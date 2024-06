Alison sa solo vincere al Veneto Open. Super martedì con 11 match e Sara Errani

Di ricordi belli nella mente di Alison Van Uytvanck legati a Gaiba ce ne sono parecchi. “Quando vinci un torneo quelli non mancano mai”, sottolinea soddisfatta lei dopo aver ricominciato da dove aveva lasciato due anni fa. “Ho giocato sei partite qui e sono ancora imbattuta, voglio continuare così”. Il Veneto Open promoted by Regione del Veneto targato 2024 è partito sotto un caldissimo sole pre-estivo e la belga, carnagione chiara e capelli rossi, ha subito messo in chiaro le cose. Non solo a parole, ma con i fatti: un buon inizio e due set utilizzati per riprendere confidenza con l’erba veneta e per superare la giovane svizzera Celine Naef, una che nonostante i 19 anni ha dimostrato di saperci fare sul verde. Con un ottimo gioco di gambe, colpi profondissimi e i giusti tagli, l’elvetica ha compensato il gap di esperienza con la vivacità e l’esuberanza fisica ed è volata avanti 5-2 nel primo parziale. Poi qualche palla è scappata via di centimetri, il servizio ha scricchiolato e le sicurezze si sono sgretolate sotto la maggior abitudine e continuità della belga che ha preso il largo e poi chiuso per 7-5 6-1 . Per una svizzera promettente che saluta, ce n’è un’altra che invece tiene ben saldi i piedi sull’erba di Gaiba. Si tratta di Susan Bandecchi, passaporto elvetico, radici toscane e base d’allenamento a Milano. “Non sono italiana, ma è come se lo fossi”, sorride lei. E infatti il tifo per lei non manca da queste parti, così tutto è stato più facile contro Lulu Sun. “Mi ha aiutato anche il fatto di aver già giocato una partita di qualificazioni, ma poi ogni match va vinto sul campo”. Per farlo ha messo a referto un 6-3 6-4 in cui non ha mai trovato grosse difficoltà, nonostante il tennis mancino – quindi particolarmente insidioso su queste superfici – della 23enne neozelandese.

Sembrava tutto facile per la statunitense (uzbeka di nascita) Varvara Lepchenko, una che può vantare un best ranking di n.19 al mondo (nel 2012) e una partecipazione per Team USA ai Giochi Olimpici (Londra). Invece è stata un’illusione lunga un solo set, vinto per 6-1. Poi la bielorussa Aliona Falei ha saputo rimettersi in carreggiata e, restituito lo stesso punteggio nel secondo parziale, ha chiuso la pratica per 6-2 al terzo, di fatto annullando anche il gap di 18 anni d’esperienza nei confronti dell’avversaria (20 e 38 anni le rispettive età). Bella storia, ma piuttosto ordinaria nei circuiti professionistici, quella dell’indiana Ankita Raina, sconfitta nelle qualificazioni e poi ripescata dopo il forfait dell’azzurra Lucrezia Stefanini: ha sfruttato la seconda chance e ha staccato il pass per il secondo turno battendo la ceca Dominika Salkova per 7-5 6-3. L’onda lunga dei primi turni arriva fino a martedì, che va a condensare ben 11 match in una singola giornata. Si parte alle 12.30, quando ad aprire il programma tocca a Tatjana Maria, la 36enne tedesca che è in cima al tabellone e alla lista delle favorite: per lei esordio contro la rumena Irina Bara sul Campo Centrale. Che poi ospiterà anche il debutto di Sara Errani, non prima delle 16.00 (diretta su SuperTennis tv) opposta alla serba Natalija Stevanovic. La 37enne romagnola, reduce dal successo in doppio agli Internazionali di Roma e dalla finale del Roland Garros (sempre in coppia con Jasmine Paolini) punta a tornare in finale a Gaiba, impresa già riuscita nel 2022 (sconfitta proprio da Alison Van Uytvanck). Non sarà l’unica azzurra in gara, visto che ci sarà spazio anche per le altre due wild card Beatrice Ricci e Giorgia Pedone, rispettivamente toscana e siciliana e opposte ad altrettante statunitensi (Robin Montgomery e Hailey Baptiste). Per seguire da vicino la crescita delle giovani azzurre, anche su una superficie così particolare, è già arrivata a Gaiba anche Tathiana Garbin, la capitana della nazionale azzurra di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), lei che è mestrina di nascita, solo un centinaio di km più a nord.

RISULTATI

Primo turno: Van Uytvanck (Bel) b. Naef (Sui) 7-5 6-1, Bandecchi (Sui, Q) b. Sun (Nzl) 6-3 6-4, Raina (Ind, LL) b. Salkova (Cze) 7-5 6-3, Falei b. Lepchenko (Usa, Q) 1-6 6-1 6-2. Da concludere: Rosatello (Ita) vs Andreeva (7).

Centrale – ore 12:30

(1) Tatjana Maria vs Irina Bara

Kamilla Rakhimova vs (2) Maria Lourdes Carle

Natalija Stevanovic vs (4) Sara Errani Non prima 16:00

Beatrice Ricci vs Robin Montgomery Non prima 18:30

Court 1 – ore 12:30

(8) Bernarda Pera vs Darja Semenistaja

(6) Hailey Baptiste vs Giorgia Pedone

(3) Jessica Bouzas Maneiro vs Anca Todoni

Viktoria Hruncakova vs (5) Renata Zarazua

Court 2 – ore 13:30

Alexandra Eala vs Carole Monnet

Elvina Kalieva vs Alycia Parks

Gergana Topalova vs Katarina Zavatska