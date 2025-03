Mensik elimina Fritz e conquista la finale di Miami: ora sfiderà il suo idolo Djokovic (Video del tiebreak decisivo e della partita)

Il diciannovenne ceco Jakub Mensik ha conquistato la sua prima finale in un Masters 1000, dove affronterà il suo idolo d’infanzia Novak Djokovic, dopo aver battuto sorprendentemente la testa di serie numero 3 Taylor Fritz al Miami Open.

Il giovane talento ceco ha messo a segno ben 25 ace e si è dimostrato infallibile in entrambi i tie-break per eliminare l’idolo di casa con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(4). A soli 19 anni, Mensik è entrato nel torneo come numero 54 del ranking ATP, diventando il terzo finalista con la classifica più bassa nella storia del torneo.

“Oggi rispondere è stato davvero difficile,” ha dichiarato Mensik dopo la vittoria. “Entrambi abbiamo servito molto bene, quindi lui non mi ha dato molte opportunità di breakkarlo. Sono stati i tie-break a fare la differenza per me. Ho cercato di dare il massimo proprio nei momenti decisivi.”

Fritz si è trovato per due volte a due punti dalla sconfitta sul suo servizio sul 4-5 e 5-6, ma è riuscito a lottare fino al tie-break del terzo set, avendo difeso il suo servizio per tutto l’incontro. Ma Mensik, che aveva perso due scambi da 25 colpi contro Fritz in momenti critici precedenti nel set, ha vinto uno scambio di 27 colpi sul servizio di Fritz per guadagnarsi due match point nel tie-break, e gli è bastato il primo.

Fritz ha superato Mensik nei vincenti da fondo campo (25 contro 15), ma i 20 errori non forzati di dritto dell’americano si sono rivelati fatali. Entrambi i giocatori sono stati quasi imbattibili al servizio, con Mensik che ha vinto l’82% dei punti sulla prima, leggermente superiore all’80% di Fritz.

Mensik, che ha eliminato anche il numero 7 del mondo e campione di Indian Wells Jack Draper nel secondo turno, è balzato di 24 posizioni questa settimana fino a raggiungere il suo best ranking al numero 30 nella classifica ATP Live. Potrebbe addirittura salire al numero 24 se dovesse vincere il titolo domenica.

A 19 anni e sei mesi, è il terzo finalista più giovane nella storia di Miami, dietro Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, che avevano entrambi 18 anni e nove mesi quando hanno raggiunto le loro prime finali a Miami.

Guardando avanti alla sfida contro il suo idolo Djokovic domenica, Mensik ha commentato: “È una sensazione incredibile. Per me era un sogno giocare contro di lui a Shanghai. Ora è un po’ diverso. Sono un giocatore migliore adesso e mi godrò questa esperienza che sarà davvero emozionante. Vediamo cosa succederà domenica.”

Mensik ha vinto il primo set contro Djokovic nel loro unico precedente a Shanghai l’anno scorso, prima che il 40 volte campione ATP Masters 1000 reagisse vincendo 6-7(4), 6-1, 6-4.

Fritz, dopo la sconfitta nella sua prima semifinale a Miami, ha chiuso il primo trimestre della stagione 2025 con un record di 14-6. Sebbene gli sia stata negata una seconda apparizione in finale di un ATP Masters 1000, dopo la sua vittoria a Indian Wells nel 2022, manterrà il suo 4° posto nel ranking ATP entrando nella stagione sulla terra battuta.

L’americano ha salvato le uniche due palle break che ha affrontato contro Mensik, entrambe nel terzo set, ma si è rammaricato della sua prestazione nei due tie-break. “Tra i due tie-break, dovevo vincerne almeno uno. Dovevo giocare un po’ meglio,” ha detto Fritz. “Quando gioco bene, quando vinco le partite, è quello che faccio di solito. Supero queste situazioni. Quindi essere battuto in due tie-break è frustrante. Ho fatto il mio lavoro. Non sono stato breakkato. Non ho affrontato palle break fino al terzo set, quindi è dura da accettare.”

Guardando alla finale, Fritz ha indicato Djokovic come favorito, ma ha aggiunto che le condizioni diurne potrebbero favorire Mensik. “Se le condizioni sono abbastanza veloci e il suo servizio funziona bene, sarà sempre in partita,” ha detto Fritz parlando del ceco. “Sarà combattuta. Avrà una buona possibilità.”

“Non sono sicuro, perché il fatto che io non sia riuscito a rispondere al suo servizio non significa che Novak non sarà in grado di farlo. Dipenderà da questo,” ha concluso l’americano.

ATP Miami Jakub Mensik Jakub Mensik 7 4 7 Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 6 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Mensik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Mensik 🇨🇿 Fritz 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 309 298 Ace 25 14 Doppi falli 4 3 Prima di servizio 73/101 (72%) 79/114 (69%) Punti vinti sulla prima 60/73 (82%) 63/79 (80%) Punti vinti sulla seconda 15/28 (54%) 16/35 (46%) Palle break salvate 1/2 (50%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 17 17 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 75 120 Punti vinti sulla prima di servizio 16/79 (20%) 13/73 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/35 (54%) 13/28 (46%) Palle break convertite 0/2 (0%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 17 17 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 13/16 (81%) Vincenti 40 39 Errori non forzati 37 34 Punti vinti al servizio 75/101 (74%) 79/114 (69%) Punti vinti in risposta 35/114 (31%) 26/101 (26%) Totale punti vinti 110/215 (51%) 105/215 (49%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 221 km/h (137 mph) 225 km/h (139 mph) Velocità media prima 204 km/h (126 mph) 198 km/h (123 mph) Velocità media seconda 156 km/h (96 mph) 171 km/h (106 mph)





Francesco Paolo Villarico