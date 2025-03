Fritz e Berrettini conquistano i quarti di Miami: si prospetta una sfida di fuoco

Taylor Fritz e Matteo Berrettini stanno mostrando un livello di gioco eccellente in questo Miami Open 2025, permettendo a entrambi di qualificarsi per i quarti di finale del prestigioso torneo della Florida.

L’americano ha posto fine al sogno della sorpresa del torneo, il ‘Lucky Loser’ Adam Walton, imponendosi per 6-3, 7-5 dopo 1 ora e 35 minuti di gioco. Dall’altra parte, l’italiano ha avuto la meglio su Alex de Minaur, apparso un po’ stanco dopo la rimonta della sera precedente contro Joao Fonseca, con il punteggio di 6-3, 7-6(7) in 1 ora e 26 minuti. Entrambi gli incontri sono stati condizionati dalle forti piogge che hanno ritardato le partite per più di due ore.

Ora Fritz e Berrettini si affronteranno per un posto in semifinale, con i precedenti nettamente a favore dello statunitense (4-0). Dopo essere tornato ai quarti di finale di un Masters 1000 per la prima volta da Madrid 2021, Berrettini non ha intenzione di fermarsi, ma contro la testa di serie numero 3 del torneo servirà tutto il talento del tennista romano.

Secondo i bookmaker, l’americano parte favorito, quotato a 1,52, mentre il passaggio del turno dell’italiano è dato a 2,43, in quella che sarebbe la sua prima vittoria assoluta contro il 27enne di San Diego in 5 confronti diretti. Nel set betting, è favorito il 2-0 per Fritz a 2,39, seguito dal 2-1 a 3,60. Una vittoria di Berrettini in due set è offerta a 4,30.

Le quote per la vittoria finale del torneo vedono Berrettini passare da 19 a 10, ma Djokovic resta sempre il favorito a 2,70, seguito da Zverev a 5 e proprio da Fritz a 6.

Nel torneo femminile, Jasmine Paolini cerca la difficile impresa di centrare la finale. L’azzurra sarà opposta alla testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka, nettamente favorita a 1,16 contro il 4,80 dell’italiana. Nei cinque precedenti tra le due, la bielorussa ha prevalso in tre occasioni: l’ultimo successo di Paolini risale al 2022 a Indian Wells, quando vinse in tre set. Un’eventuale ripetizione di quel risultato pagherebbe 10 volte la posta, stessa quota offerta per la vittoria finale del torneo.





Match H2H Round Odds 🇩🇪 Zverev (1) 🇫🇷 Fils (17) 3-1 QF 1.32 / 3.40 🇦🇷 Cerundolo (23) 🇧🇬 Dimitrov (14) 0-1 QF 2.00 / 1.81 🇺🇸 Korda (24) 🇷🇸 Djokovic (4) 0-1 QF 4.29 / 1.23 🇺🇸 Fritz (3) 🇮🇹 Berrettini (29) 4-0 QF 1.53 / 2.50 🇵🇭 Eala 🇵🇱 Swiatek (2) 0-0 QF 8.62 / 1.07 🇬🇧 Raducanu 🇺🇸 Pegula (4) 1-1 QF 2.69 / 1.46 🇧🇾 Sabalenka (1) 🇮🇹 Paolini (6) 3-2 SF 1.16 / 5.19









Francesco Paolo Villarico