Dal WTA 125 di Parma: Il resoconto dei Quarti di Finale

Anna Karolina Schmiedlova è la prima semifinalista del Parma Ladies Open presented by Iren. La tennista slovacca, testa di serie numero quattro, ha aperto il programma sul Campo Centrale del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, sconfiggendo la qualificata Jesika Maleckova per 6-0 7-5. Il tennis è proseguito con la sfida tra Jule Niemeier e Zeynep Sonmez, con la tedesca in vantaggio per 6-3 3-0 sulla turca prima dello stop dovuto alla pioggia. A seguire, sono previste le altre due partite dei quarti di finale: Renata Zarazua è opposta a Peyton Stearns, mentre Kamilla Rakhimova se la vedrà con la testa di serie numero otto Mayar Sherif per un posto tra le prime quattro.

Settima vittoria in due anni per Schmiedlova – Si gonfia ancora il bottino di Anna Karolina Schmiedlova al Parma Ladies Open presented by Iren. Negli ultimi due anni, la slovacca ha registrato sette vittorie a fronte di una sola sconfitta (rimediata lo scorso anno in finale contro Ana Bogdan) sui campi del Tennis Club Parma. Nella partita valevole per un posto tra le migliori quattro del WTA 125 emiliano, la n.67 WTA è partita ancora una volta bene, con il 6-0 del primo parziale e il medical time out richiesto da Jesika Maleckova che lasciavano presagire una sfida senza storia. In realtà nel secondo set c’è stata battaglia, con la ceca proveniente dalle qualificazioni capace di rimontare nel punteggio e trovarsi addirittura a servire per portare il match al terzo sul 5-4. Schmiedlova è riuscita a rimettere a posto le cose e chiudere la sfida per 6-0 7-5: “Avevo giocato con Maleckova molti anni fa, la conosco e rispetto il suo gioco. Sono stata brava a rimanere attenta, attuando il mio piano tattico e chiudendo in due set. La paura di un eventuale terzo? L’anno scorso, in finale contro Bogdan, le situazioni meteorologiche erano simili a quelle di oggi. Memore dell’esperienza del 2023, dove mi ero concentrata troppo sugli elementi extra campo, ho cercato di pensare solo alla partita; era importante chiudere l’incontro in due set, adesso riposerò e preparerò la semifinale”.