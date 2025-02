ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Matteo Gigante testa di serie n.4

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Kamil Majchrzak vs (WC) Manuel Guinard

Calvin Hemery vs (8) Pierre-Hugues Herbert

(2) Jozef Kovalik vs (PR) Yosuke Watanuki

(WC) Arthur Gea vs (7) Henri Squire

(3) Martin Landaluce vs Clement Chidekh

(Alt) Matteo Martineau vs (6) Luca Van Assche

(4) Matteo Gigante vs Hugo Grenier

Alibek Kachmazov vs (5) Lukas Klein

Central – ore 11:00

Matteo Gigante vs Hugo Grenier

Arthur Gea vs Henri Squire

Matteo Martineau vs Luca Van Assche

Calvin Hemery vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 15:30)

Court 1 – ore 11:00

Alibek Kachmazov vs Lukas Klein

Jozef Kovalik vs Yosuke Watanuki

Kamil Majchrzak vs Manuel Guinard

Martin Landaluce vs Clement Chidekh