendo parziale e incontro per 7 punti a 4.

Dopo l’ultimo punto, Mensik è caduto al suolo in segno di grande emozione, circondato dagli applausi scroscianti del pubblico di Miami. Djokovic, nonostante la sconfitta, ha reso omaggio alla grande prestazione del giovane avversario, riconoscendone il merito in una partita così delicata.

Per il giovane ceco si tratta del primo successo Masters 1000 della sua carriera e il primo titolo per il suo paese in questa categoria dal trionfo di Tomas Berdych a Parigi Bercy nel 2005.

“Non era la prima volta che affrontavo Novak,” ha raccontato Mensik, ricordando la sconfita subita contro il serbo a Shanghai l’anno scorso. “Non esiste compito più difficile che affrontarlo in una finale. Ma sentivo che questo era il mio momento e ho cercato di concentrarmi sul mio gioco come ho fatto per tutta la settimana.”

Mensik ha dimostrato grande freddezza nei momenti decisivi, dominando entrambi i tie-break e concludendo il torneo con un perfetto bilancio di 7-0 nei tiebreak. Nel corso del torneo aveva già battuto il campione di Indian Wells, Jack Draper, mostrando una notevole maturità agonistica.

Grazie a questa straordinaria vittoria, Mensik salirà oggi al numero 24 della classifica ATP, diventando il secondo miglior tennista ceco dietro Tomas Machac, numero 21.

ATP Miami Jakub Mensik Jakub Mensik 7 7 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 Tiebreak 0-0

Statistica Mensik 🇨🇿 Djokovic 🇷🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 296 297 Ace 14 7 Doppi falli 1 1 Prima di servizio 52/78 (67%) 56/74 (76%) Punti vinti sulla prima 40/52 (77%) 43/56 (77%) Punti vinti sulla seconda 14/26 (54%) 9/18 (50%) Palle break salvate 0/1 (0%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 115 178 Punti vinti sulla prima di servizio 13/56 (23%) 12/52 (23%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/18 (50%) 12/26 (46%) Palle break convertite 1/3 (33%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/8 (63%) 5/5 (100%) Vincenti 29 22 Errori non forzati 22 20 Punti vinti al servizio 54/78 (69%) 52/74 (70%) Punti vinti in risposta 22/74 (30%) 24/78 (31%) Totale punti vinti 76/152 (50%) 76/152 (50%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 220 km/h (136 mph) 206 km/h (128 mph) Velocità media prima 166 km/h (103 mph) 166 km/h (103 mph) Velocità media seconda 140 km/h (86 mph) 145 km/h (90 mph)





Francesco Paolo Villarico