Un primo titolo ATP in palio: Davidovich Fokina e Machac si sfideranno nella finale messicana (Video)

Alejandro Davidovich Fokina è passato dal salvare quattro match point nel primo turno ad essere a una sola partita dal suo primo titolo ATP Tour all’Abierto Mexicano Telcel di Acapulco.

Lo spagnolo non testa di serie, che aveva salvato quei quattro match point contro Mattia Bellucci nel primo turno del torneo messicano, ha battuto Denis Shapovalov 7-6(3), 7-6(1) venerdì per avanzare alla sua terza finale a livello tour. Dopo due set pieni di colpi di scena – ognuno durato più di un’ora – Davidovich Fokina ha vinto otto punti consecutivi in un finale spettacolare.

Il numero 48 del ranking ATP sta partecipando al suo primo evento dopo aver mancato due championship point all’inizio di questo mese a Delray Beach. La sua vittoria ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive di Shapovalov, la più lunga della carriera del canadese, che risaliva all’inizio della sua corsa al titolo di Dallas.

“La partita è stata così equilibrata,” ha dichiarato lo spagnolo dopo aver pareggiato la loro serie Head2Head sull’1-1. “Forse lui meritava di più il primo set. Il secondo set forse lo meritavo io. Ma alla fine non ho perso la lotta contro di lui perché ero pronto a tutto alla fine.”

“Non capita tutti i giorni di essere in semifinale di un [ATP] 500. Sono molto felice di come ho combattuto per il primo set e di come ho continuato nel secondo. Non è stato facile quando è rientrato.”

Una rimonta straordinaria nel primo set

Davidovich Fokina ha salvato tre palle break sull’1 a 4 nel primo set e successivamente ha impedito a Shapovalov di chiudere il primo set quando ha servito per la frazione sul 5-3 prima di dominare il tie-break. È stato proprio lo spagnolo ad avere una palla break avanti sul 4-1 nel secondo set, ma Shapovalov ha trovato un momento magico nei suoi colpi e si è portato in vantaggio per 6-5, mentre Davidovich Fokina sembrava affaticarsi.

Tuttavia, dal 6-5, 30/30 sul servizio del canadese, Davidovich Fokina ha trovato un nuovo livello e ha inanellato otto punti consecutivi grazie a una raffica di feroci colpi di dritto dalla linea di fondo.

Entrambi i giocatori hanno realizzato quattro break durante la partita, con Davidovich Fokina che ha convertito quattro delle 10 opportunità. Affronterà Tomas Machac nella finale di sabato, con entrambi i giocatori alla ricerca del loro primo titolo ATP Tour.

Machac raggiunge la sua più importante finale in carriera

Machac è avanzato alla finale più importante della sua carriera – e la seconda in assoluto (Ginevra 2024) – con una vittoria per 6-4, 1-6, 6-4 contro Brandon Nakashima.

L’ottava testa di serie è il secondo finalista ceco nella storia del torneo, dopo che Jiri Novak ha vinto il titolo nel 1998 e ha concluso come finalista nel 1996 quando l’evento si teneva sulla terra battuta a Città del Messico. Machac è anche il quarto finalista ceco in un ATP 500 dopo Tomas Berdych (cinque volte), Radek Stepanek (due volte) e Jiri Vesely (una volta).

Con il titolo, Machac potrebbe diventare il primo ceco nella Top 50 del ranking ATP dal giugno 2018, quando c’era Tomas Berdych. Questa settimana è salito di tre posizioni al numero 22 nel ranking ATP LIVE, preparandosi a stabilire un nuovo record personale.

La finale di sabato ad Acapulco sarà quindi una sfida tra due giocatori in cerca del loro primo titolo ATP, con Davidovich Fokina che cerca di riscattare la recente delusione di Delray Beach e Machac che punta a scrivere una pagina importante per il tennis ceco.





