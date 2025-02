L’incredibile conclusione di Belgio – Cile in Davis Cup! Bergs urta Garin ad un occhio. Il cileno crolla a terra e, infortunato, si rifiuta di continuare ma perde per squalifica (video)

Quando si dice “È successo di tutto!”. Incredibile la conclusione del match tra Bergs e Garin in Davis Cup, con la rocambolesca e assai contestata vittoria del tennista belga sul cileno per squalifica, che qualifica la squadra europea al secondo turno della manifestazione. L’incontro è nel momento più critico: 5 pari al terzo e decisivo set. Bergs trova un gran colpo difensivo che gli vale il break, può andare a servire per il match sul 6 giochi a 5. Nell’esaltazione del momento, Bergs corre verso la sua panchina sostenuto a gran voce dal pubblico.

Qua accade il fattaccio: Bergs passando a tutta velocità nei pressi del seggiolone dell’arbitro di sedia urta con la spalla Garin nei pressi dell’occhio, un colpo fortuito ma piuttosto forte, che fa crollare a terra il povero Garin, del tutto inerme di fronte alla botta ricevuta dall’avversario. Arriva il medico in campo.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve… but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m

Ecco che il giudice di sedia intima a Garin di riprendere il gioco, ma il cileno si rifiuta, intimando la squalifica per Bergs visto il colpo ricevuto. Garin riceve tre violazioni per non aver ripreso il gioco, e questo gli costa il game che vale al Belgio il 7-5 e vittoria dell’incontro, che porta la squadra di Bergs sul 3 vittorie a 1 e la qualifica.

