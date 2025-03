Djokovic domina Dimitrov e vola in finale a Miami: a un passo dal 100° titolo e dal record (Video)

Novak Djokovic è a una sola vittoria dal conquistare il suo 100° titolo a livello ATP e il settimo trofeo record al Miami Open presented by Itau, dopo aver sconfitto Grigor Dimitrov per 6-2, 6-3.

Nella semifinale più “anziana” nella storia della serie ATP Masters 1000 (dal 1990), il 37enne Djokovic ha continuato il suo trend di servizio stellare in questa quindicina, imperturbabile nonostante le condizioni ventose del pomeriggio. Il numero 5 del ranking ATP ha messo a segno l’87% di prime di servizio, vincendo il 79% di quei punti.

Con Lionel Messi e Venus Williams presenti tra il pubblico, la quarta testa di serie è stata impeccabile da fondo campo, commettendo solo due errori non forzati nel primo set e mantenendo la sua impenetrabile consistenza durante tutta la vittoria di 70 minuti.

Djokovic ha sigillato la sua undicesima vittoria consecutiva a livello tour contro Dimitrov al secondo match point e ora conduce 13-1 nei confronti diretti con il bulgaro. Il 33enne Dimitrov, finalista a Miami lo scorso anno, è rimasto senza risposte dopo un quarto di finale fisicamente impegnativo contro Francisco Cerundolo mercoledì, quando ha avuto bisogno dell’assistenza di un medico del torneo e di un fisioterapista ATP dopo il match.

Qualificatosi per la 60ª finale ATP Masters 1000 (record), Djokovic affronterà l’americano Taylor Fritz o Jakub Mensik, stella delle NextGenATP, nella finale di domenica (non prima delle 15:00 ora locale).

Djokovic è alla pari con il suo grande rivale Roger Federer per il maggior numero di stagioni consecutive con la presenza in una finale a livello tour (20). Il finalista più anziano nella storia dei Masters 1000, Djokovic punta al suo primo trionfo a Miami da quando vinse a Crandon Park nel 2016. Se dovesse vincere il suo primo trofeo della stagione, Djokovic supererebbe Andre Agassi (6) per il maggior numero di titoli a Miami.

Djokovic ha vinto il primo dei suoi 40 titoli ATP Masters 1000 come 19enne a Miami nel 2007. Ha sconfitto l’attuale coach Andy Murray 6-1, 6-0 in semifinale e l’argentino Guillermo Canas in finale.

Un inizio illusorio per Dimitrov

L’atmosfera all’Hard Rock Stadium era elettrica quando i due campioni sono entrati in campo. Dopo un caloroso saluto con Juan Martin Del Potro a bordo campo, Djokovic e Dimitrov si sono scambiati sorrisi, nascondendo la battaglia tattica che stava per iniziare.

Il bulgaro è partito forte, sorprendendo il pubblico con un tennis aggressivo che sembrava poter mettere in difficoltà Nole. I suoi colpi profondi e le variazioni di ritmo hanno momentaneamente destabilizzato il serbo, permettendogli di trovare subito un vantaggio iniziale. Ma l’illusione è durata poco.

Con la freddezza del campione, Djokovic ha rapidamente decodificato il gioco dell’avversario, trasformando il suo volto in una maschera di concentrazione. Da quel momento, il destino della partita è stato segnato.

La strategia vincente: attacco al rovescio

La strategia di Djokovic è stata cristallina: colpire ripetutamente sul rovescio a una mano di Dimitrov, costringendolo a giocare in condizioni scomode e ad alzare la traiettoria. Il serbo ha iniziato a muovere l’avversario da una parte all’altra del campo, spingendolo gradualmente fuori dalla sua zona di comfort.

In poco più di 30 minuti, il primo set era già nelle mani di Nole con un perentorio 6-2. I numeri raccontavano già una storia impietosa: 89% di prime palle in campo per Djokovic contro il 62% di Dimitrov, e soprattutto 1 solo errore non forzato contro i 14 del bulgaro.

Statistiche impietose: la perfezione di Nole

La serie positiva di Djokovic si è estesa fino a sette giochi consecutivi, mostrando un livello di tennis quasi irreale. Nonostante i consigli del suo team, che gli suggeriva di migliorare il linguaggio corporeo e di utilizzare maggiormente il back di rovescio, Dimitrov non è riuscito a trovare contromisure efficaci.

– Errori non forzati: Djokovic 3, Dimitrov 27

– Vincenti: Djokovic 18, Dimitrov 13

– Percentuale di punti vinti sulla prima: Djokovic 82%, Dimitrov 58%

– Palle break convertite: Djokovic 4/6, Dimitrov 0/1

Verso un’altra corona a Miami?

Solo nel finale Dimitrov ha trovato qualche spiraglio, ma ormai il divario era incolmabile. Il bulgaro ha cercato di variare il gioco, di accorciare gli scambi, di sorprendere Djokovic a rete, ma ogni tentativo è stato neutralizzato con una risposta ancora più efficace.

Al momento della stretta di mano, Djokovic ha abbozzato un lieve sorriso che lasciava trasparire soddisfazione ma anche determinazione.

ATP Miami Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 6 Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 2 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1

Statistica Djokovic 🇷🇸 Dimitrov 🇧🇬 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 290 203 Ace 5 3 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 39/45 (87%) 23/43 (53%) Punti vinti sulla prima 31/39 (79%) 16/23 (70%) Punti vinti sulla seconda 2/6 (33%) 6/20 (30%) Palle break salvate 1/2 (50%) 2/6 (33%) Giochi di servizio giocati 9 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 217 148 Punti vinti sulla prima di servizio 7/23 (30%) 8/39 (21%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/20 (70%) 4/6 (67%) Palle break convertite 4/6 (67%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 1/2 (50%) 6/7 (86%) Vincenti 10 14 Errori non forzati 5 32 Punti vinti al servizio 33/45 (73%) 22/43 (51%) Punti vinti in risposta 21/43 (49%) 12/45 (27%) Totale punti vinti 54/88 (61%) 34/88 (39%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 206 km/h (128 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 198 km/h (123 mph) Velocità media seconda 150 km/h (93 mph) 168 km/h (104 mph)





Marco Rossi