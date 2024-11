TopSpin Energy Cup. Vince Garland,alla siracusana Mancuso una wc della GVH Cup

La tennista di Taipei Joanna Garland, già protagonista ai Giochi Asiatici di Hangzhou lo scorso ottobre, ha conquistato la TopSpin Energy Cup a Solarino. In una finale combattuta e tiratissima, durata oltre due ore e mezza, la ventitreenne ha superato la greca Valentini Grammatikopoulou in quello che il direttore del torneo, Renato Morabito, ha definito uno dei match più belli delle ultime undici edizioni. La finale del doppio della TopSpin Energy Cup si disputerà domani alla Zaiera Resort, dopo i recuperi completati questo pomeriggio. Sempre oggi, 10 novembre, hanno preso il via le qualificazioni della GVH Cup: la siracusana Lara Mancuso, grazie a una wild card, ha vinto il suo primo match.

TopSpin Energy Cup: vince la taiwanese Garland

Dopo aver perso il primo set 5-7, Joanna Garland è riuscita a ribaltare la partita contro la greca Valentini Grammatikopoulou. Sotto 0-2 nel secondo set, ha reagito chiudendo sul 6-2 e, nel terzo e decisivo set, grazie a un’ottima prima di servizio, ha conquistato il primo dei due titoli W35 in palio in provincia di Siracusa. La finale del doppio della TopSpin si giocherà domani alle 8:30, con la coppia Luskutova-Urgesi che sfiderà Grammatikopoulou-Kuzmova.

Ultimo W35 a Solarino: via alla GVH Cup

Con la TopSpin Energy Cup ormai alle battute finali, ha preso il via la GVH Cup, ultimo torneo W35 del 2024 a Solarino. A guidare il seeding è la palermitana Giorgia Pedone, che ha migliorato il proprio piazzamento nella classifica WTA, scendendo sotto la posizione 200. Tra le prime dieci del main draw della GVH Cup figurano quattro italiane: oltre a Pedone, ci sono Beatrice Ricci, Silvia Ambrosio e Sofia Rocchetti. La seconda testa di serie è la spagnola Carlota Martinez Cirez, vincitrice due settimane fa dell’ITF Combined di Santa Margherita di Pula, mentre la terza è la slovena Dalila Jakupovic, eliminata in semifinale nell’ITFW60 di Amburgo il 9 novembre. Wild card per il tabellone principale sono state assegnate a Franca Cecilia Di Paola, Noemi Basiletti, Alessandra Teodosescu e Arianna Zucchini, oltre alla siracusana Lara Mancuso, che ha già vinto il suo primo match.