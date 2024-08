J30 under 18 Country Club Gino SPA: definite le semifinali nei tabelloni singolari

Il primo tabellone ad allinearsi oggi alle semifinali, nel J30 under 18 Country Club Gino SPA, rassegna internazionale ITF under 18, è stato quello femminile. La prima testa di serie, Francesca Galli, 2.5 under 18 della Coopesaro Tennis non ha faticato per avere la meglio su Claudia Galietta, costretta alla resa per un problema fisico all’inizio del confronto (1-0 Galli). La seconda promossa nel draw in rosa è stata la norvegese Erika Abraham-Nilsen che si è imposta 6-3 7-6 (1) su Maria Sole Savoia. Brava la tennista nordica ad evitare che la partita si allungasse dominando il tie-break del secondo set.

Nella parte bassa del draw a sfidarsi domani per un posto in finale saranno Alessandra Fiorillo, numero 11 del seeding, e Anja Casari. La prima ha conquistato il derby contro Manuela Filardi Louza Vieira, faticando un po’ nella prima parte del match, chiusa 6-4, e giocando a braccio più sciolto nella seconda, come testimonia lo score di 6-1; la seconda, numero 4 ai blocchi di partenza, ha superato con un doppio 6-3 Martina Cerbo. Casari che rappresenta la sorpresa del torneo, in quanto classificata 2.8 (under 18). E’ tesserata per l’ASD Tennis Altopiano (Bg).

Nel draw maschile la prima semifinale a comporsi è stata quella della parte bassa. La giocheranno domani Mattia Cappellari, 2.5 del CT Vicenza, e Duccio Caciolli, 2.6 under 18 del Galimberti Tennis Team. Per Cappellari, seconda testa di serie, affermazione in tre set e in rimonta contro Ciaschetti, numero 7 del tabellone. Successo arrivato con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Così si descrive il vincitore come caratteristiche tecniche: “Sono un regolarista che ama costruirsi il punto da fondo, specialmente con il diritto, per poi attaccare”. Per Duccio Caciolli stessa distanza, tre set, per sconfiggere il 2.5 del Monviso Sporting Club, Alberto Velotta, con lo score di 6-7 6-3 6-2.

Nella parte alta del draw promosso invece in semifinale Matteo Gribaldo, numero 8 del tabellone, che ha vinto un’altra grande partita, questa volta contro Mihailo Trivunac, autore dell’eliminazione della prima testa di serie. Sfida dunque tra le due sorprese della contesa maschile, conquistata da Gribaldo, 2.6 under 16 dello Sporting Club Montecatini, con il punteggio di 7-6 (1) 2-6 6-2. Domani troverà il vincente di Leti Messina – Alessio Babudri. Battute finali anche per i due tabelloni di doppio.