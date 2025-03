Djokovic punta al titolo numero 100: “Da quando ho vinto le Olimpiadi ci penso” (Video)

Novak Djokovic continua a stupire nel Miami Open 2025 mostrando una forma eccezionale, confermata dall’ottima vittoria in semifinale contro Grigor Dimitrov (6-2, 6-3). Il serbo, forte di 24 titoli Slam e di un record di 428 settimane da numero uno del mondo, ora punta deciso a conquistare il suo centesimo titolo ATP.

Durante la conferenza stampa dopo il match, Djokovic ha mostrato grande soddisfazione per il suo gioco, specialmente per il servizio: “Non avevo previsto di migliorare ulteriormente le percentuali di servizio rispetto all’ultimo match (83%). Oggi ho servito con l’87%, forse ho sbagliato cinque o sei prime palle in tutto l’incontro. È un livello incredibile”.

Il campione serbo ha inoltre sottolineato quanto un buon servizio possa facilitare l’intera prestazione: “Avere un grande servizio aiuta tantissimo, riduce la pressione sugli altri colpi e permette di mettere più pressione sull’avversario”. Djokovic ha ribadito di aver sempre privilegiato precisione e posizionamento rispetto alla pura velocità: “Preferisco servire a 120 miglia all’ora e colpire con precisione piuttosto che cercare potenza senza controllo. Inoltre, è stato davvero importante riuscire a servire così bene e con tanta costanza oggi, considerando le condizioni difficili con il vento che cambiava spesso direzione”.

Djokovic si è detto felice anche per i complimenti ricevuti da Dimitrov, che considera non solo un avversario ma un amico: “Sono molto grato di sentire parole simili da qualcuno che rispetto profondamente, non solo come giocatore ma anche come persona. Bulgaria e Serbia sono paesi vicini, condividiamo molte tradizioni, culture e la lingua è abbastanza simile. È un grande onore giocare contro di lui e spero avremo ancora molte altre battaglie prima di ritirarci”.

Nole non ha nascosto che da tempo ambisce al prestigioso traguardo dei 100 titoli: “Da quando ho vinto le Olimpiadi ci penso spesso. A Shanghai sono stato vicino, ora finalmente ho ritrovato il livello necessario per provarci qui a Miami. Non ho perso ancora un set e sono soddisfatto del mio tennis. È una grande opportunità, vediamo cosa accadrà in finale”.

Infine, Djokovic ha analizzato i possibili rivali della finale, Taylor Fritz e Jakub Mensik: “Entrambi stanno servendo benissimo in questo torneo. Fritz è cresciuto molto, si muove meglio e avrà certamente il pubblico dalla sua parte. Mensik è un giovane talento con un ottimo servizio. Indipendentemente da chi affronterò, dovrò restare concentrato sulla mia risposta e sul mio gioco. Con entrambi ho un bilancio positivo, ma questo non significa automaticamente vittoria. So cosa fare tatticamente contro ciascuno, ma soprattutto devo mantenere alto il livello mostrato finora, specialmente negli ultimi due match”.

Concentrato e determinato, Djokovic sembra più pronto che mai a scrivere un’altra pagina della sua straordinaria carriera, puntando con decisione al traguardo storico dei 100 titoli.





Francesco Paolo Villarico