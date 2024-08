Masters 1000 Cincinnati: Il Tabellone Principale. Sinner comanda il seeding. Sono seu gli azzurri al via. Berrettini pesca Rune. Cobolli dopo che si è scalato un SE

Masters 1000 Cincinnati – Tabellone Principale – parte alta

(1) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier vs Griekspoor, Tallon

Giron, Marcos vs Baez, Sebastian

Thompson, Jordan vs (13) Humbert, Ugo

(11) Fritz, Taylor vs (WC) Nakashima, Brandon

Qualifier vs Fils, Arthur

Zhang, Zhizhen vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(3) Zverev, Alexander vs Bye

Khachanov, Karen vs Cerundolo, Francisco

(WC) Purcell, Max vs Machac, Tomas

(PR) Carreno Busta, Pablo vs (16) Korda, Sebastian

(12) Shelton, Ben vs (WC) Opelka, Reilly

Etcheverry, Tomas Martin vs Arnaldi, Matteo

Marozsan, Fabian vs Qualifier

Bye vs (8) Dimitrov, Grigor

(5) Hurkacz, Hubert vs Bye
Qualifier vs Kecmanovic, Miomir
Tabilo, Alejandro vs Qualifier
Bye vs (10) Paul, Tommy

(14) Musetti, Lorenzo vs Jarry, Nicolas

Davidovich Fokina, Alejandro vs Tiafoe, Frances

Lehecka, Jiri vs Navone, Mariano

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Ruud, Casper vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

Draper, Jack vs Qualifier

Struff, Jan-Lennard vs (9) Tsitsipas, Stefanos

(15) Rune, Holger vs (WC) Berrettini, Matteo

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Monfils, Gael vs Popyrin, Alexei

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos