Matteo Berrettini supera il primo turno al Rolex Monte-Carlo Masters 1000: vittoria su Maxime Cressy e sfida ora contro Francisco Cerundolo

Il tennista romano si aggiudica il match contro Maxime Cressy e si prepara per il secondo turno contro Francisco Cerundolo.

Lunedì 10 aprile è stata una giornata importante per Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters, il terzo Masters 1000 stagionale, che vanta un montepremi di 5.779.335 di euro. Il 26enne romano, attualmente numero 22 del ranking ATP, ha superato il primo turno del torneo dopo aver battuto lo statunitense Maxime Cressy, numero 38 ATP e non molto a suo agio sulla terra rossa, con il risultato di 6-4, 6-2 dopo 1 ora e 26 minuti di partita.

Nonostante sia solo la terza volta che Berrettini partecipa al torneo nel Principato di Monaco, questa vittoria rappresenta un importante traguardo per lui, visto che nelle edizioni precedenti non era mai riuscito a vincere un match. Nel 2019, infatti, perse al primo turno contro Grigor Dimitrov, mentre nel 2021 fu eliminato al secondo turno da Alejandro Davidovich Fokina.

Il prossimo avversario di Berrettini sarà Francisco Cerundolo, tennista argentino classe 1998 e attualmente numero 33 del ranking ATP. Nel match contro Cressy, Berrettini ha dimostrato una grande solidità, annullando una palla break sul 2-3 nel primo set e piazzando il break decisivo nel gioco successivo, grazie anche ai due doppi falli commessi dall’avversario. Nonostante abbia mancato due palle set sul servizio di Cressy sul 5-3, il tennista romano ha tenuto a zero il turno di battuta successivo e si è aggiudicato il primo set per 6-4.

Nel secondo set, Berrettini ha preso il controllo del match fin dall’inizio, portandosi in vantaggio per 4-0 e chiudendo il set senza problemi con il punteggio di 6-2.

ATP Monte-Carlo Maxime Cressy Maxime Cressy 4 2 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-4 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 0-4 M. Cressy 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Cressy 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

6 ACES 314 DOUBLE FAULTS 232/65 (49%) FIRST SERVE 42/53 (79%)23/32 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 31/42 (74%)12/33 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 7/11 (64%)5/8 (63%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%)9 SERVICE GAMES PLAYED 911/42 (26%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/32 (28%)4/11 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 21/33 (64%)0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/8 (38%)9 RETURN GAMES PLAYED 918/36 (50%) NET POINTS WON 5/9 (56%)17 WINNERS 1624 UNFORCED ERRORS 735/65 (54%) SERVICE POINTS WON 38/53 (72%)15/53 (28%) RETURN POINTS WON 30/65 (46%)50/118 (42%) TOTAL POINTS WON 68/118 (58%)225 km/h MAX SPEED 217 km/h213 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 205 km/h207 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 179 km/h