Finali di Davis Cup a Bologna: si giocherà presso la Fiera e non all’Unipol Arena

La fase finale sarà in Italia per tre anni

La fase finale di Davis Cup 2025 a Bologna (18-23 novembre) non andrà in scena presso la Unipol Arena ma nel quartiere fieristico con una struttura più grande e tutta nuova. Secondo quanto riporta l’edizione bolognese del Corriere, la società BolognaFiere si è aggiudicata l’organizzazione dell’evento che sarà spostato dal “classico” palazzo dello sport di Caselecchio ai padiglioni di via Michelino.

Il progetto di BolognaFiere è di strappare un accordo per organizzare il triennio di finali di Davis tutte nelle loro strutture (al momento è sicuro che saranno in Italia, ma per la sede c’è la certezza di Bologna solo per quest’anno). Saranno tre i padiglioni della fiera dedicati all’evento tennistico: la Segafredo Arena ospiterà i match ufficiali, un altro padiglione adiacente vedrà gli eventi per il pubblico e l’area accoglienza – ristorazione, quindi un terzo padiglione ospiterà i campi di allenamento per le squadre. Essendo la fase finale di Davis con otto squadre, la location del solo palasport era un po’ limitata e la nuova area sarà decisamente più comoda per le squadre a livello logistico.

Il prossimo novembre gli incontri della Coppa Davis si giocheranno alla Segafredo Arena, mentre in caso di accordo anche per le stagioni 2026 e 2027 l’idea è di spostare le partite nel padiglione 35, che diventerebbe una nuova struttura polifunzionale (in futuro dovrebbe ospitare anche la Virtus di pallacanestro). Si era parlato in città di costruire l’impianto in piazza Costituzione al posto dell’attuale Palazzo degli Affari, ma questa ipotesi sembra tramontata, confermando il progetto originario dall’architetto Mario Cucinella: un impianto multifunzionale da 10mila posti, adattabile alle esigenze dello sport o evento.

Il nuovo padiglione avrà un costo stimato di circa 60 milioni e avrà come nome “Unipol”, importante società bolognese nel campo assicurativo che oggi sponsorizza il palazzo di Casalecchio dove si è svolta la fase a gironi di Davis nelle scorse annate.

Marco Mazzoni