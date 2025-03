Masters 1000 Indian Wells: Gigante e Zeppieri superano le qualificazioni e accedono al main draw

Grande doppio successo per il tennis italiano nelle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Gigante e Giulio Zeppieri hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del prestigioso torneo californiano, superando brillantemente l’ultimo turno di qualificazione con prestazioni di alto livello.

Gigante supera Van De Zandschulp con una rimonta e un secondo set dominante

Matteo Gigante, numero 217 del ranking mondiale, ha firmato una delle vittorie più prestigiose della sua carriera superando l’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 85 ATP, con il punteggio di 7-5, 6-0. Un successo particolarmente significativo considerando la differenza di classifica tra i due tennisti.

La partita ha avuto due volti completamente diversi. Nel primo set, l’italiano si è trovato in difficoltà, subendo il break e ritrovandosi sotto per 4-2. Da quel momento, però, Gigante ha cambiato marcia, recuperando lo svantaggio e trovando il break decisivo sul 5-5. Nel game successivo ha servito per il set e, nonostante un momento di tensione in cui ha dovuto annullare una palla break, è riuscito a chiudere la frazione per 7-5.

Nel secondo set, il dominio dell’azzurro è stato totale. Gigante ha letteralmente travolto l’avversario olandese, strappandogli il servizio in tre occasioni e chiudendo con un netto 6-0 che non ha lasciato scampo al più quotato Van De Zandschulp.

ATP Indian Wells Botic van de Zandschulp [3] Botic van de Zandschulp [3] 5 0 Matteo Gigante Matteo Gigante 7 6 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-6 → 5-7 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Gigante 0-15 df 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Zeppieri resistente e autoritario contro Kukushkin

Ancora più sorprendente è stata la vittoria di Giulio Zeppieri, attualmente numero 394 del mondo, che ha superato il kazako Mikhail Kukushkin, numero 166 e testa di serie numero 23 delle qualificazioni, con il punteggio di 7-6(6), 6-2.

Il match ha visto un primo set estremamente combattuto, con il tennista italiano che ha rischiato seriamente di cedere quando, sul 5-5, si è trovato in grande difficoltà al servizio con uno svantaggio di 0-40. In quel momento cruciale, Zeppieri ha mostrato un carattere d’acciaio, annullando ben quattro palle break consecutive e riuscendo a tenere il servizio.

Il set è quindi arrivato al tiebreak, dove la battaglia è proseguita punto a punto. Dopo aver annullato anche un set point, l’azzurro è riuscito a prevalere per 8 punti a 6, conquistando così una frazione che sembrava compromessa.

Nel secondo set, il calo fisico di Kukushkin è stato evidente, e Zeppieri ne ha approfittato per prendere il controllo del match. Il tennista italiano ha dominato gli scambi, imponendo il proprio ritmo e chiudendo set e incontro con un netto 6-2.

ATP Indian Wells Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 7 6 Mikhail Kukushkin [23] Mikhail Kukushkin [23] 6 2 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 30-40 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 4-5* 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Due imprese che arricchiscono la presenza italiana a Indian Wells

Le vittorie di Gigante e Zeppieri arricchiscono ulteriormente la presenza italiana nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, che già conta diversi azzurri come Musetti, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi e Nardi.

Per entrambi i tennisti si tratta di un risultato di prestigio che conferma la profondità del movimento tennistico italiano. Gigante, dopo aver superato Krueger al primo turno di qualificazione, completa il suo percorso con una vittoria ancora più significativa contro un avversario di caratura superiore. Zeppieri, dal canto suo, conferma il buon momento dopo aver dominato Tseng nella prima partita delle qualificazioni.

Ora per i due azzurri si aprono le porte del tabellone principale, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori tennisti del circuito in uno dei tornei più prestigiosi della stagione.





Francesco Paolo Villarico