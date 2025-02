Bronzetti vola in finale a Cluj-Napoca: Siniakova si ritira dopo 17 minuti

Lucia Bronzetti raggiunge la sua quarta finale in carriera al WTA 250 di Cluj-Napoca in una semifinale durata appena 17 minuti. L’azzurra, che guidava già 4-0 30-15, ha beneficiato del ritiro di Katerina Siniakova, visibilmente condizionata da un problema alla gamba sinistra.

Sin dai primi scambi, la tennista riminese ha mostrato un tennis di altissimo livello, conquistando immediatamente un break nel secondo game. La sua prestazione è stata dominante, specialmente con il colpo di dritto, confermando l’ottimo momento di forma mostrato nei turni precedenti.

Dall’altra parte della rete, Siniakova non è mai riuscita a entrare in partita, limitata da un evidente problema fisico che l’ha costretta ad abbreviare gli scambi prima di optare per il ritiro.

In finale Bronzetti affronterà la russa Anastasia Potapova, vincitrice sull’altra semifinalista Aliaksandra Sasnovich per 6-3 7-5. Un test impegnativo per l’italiana, considerando che nei quattro precedenti scontri diretti ha sempre avuto la meglio la russa.

Indipendentemente dall’esito della finale, questo torneo segna un importante passo avanti per Bronzetti nel ranking WTA: salirà almeno alla posizione numero 56, con la possibilità di raggiungere il 51° posto in caso di vittoria. Un risultato che la avvicina al suo best ranking di numero 46, ma le prestazioni mostrate in questo torneo suggeriscono che la sua ascesa potrebbe essere solo all’inizio.

Lucia diventa così la seconda tennista italiana a raggiungere la finale a Cluj-Napoca dopo Jasmine Paolini, che ci riuscì tre anni fa.