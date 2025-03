Auguri Stan! I 40 anni di Wawrinka con 40 straordinari rovesci (Video)

È davvero difficile racchiudere un solo aggettivo Stan Wawrinka, formidabile tennista svizzero oggi quarantenne. Entrare negli “anta” è un passaggio significativo, ancor più per uno sportivo indomito che nonostante mille acciacchi continua a cavalcare la sua passione e giocare sul tour Pro, semplicemente perché lo considera la cosa più bella del mondo, quella che gli dà più felicità anche se i fasti sono ormai alle spalle. Potente, aggressivo, spesso sopra le righe e nemmeno sempre simpatico, col tempo Stan ha limato molti spigoli, si è aperto e fatto ben volere. E poi, vederlo in campo mulinare vere e proprie sassate da ogni posizione, sfidando le leggi della fisica e della balistica, è un’esperienza unica. Di lui ho un ricordo indelebile, targato 2015. Parigi, terzo turno.

Wawrinka è entrato nel Gotha del tennis mondiale dopo la straordinaria cavalcata vincente all’Australian Open dell’anno prima, primo Slam vinto battendo nello stesso torneo sia Djokovic che Nadal, impresa all’epoca mai riuscita a nessuno. Ancora alti e bassi per lo svizzero, ma il lavoro eccezionale svolto con Norman lo portano al Bois de Boulogne tirato a lucido fisicamente, e molto sereno. Di mattina presto arrivo al club e incrocio proprio Stan che scende dall’auto del torneo, e con grandi sorrisi si sofferma a firmare autografi ai ragazzi, nonostante qualche goccia di pioggia primaverile, assai fastidiosa. È sereno, felice, lo vedi da come sta con la gente, cammina rilassato verso lo spogliatoio. Lo ritrovo poi sul campo 3, che purtroppo non esiste più, contro Steve Johnson per il match di terzo turno. Quel campo all’epoca era già un po’ vetusto, tuttavia aveva il pregio di riservare a noi giornalisti una tribunetta riservata assai angusta, ma… letteralmente sul campo, più o meno all’altezza della riga di fondo, quindi postazione ideale per scrutare e sentire il gioco. Quando i tennisti arrivavano lateralmente a colpire di rovescio decentrati dalla nostra parte, quasi potevi sentire il vento dell’esecuzione… In quel primo pomeriggio di Parigi ebbi la fortuna di sentire una sorta di giocosa tempesta, ammirando da due passi lo straordinario rovescio a una mano di Stan Wawrinka, mai così potente e preciso.

Il buon Steve Johnson non è certo un campione, ma su terra si è sempre fatto rispettare ed è un tipo tosto, uno che ha colpi per metterti in difficoltà. Quel giorno Stan lo portò a scuola, anzi lo demolì in modo brutale a furia di pallate senza senso, di una potenza e precisione formidabili. Ricordo distintamente una palla break, che Johnson si era procurato con fatica. Non entra la prima di servizio dello svizzero e l’americano è bravo nello spostarsi verso sinistra e caricare a tutta il suo diritto, inside out, una pallata a tutta che atterra quasi sulla riga laterale. Lo sguardo è rapido dal rimbalzo della palla tanto che non faccio in tempo ad accorgermi della reattività di Wawrinka che con una potenza inaudita arriva a metro dalla tribuna a colpire una sbracciata di rovescio assoluta, con la palla che fa un boato atomico e fila via in lungo linea verso il campo avversario, morendo all’incrocio delle righe. Esecuzione magistrale, e la cosa più bella è lo sguardo di Stan che guarda dritto verso di noi e fa una smorfia come per dire, “beh, che c’è di strano, no?”. Potenza, controllo, aggressività, forse mai in vita mia ho visto un altro tennista su terra battuta riuscire a combinare tanta esplosività a precisione, capace di gestire la rotazione e il controllo come Wawrinka in quell’edizione di Roland Garros. Accanto a noi c’era anche il Presidente Binaghi, sotto un cappello bianco. Ricordo che dopo qual che colpo ci scambiammo uno sguardo… nessuna parola ma la condivisione di un colpo incredibile, tra stupore e meraviglia. Tonando al mio computer, scrissi proprio qua su Livetennis che questo Wawrinka colpiva la palla come mai in carriera e fisicamente lo si vedeva al top, scattante e reattivo. Occhio che se questo se regge di testa può far saltare il banco. Stan sconfisse Federer nei quarti, Tsonga in semifinale e addirittura Djokovic in finale, in quella che resta una delle imprese maggiori del nostro sport nell’epoca moderna, visto che il serbo era ad un passo dal completare il Careeer Grand Slam, ma niente riuscì a fermare la spinta dello svizzero.

