Roland Garros Juniores: Tabellone Principale maschile e femminile. Sette azzurri al via

Roland Garros Juniores Maschile – Tabellone Principale – terra

(1) Rodrigo Pacheco mendez vs Darwin Blanch

Antoine Ghibaudo vs Alejandro Arcila

Mihai Alexandru Coman vs Alejandro Melero kretzer

Gustavo Ribeiro De almeida vs (14) Adriano Dzhenev

(9) Cooper Williams vs Abel Forger

Sebastian Eriksson vs Hayden Jones

Théo Papamalamis vs Keegan Rice

Lorenzo Sciahbasi vs (6) Branko Djuric

(3) Dino Prizmic vs Jangjun Kim

Hayato Matsuoka vs Alexander Razeghi

Maxim Mrva vs Gabriele Vulpitta

Emilien Demanet vs (16) Arthur Gea

(11) Oliver Ojakaar vs Maxwell Exsted

David Fix vs Leo Raquillet

Henry Searle vs Thomas Faurel

Patrick Schoen vs (7) Yaroslav Demin

(8) Juan Carlos Prado angelo vs Kaylan Bigun

Thijs Boogaard vs Federico Cina

Jan Hrazdil vs Tiago Pires

Charlie Camus vs (12) Rei Sakamoto

(15) Joel Schwaerzler vs Oliver Bonding

Kevin Edengren vs Loann Massard

Alexander Frusina vs Fernando Cavallo

Alejo Sanchez quilez vs (4) Yi Zhou

(5) Iliyan Radulov vs Danil Panarin

Paul Barbier gazeu vs Matic Kriznik

Yuvan Nandal vs Roy Horovitz

Loan Lestir vs (10) Joao Fonseca

(13) Federico Bondioli vs Learner Tien

Andrea M’chich vs Tomasz Berkieta

Hoyoung Roh vs Reda Bennani

Kyle Kang vs (2) Alexander Blockx

(1) Sarah Saitovs Daphnée Mpetshi perricardTatum Evansvs Melisa ErcanAlevtina Ibragimovavs Lily TaylorDarja Suvirdjonkovavs (13) Ella Mcdonald

(9) Federica Urgesi vs Malak El allami

Ariana Anazagasty-pursoo vs Astrid Lew yan foon

Sol Ailin Larraya guidi vs Alena Kovackova

Nikola Daubnerova vs (6) Lucciana Perez alarcon

(4) Kaitlin Quevedo vs Mingge Xu

Wakana Sonobe vs Rebecca Munk mortensen

Mara Gae vs Charo Esquiva banuls

Yaroslava Bartashevich vs (15) Vlada Mincheva

(12) Ena Koike vs Laura Samsonova

Sarah Iliev vs Anastasiia Gureva

Rosita Dencheva vs Sonja Zhiyenbayeva

Tyra Caterina Grant vs (7) Renata Jamrichova

(8) Mayu Crossley vs Eleejah Inisan

Alessandra Teodosescu vs Amelia Waligora

Valeria Ray vs Cara Maria Mester

Luca Udvardy vs (11) Tereza Valentova

(14) Ranah Akua Stoiber vs Emerson Jones

Mia Slama vs Hayu Kinoshita

Jenny Lim vs Mia Ristic

Ella Seidel vs (3) Alina Korneeva

(5) Sayaka Ishii vs Teodora Kostovic

Alexia Harmon vs Tamara Kostic

Aya El aouni vs Alisa Oktiabreva

Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah vs (10) Nina Vargova

(16) Luciana Moyano vs Francesca Pace

Margot Phanthala vs Iva Ivanova

Amelie Smejkalova vs Hannah Klugman

Lucie Pawlak vs (2) Clervie Ngounoue