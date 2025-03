Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 27 Marzo 2025. Djokovic in campo oggi per colpa della durata delle partite. Paolini di sera, Berrettini alla mezzanotte italiana

Il tanto atteso confronto dei quarti di finale tra Novak Djokovic e Sebastian Korda al Miami Open presented by Itau è stato rinviato a giovedì, come annunciato dagli organizzatori del torneo.

In conformità con le regole ATP che non consentono l’inizio di un match dopo le 23:00, il secondo incontro diretto tra Djokovic e Korda sarà ora il secondo match a partire dalle 15:00 ora locale (ore 20 italiane) di giovedì.

Gli organizzatori hanno comunicato che tutti i possessori di biglietti per la sessione serale di mercoledì potranno acquistare un biglietto per la sessione pomeridiana di giovedì (Sessione 19) al prezzo speciale di 10 dollari. Questi biglietti potranno essere acquistati tramite un link che verrà inviato via email ai possessori dei biglietti di mercoledì sera.

Il 37enne Djokovic è a sole tre vittorie dal conquistare il suo settimo trofeo a Miami, che rappresenterebbe un record assoluto. Se dovesse vincere il titolo in questo evento sul cemento, il primo dal 2016 quando il torneo si disputava ancora a Crandon Park, raggiungerebbe anche l’incredibile traguardo dei 100 titoli a livello tour.

Dall’altra parte della rete, il 24enne Korda punterà a qualificarsi per la sua terza semifinale in un Masters 1000, in quello che si preannuncia come uno degli incontri più interessanti del torneo.

Stadium – ore 18:00

Arthur Fils vs Jakub Mensik

Aryna Sabalenka vs Jasmine Paolini (Non prima 20:00)

Sebastian Korda vs Novak Djokovic

Taylor Fritz vs Matteo Berrettini (Non prima 00:00)

Jessica Pegula vs Alexandra Eala (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 18:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Nikola Mektic / Michael Venus (Non prima 19:30)