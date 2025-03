Vento forte fa crollare la sedia dell’arbitro durante il Challenger di Punta Cana (Video)

Un episodio senza precedenti nel tennis ha rischiato di trasformarsi in tragedia durante il Challenger di Punta Cana. La scena surreale si è verificata durante l’incontro tra Daniel Altmaier e Aleksandar Kovacevic, quando erano stati giocati appena tre punti.

Mentre la partita procedeva normalmente, una violenta raffica di vento ha abbattuto la sedia del giudice di sedia, creando momenti di grande paura. Fortunatamente, l’arbitro è riuscito a saltare giù dalla struttura prima che questa si schiantasse completamente al suolo, evitando così quello che avrebbe potuto essere un grave incidente.

Ser umpire es un trabajo riesgoso… pic.twitter.com/FssXZSRyWs — Bigotón Cerundolo (@Bohe_32) March 14, 2025

Le immagini dell’accaduto hanno rapidamente fatto il giro dei social media, mostrando la potenza della raffica che ha letteralmente sollevato e fatto crollare la struttura mentre il giudice, con grande prontezza di riflessi, si metteva in salvo con un salto.

Il torneo di Punta Cana, che si svolge nella Repubblica Dominicana, è noto per le sue condizioni ventose essendo situato in una località costiera, ma un evento di questa portata non era mai stato documentato prima nel circuito tennistico professionistico.





Francesco Paolo Villarico