Wawrinka ha forse vinto di meno in carriera rispetto al suo potenziale, ma i suoi tre Slam portati a casa in singolare sono un dato eccezionale se pensiamo che li ha ottenuti battendo proprio i migliori dell’epoca moderna, Federer, Nadal e Djokovic. Nessun aiutino o fortuna, è andato a prenderseli di prepotenza, imponendo una qualità complessiva e forza nella spinta impressionante. Gli è mancato solo Wimbledon per completare il proprio Slam personale, ma sui prati la sua indubbia pesantezza è sempre stata un handicap troppo grande. Ha pure vinto la Davis con la Svizzera, e anche se la narrazione vuole che sia stata la vittoria di Federer, in realtà è stato più decisivo Stan. Alla fine lo svizzero ha vinto gli stessi Slam di Murray (ma molti meno tornei e piazzamenti), e nel tour c’è la convinzione che quando Stan era in giornata, sciolto e reattivo fisicamente, poteva batterli tutti. È stato il classico giocatore che tutti i migliori speravano di trovare dall’altra parte del tabellone insomma, perché nonostante tu giocassi il tuo miglior tennis, contro di lui poteva non bastare, anche se ti chiamavi Djokovic, Nadal o Federer.

Quante battaglie, quante grandissime partite Wawrinka ci ha regalato, emozioni enormi e momenti di tennis straordinario. E pensare che quando, ancora molto giovane, arrivò in finale a Roma – battuto da Djokovic – sembrava difficile che potesse diventare così grande. Fisicamente era troppo pesante e poco reattivo sul primo passo, e quella potenza impressionante andava spesso fuori controllo. C’ha messo un bel po’ Wawrinka a credere in se stesso, credere che in fondo i limiti ce li poniamo noi stessi e che con il lavoro si può abbattere montagne e regalarsi sogni. C’è voluta la visione e pazienza di Magnus Norman, che l’ha raccolto buon giocatore e fatto diventare campione, lavorando in modo clamoroso sul fisico per alleggerirlo (giusto un poco) e aiutarlo e migliorare la reattività sul primo passo verso palla. Ha lavorato in modo fantastico su servizio e diritto, diventate armi “improprie” e ha cesellato come un maestro orafo nella sua testa, facendogli vedere prospettive che Stan stesso nemmeno immaginava.

Se chiedi sul tour quale sia il miglior rovescio a una mano, la risposta non è univoca ma quello di Wawrinka è sicuramente il più efficace e devastante. Un colpo iconico, di una potenza ed efficacia incredibili, una sbracciata che “spacca la palla” e può dare allo svizzero il punto da ogni posizione, ribaltando situazioni anche disperate. Proprio una clip di 40 rovesci super, tennistv ha regalato a Wawrinka un piccolo tributo in questo giorno per lui speciale, eccoli da gustare tutti d’un fiato.

40 today. 40 signature Stan-the-Man backhands!💥 Happy birthday, @stanwawrinka 🎉 — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2025

Irascibile, spesso sopra le righe, non sempre simpatico o malleabile, ma persona vera e grandissimo talento, Wawrinka è uno dei tennisti di maggior talento della nostra epoca. Uno che è riuscito ad alzare il proprio livello di competitività fino alle stelle e giocare ad armi pari contro i migliori della storia moderna del gioco nel loro “Prime”. Un ragazzo che a 40 anni continua a spingere ed allenarsi, anche a perdere contro gente che nei suoi anni migliori avrebbe gestito con assoluta comodità, ma che accetta e vive questa sua quotidianità con la serenità di chi si sente fortunato. Perché fare il tennista è la cosa più bella del mondo.

Tanti auguri e grazie, mitico Stan!

Marco Mazzoni