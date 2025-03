Top 40 garantita e prima semifinale Masters 1000: Mensik continua a stupire a Miami

Mensik in semifinale

Jakub Mensik, 19 anni, ha vissuto questo giovedì uno dei momenti più importanti della sua carriera, qualificandosi per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Miami, negli Stati Uniti. Si tratta della prima semifinale di Mensik in un torneo di questa categoria e la terza in assoluto nel circuito professionistico principale, dopo essere stato finalista a Doha e semifinalista a Umago (entrambi ATP 250) nel 2024.

Il giovane ceco, attualmente numero 52 del mondo ma con la garanzia di entrare per la prima volta nella top 40 dopo questo torneo, ha sconfitto nei quarti di finale il talentuoso francese Arthur Fils, numero 18 del mondo e ventenne, con il punteggio di 7-6(5) 6-2. L’incontro, durato 1 ora e 20 minuti, si è deciso nel primo set equilibrato, caratterizzato dagli incredibili 12 ace messi a segno dal tennista ceco.

Mensik è diventato il primo tennista nato nel 2005 a raggiungere le semifinali di un Masters 1000, un risultato che evidenzia il suo straordinario talento e la sua rapida ascesa nel tennis professionistico. Nelle semifinali di venerdì, attenderà il vincitore dell’incontro tra l’americano Taylor Fritz (4° ATP) e l’italiano Matteo Berrettini (30°).

Questo risultato rappresenta un momento di svolta nella giovane carriera di Mensik, che continua a impressionare gli esperti con la sua maturità tennistica e la potenza del suo servizio, elemento che si è rivelato decisivo nel match contro Fils anche lui dispone di una grande battuta ma oggi ha funzionato sicuramente di meno. Con questa prestazione, il ceco si conferma come uno dei più promettenti talenti della nuova generazione di tennisti.

ATP Miami Arthur Fils [17] Arthur Fils [17] 6 1 Jakub Mensik Jakub Mensik 7 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Mensik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Fils 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 3-4 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Mensik 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistica Fils 🇫🇷 Mensik 🇨🇿 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 229 296 Ace 1 13 Doppi falli 3 2 Prima di servizio 47/69 (68%) 35/53 (66%) Punti vinti sulla prima 33/47 (70%) 30/35 (86%) Punti vinti sulla seconda 7/22 (32%) 9/18 (50%) Palle break salvate 3/7 (43%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 10 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 109 195 Punti vinti sulla prima di servizio 5/35 (14%) 14/47 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/18 (50%) 15/22 (68%) Palle break convertite 1/3 (33%) 4/7 (57%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/8 (75%) 4/4 (100%) Vincenti 19 26 Errori non forzati 19 23 Punti vinti al servizio 40/69 (58%) 39/53 (74%) Punti vinti in risposta 14/53 (26%) 29/69 (42%) Totale punti vinti 54/122 (44%) 68/122 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217 km/h (134 mph) 222 km/h (137 mph) Velocità media prima 195 km/h (121 mph) 206 km/h (128 mph) Velocità media seconda 165 km/h (102 mph) 152 km/h (94 mph)





Marco Rossi