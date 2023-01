Nadal si è sottoposto a nuovi esami, confermata la diagnosi e i tempi di recupero

Rafael Nadal attraverso un breve comunicato via social ha fornito un aggiornamento sulle proprie condizioni.

“Oggi sono stato alla Tecknon Tennis Clinic di Barcellona dove mi sono sottoposto a dei test. I risultati di Melbourne sono confermati e le scadenze rimangono le stesse. Stabiliti i trattamenti da seguire e tra 3 settimane eseguiranno nuovi test per vederne l’evoluzione”

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2023