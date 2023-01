Clamoroso: ITF interrompe con effetto immediato il rapporto con Kosmos e organizzerà la Davis 2023 in autonomia

Arriva una notizia clamorosa sulla Coppa Davis (di cui proprio oggi abbiamo parlato con una proposta di rinnovamento).

La ITF ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con la società Kosmos per l’organizzazione della Coppa Davis con effetto immediato. Quindi già dall’edizione 2023 la società di proprietà di Gerard Piqué, che ha prima stravolto e quindi organizzato la competizione dal 2019 con un nuovo format molto discusso, è estromessa dalla Davis. Sarà la stessa ITF ad occuparsi della gestione di questa stagione e già si parla di un formato diverso per il 2024. Per quella di questa stagione ancora non è trapelato niente.

Erano in corso trattative per il rinnovo della partnership, che a quanto pare non sono andate a buon fine. Kosmos si lamentava dei mancati introiti, il mondo del tennis di una manifestazione che non aveva affatto convinto. Il rapporto era quindi insoddisfacente, nonostante le dichiarazioni più di facciata che altro di Haggerty, presidente ITF. Proprio Haggerty è a fine mandato e pare difficile la sua rielezione visto quanto aveva scommesso su questa rivoluzione.

“È una grande vittoria per il tennis” esclama il presidente della FFT Gilles Moretton.

Seguono aggiornamenti, aspettando una nota ufficiale da parte della ITF.