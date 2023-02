WTA 250 Linz: Match perfetto di Camila Giorgi. Peccato per Lucia Bronzetti

Camila Giorgi ha conquistato una vittoria contro Jaqueline Cristian nel primo turno del torneo WTA 250 di Linz. La partita è stata vinta da Camila con il punteggio di 6-2, 6-1.

Nel primo set, Giorgi ha dimostrato la sua abilità, strappando la battuta all’avversaria per due volte e vincendo per 6 a 1. La tennista italiana ha mantenuto un alto livello di concentrazione e determinazione durante la partita, dimostrando un eccellente forma fisica.

Nel secondo set, Camila è andata avanti per 4 a 0 per poi chiudere per 6 a 2.

Al secondo turno, Giorgi sfiderà una tra Begu o Siniakova. Questa sarà un’altra opportunità per l’azzurra di dimostrare il cambio di rotta dal punto di vista dei risultati.

Camila Giorgi vs Jaqueline Cristian



WTA Linz Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 6 6 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 1 2 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti ha subito. invece, una sconfitta contro Anastasia Potapova nel primo turno del torneo WTA 250 di Linz. La partita è stata persa dalla Bronzetti con un punteggio finale di 26 63 64.

Bronzetti ha iniziato bene nel primo set, ma ha avuto difficoltà a mantenere il suo ritmo di gioco nel secondo. Nonostante ciò, la tennista italiana ha continuato a lottare e a mantenere la concentrazione all’inizio del terzo set.

Nel terzo e decisivo set, Bronzetti ha raggiunto un vantaggio importante, mettendo in mostra le sue abilità e andando avanti per 3 a 1 con il servizio a disposizione e palla per il 4 a 1. Tuttavia, nonostante questo vantaggio, Lucia ha subito una rapida rimonta da parte di Potapova, che ha vinto la partita per 6 a 4.

Questa sconfitta rappresenta un momento difficile per Lucia, ma è importante ricordare che il tennis è uno sport dove le sconfitte sono inevitabili e fanno parte del processo di crescita e miglioramento di una giocatore.

(8) Anastasia Potapova vs Lucia Bronzetti