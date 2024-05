Djokovic wild card a Ginevra

Notizia a sorpresa dalla Svizzera: il n.1 del mondo Novak Djokovic ha accettato la wild card offerta dagli organizzatori del torneo ATP 250 di Ginevra, ultima tappa in preparazione a Roland Garros, lo riporta il quotidiano francese L’Equipe. Il serbo si unirà ad un buon gruppo di giocatori sul rosso svizzero: Ruud, Fritz e Ben Shelton, mentre Jarry (campione in carica del torneo) ha deciso di rinunciare vista la semifinale raggiunta a Roma. Wild card anche per Denis Shapovalov e Andy Murray, al rientro dopo il problema alla caviglia.

È singolare che il miglior giocatore del mondo abbia deciso di giocare la settimana precedente di uno Slam, ma Djokovic ha sicuramente scelto di giocare a Ginevra per cercare di mettere sulle gambe qualche match, vista la prematura eliminazione al Masters 1000 italiano per mano di Tabilo. Novak dopo la semifinale agli Australian Open, battuto da Sinner, ha giocato solamente 8 partite, ottenendo come miglior risultato la semifinale a Monte Carlo (battuto per la prima volta da Ruud).

È la seconda volta in anni recenti che Novak gioca la settimana precedente di uno Slam: nel 2017 vinse sull’erba di Eastborne ma poi a Wimbledon si ritirò nel corso del match di quarti di finale contro Berdych per un problema al gomito. Nel 2021 invece giocò sulla terra di Belgrado, vinse il titolo e quindi bissò il successo a Parigi.

Ricordiamo che Djokovic a Roland Garros oltre al titolo 2023 difende anche la posizione di n.1 in classifica, ma adesso giocando anche a Ginevra potrebbe accumulare punti necessari a difendersi dall'”assalto” di Sinner. Prima di questa novità, Jannik era sicuro di diventare n.1 ATP se Novak non fosse riuscito ad arrivare almeno in finale a Parigi. Adesso dovremo aspettare di vedere la prestazione del campione in Svizzera e quanti punti eventualmente riuscirà ad accumulare, e anche aspettare la decisione di Sinner in merito a Parigi (visto il post social di Cahill, adesso la possibilità si fa più concreta).

Il serbo tra l’altro festeggerà proprio in Svizzera mercoledì prossimo il suo 37esimo compleanno. Ancora da n.1.

