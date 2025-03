Lucia Bronzetti supera Frech e avanza al terzo turno di Indian Wells: ora possibile sfida con Aryna Sabalenka

Lucia Bronzetti continua il suo brillante cammino al WTA 1000 di Indian Wells, superando con autorità la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 30, con il punteggio di 6-3, 7-5. Un successo di grande valore per la tennista italiana, che si guadagna così un posto al terzo turno del prestigioso torneo californiano.

La partita ha visto la Bronzetti esprimere un tennis concreto e determinato, riuscendo a prevalere sulla più quotata avversaria grazie a una maggiore lucidità nei momenti chiave dell’incontro. Il match, durato complessivamente 1 ora e 58 minuti, ha mostrato una Bronzetti in grande crescita, capace di gestire con maturità sia le fasi di vantaggio che quelle più complicate.

Il primo parziale si è sviluppato con un andamento altalenante, caratterizzato da numerosi break da entrambe le parti. La tennista italiana ha però saputo essere più concreta nei momenti decisivi, conquistando tre break contro i due della polacca. Dopo un avvio equilibrato, Bronzetti ha accelerato sul 3-3, strappando il servizio all’avversaria nell’ottavo gioco e mantenendo poi il vantaggio fino al 6-3 finale (dopo aver annullato tre palle break consecutive proprio sul 5 a 3 – 0-40), chiudendo il set in 53 minuti.

Ancora più combattuto il secondo parziale, durato ben 1 ora e 5 minuti. Anche in questa frazione si sono susseguiti numerosi break, con le due giocatrici che hanno faticato a mantenere il proprio servizio. Sul 5-5, è stata ancora una volta Bronzetti a trovare lo spunto vincente, strappando la battuta a Frech e servendo poi per il match sul 6-5. Con grande personalità, l’azzurra non ha tremato e ha chiuso l’incontro al primo tentativo, conquistando il game decisivo a 30.

Il successo contro Frech rappresenta un risultato significativo per Bronzetti, che supera una giocatrice inserita tra le prime 30 del ranking mondiale. La tennista italiana ha dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma, confermando i progressi tecnici e mentali degli ultimi mesi.

Al terzo turno, per Lucia Bronzetti si prospetta una sfida decisamente impegnativa contro la numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka che sfiderà l’americana Kessler.