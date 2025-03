Machac conquista il primo titolo ad Acapulco: dominio sul servizio contro Davidovich Fokina (Video)

Tomas Machac ha completato una settimana memorabile ad Acapulco conquistando il suo primo trofeo a livello tour all’Abierto Mexicano Telcel. Il 24enne ceco, che debutterà nella Top 20 nel ranking ATP di lunedì, ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina 7-6(6), 6-2.

L’ottava testa di serie è stato praticamente imbattibile al servizio, vincendo 29 punti consecutivi con la prima di servizio prima di cederne uno all’inizio del secondo set. Ha concluso il match di un’ora e 37 minuti avendo vinto 37 dei 39 punti con la prima di servizio (95%).

Machac è il terzo ceco a conquistare un trofeo ATP 500 (serie iniziata nel 2009), insieme agli ex Top 10 Tomas Berdych e Radek Stepanek.

“Le emozioni in questo momento sono solo di sollievo, perché è stata una settimana dura. Soprattutto quando ho questa forma, non mi piace perdere in finale,” ha dichiarato Machac. “Sono davvero felice di essere riuscito a vincere oggi perché Alejandro stava giocando davvero, davvero bene. È stata una battaglia difficile.”

“Stavo servendo molto bene. Penso che senza il servizio oggi, non credo che sarebbero stati due set.”

Prestazione quasi perfetta

Machac è stato quasi impeccabile da fondo campo, capitalizzando le opportunità dopo il servizio e dettando il ritmo degli scambi con il suo diritto. Ha salvato un set point sul 5/6 nel tie-break del primo set con un servizio potente che ha provocato un errore di rovescio dello spagnolo.

Il ceco ha mantenuto la sua aggressività e non ha mai abbassato il suo alto livello, vincendo cinque giochi consecutivi per assicurarsi il titolo. Sul 2-2, 15/15 nel secondo set, Davidovich Fokina si è avvicinato alla rete ma ha esitato, lasciando passare il slice di rovescio di Machac – pensando che stesse andando lungo, ma la palla è atterrata sulla linea di fondo. In quel game Machac ha ottenuto il suo primo break del match.

Un balzo in classifica

Prima di questa settimana, Machac era il giocatore con il ranking più alto senza un titolo a livello tour. È salito di cinque posizioni al numero 20 nel ranking ATP Live. Solo 12 mesi fa, Machac era al numero 65 del mondo.

“Ho detto al mio allenatore due settimane fa che a volte ho difficoltà con le partite importanti e non so come gestire queste situazioni… Quindi cercherò di parlare più spesso,” ha detto Machac con una risata quando ha ringraziato il suo allenatore Daniel Vacek durante la premiazione.

Machac ha migliorato il suo bilancio a 2-0 nella serie Head2Head con Davidovich Fokina, avendo sconfitto il 25enne spagnolo lo scorso anno a Shanghai. Davidovich Fokina stava giocando la sua terza finale a livello tour e nella seconda di questa stagione (Delray Beach).