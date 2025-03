Masters 1000 Miami: Novak Djokovic batte Korda e diventa il semifinalista più anziano in un Masters 1000 (Video della Semifinale)

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia giovedì al Miami Open, superando Sebastian Korda 6-3, 7-6(4) in un quarto di finale rinviato dal giorno precedente a causa del prolungamento delle partite precedenti. A 37 anni e 10 mesi, il serbo diventa ufficialmente il semifinalista più anziano nella storia dei tornei ATP Masters 1000 (dal 1990), superando il record precedentemente detenuto da Roger Federer, che aveva raggiunto le semifinali a Indian Wells e Miami a 37 anni e sette mesi nel 2019.

Con questa vittoria, il sei volte campione del torneo continua la sua rincorsa a due obiettivi significativi: un settimo titolo record in Florida che lo proietterebbe in solitario al primo posto nell’albo d’oro del torneo, e il prestigioso traguardo dei 100 trofei a livello ATP.

Djokovic è stato praticamente impeccabile al servizio nel primo set, perdendo solo un punto con la prima di servizio, piazzata con precisione millimetrica. La quarta testa di serie ha chiuso il primo parziale in grande stile, vincendo gli ultimi 12 punti consecutivi. Il serbo ha visto 12 dei suoi 22 servizi non risposti in quel set e ha concluso il match di un’ora e 22 minuti avendo vinto l’84% dei punti con la prima di servizio.

“Mi sono sentito al massimo con il servizio”, ha commentato Djokovic riflettendo sul suo 83% di prime in campo. “Un servizio incredibile per tutto il torneo, sto servendo davvero bene. Soprattutto oggi ne avevo bisogno perché Sebastian nel secondo set mi ha fatto correre molto e giocava davvero bene dal fondo del campo, forse non commettendo tanti errori come nel primo set.”

Korda è partito sprint nel secondo set portandosi sul 3-0 e ha persino servito per il parziale sul 5-3. Tuttavia, Djokovic ha alzato il suo livello, impegnandosi in scambi più lunghi nei momenti cruciali e forzando errori dall’americano, che è stato a due punti dalla conquista del set al servizio proprio sul 5 a 3 ed in risposta sul 6-5.

“Ci sono voluti alcuni servizi per uscire dai guai. Ero sotto 3-0, 0/30, ho piazzato buoni servizi e mi sono messo in posizione per recuperare il break, cosa che ho fatto”, ha spiegato Djokovic. “Il tie-break poteva andare a chiunque, ma ancora una volta, il servizio mi ha tirato fuori dai guai. Sul 5/4, servizio vincente. Sul 6/4, ace per chiudere il match. Prendo questo come il momento saliente della partita di oggi.”

In semifinale, il serbo affronterà la testa di serie numero 14 Grigor Dimitrov, contro cui vanta un impressionante record di 12-1 nei confronti diretti.

Con questo risultato, Djokovic continua a dimostrare che l’età è solo un numero per un campione della sua caratura, confermandosi tra i principali favoriti per la vittoria finale in un torneo che ha già conquistato sei volte in carriera e che potrebbe regalargli il prestigioso traguardo dei 100 titoli ATP in carriera.

ATP Miami Sebastian Korda [24] Sebastian Korda [24] 3 6 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Djokovic 0-15 0-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Korda 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistica Korda 🇺🇸 Djokovic 🇷🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 288 323 Ace 7 11 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 37/56 (66%) 49/59 (83%) Punti vinti sulla prima 26/37 (70%) 41/49 (84%) Punti vinti sulla seconda 13/19 (68%) 6/10 (60%) Palle break salvate 0/2 (0%) 0/1 (0%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 165 181 Punti vinti sulla prima di servizio 8/49 (16%) 11/37 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 4/10 (40%) 6/19 (32%) Palle break convertite 1/1 (100%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/5 (80%) 4/5 (80%) Vincenti 19 19 Errori non forzati 20 18 Punti vinti al servizio 39/56 (70%) 47/59 (80%) Punti vinti in risposta 12/59 (20%) 17/56 (30%) Totale punti vinti 51/115 (44%) 64/115 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 209 km/h (129 mph) 205 km/h (127 mph) Velocità media prima 196 km/h (121 mph) 192 km/h (119 mph) Velocità media seconda 148 km/h (91 mph) 152 km/h (94 mph)





