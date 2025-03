Challenger 75 Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Diversi azzurri al via

Challenger 75 Barletta – Tabellone Principale – terra

(1) Valentin Royer vs Abdullah Shelbayh

Mees Rottgering vs Qualifier

Qualifier vs Maxime Janvier

Enrico Dalla Valle vs (6) Gauthier Onclin

(SE) (3) Dalibor Svrcina vs Lorenzo Giustino

Qualifier vs (WC) Pierluigi Basile

Mathys Erhard vs Robin Bertrand

Michael Geerts vs (7) Paul Jubb

(5) Daniel Evans vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Jacopo Berrettini

Max Hans Rehberg vs Qualifier

Andrea Pellegrino vs (4) Duje Ajdukovic

(8) Khumoyun Sultanov vs Oleksandr Ovcharenko

Matej Dodig vs (WC) Marco Cecchinato

Ergi Kirkin vs Maxim Mrva

Mili Poljicak vs (2) Gregoire Barrere

Center Court – ore 10:00

Franco Agamenone vs Dino Prizmic

Samuel Vincent Ruggeri vs Tiago Pereira

Francesco Maestrelli vs Matthew Dellavedova

Jacopo Vasami vs Gianluca Mager

Court 1 – ore 10:00

Mika Brunold vs Federico Iannaccone

Andrej Martin vs Lilian Marmousez

Jelle Sels vs Filippo Romano

Giuseppe Tresca vs Vitaliy Sachko

Court 4 – ore 10:00

Manolo Baldini vs Andrea Picchione

Gianluca Cadenasso vs Hynek Barton

Milos Karol vs Gabriele Pennaforti

Christoph Negritu vs Alessandro Pecci