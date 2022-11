NextGen ATP Finals: Passaro batte Arnaldi al tiebreak decisivo, che lotta a Milano

Grande spettacolo nel primo match di giornata alle NextGen ATP Finals. Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno dato vita ad una partita incredibile dal punto di vista dell’intensità, della lotta e delle emozioni. L’ha spuntata Francesco al tiebreak decisivo del quinto set, 4-3 2-4 3-4 4-3 4-3 il punteggio conclusivo dopo oltre due ore e mezza di partita. Ben 4 dei 5 set sono finiti al tiebreak. L’incontro è stato un continuo susseguirsi di scatti e riprese, con nessuno dei due capace di scappare via verso il successo. Arnaldi ha sprecato una grande chance nel quarto set, quando è stato avanti 3-1 e servizio, con Passaro in evidente difficoltà per un crampo alla gamba. Qua il ligure si è come bloccato, mentre il perugino ha lasciato correre a tutta il braccio, trovando una serie (e striscia) di punti che l’ha clamorosamente riportato in partita. Il quinto set è stato un alternanza continua di emozioni, sfociato in un tiebreak lottatissimo e ricco di punti spettacolari. Passaro ha vinto con merito, più “tosto” e determinato di Arnaldi nel grave momento di difficoltà, dal quale si è clamorosamente salvato. Ha vinto grazie alla potenza del suo diritto, con il quale si è preso punti importanti e ha sbaragliato le ottime difese di Matteo. Arnaldi ha messo in mostra il suo tennis più tattico, i colpi lavorati e tatticamente complessi, ma è mancato nel dare il colpo di grazia quando nel quarto e quinto set è stato in situazioni molto favorevoli. Un match che si conclude 10-8 al tiebreak decisivo potevano vincerlo entrambi i giovani. È stato un bello spettacolo, elettrizzante e ricco di emozioni, che conferma come questo formato – molto discusso – sia in grado di assicurare un buono spettacolo, quando i due giocatori esprimono un tennis di qualità lottando sino alla fine. Passaro e Arnaldi sono due ottimi giocatori, con prospettiva di grande crescita nel 2023.

La cronaca

Arnaldi inizia il match alla battuta. Passaro trova in primo gran punto del match, un passante splendido. Risponde Matteo con un’ottima smorzata. 1-0 Arnaldi, che in risposta cerca immediatamente il rovescio di Francesco, colpo meno sicuro. Anche Passaro commette un doppio fallo, con le regole NG il 30 pari è già una situazione di pericolo. Arriva lo scambio più lungo del match, un’accelerazione di diritto lungo linea di Arnaldi manda fuori giri il rovescio del perugino. 30-40, chance di break in risposta (doppia chance). Ottimo il diritto dal centro di Passaro, il suo controllo anche su palla senza peso è eccellente. Killer-point, serve da destra Passaro. In rete Matteo, 1 pari. Con un lob eccellente Arnaldi si porta 2-1, risponde con un game a zero Passaro, entrambi sono entrati in ritmo nei propri game di servizio. L’equilibrio regge, un Ace di Passaro porta lo score sul 3 pari, ecco il primo tiebreak dopo 20 minuti. Nei primi punti non si scambia, domina il servizio. Si gira 3 pari, entrambi inviolabili alla battuta (e la superficie a Milano è piuttosto rapida). Passaro veleggia oltre 210 km/h con la prima, molto sicuro, per il 4-3. Matteo vince il primo scambio, con un bel diritto lungo linea di diritto. 4 pari. Il primo errore del tiebreak è un diritto in rete di Matteo, che manda Francesco a servire sul 5-4. Ace al centro, 217 km/h! 6-4 e due set point. Cerca una smorzata improvvisa Passaro, ma Arnaldi arriva come un gatto e tocca benissimo stretto. 6-5, ma ora serve Arnaldi. Un errore col rovescio cross costa a Francesco il punto del 6 pari. Sul 7-6 Arnaldi, c’è primo set point per il ligure. Tenta un pallonetto Matteo, gli esce di un niente. 7 pari. Sull’8-7 c’è uno scambio di grande intensità, si butta avanti Arnaldi ma spedisce in rete un volée di opposizione. 4-3 Passaro il primo set, giocato ad alto livello, soprattutto al servizio, da parte di entrambi.

Più continuo e preciso nella spinta Passaro nel secondo set. Vince facilmente il primo game e risponde profondo, portandosi 0-30. Recupera Arnaldi ritrovando la prima di servizio e precisione col diritto. 1 pari. Un improvviso doppio fallo sul 30 pari, costa a Passaro una palla break. Spinge a tutta il perugino, ma che difesa Arnaldi… l’ennesima mazzata col diritto di Francesco è out. Break Arnaldi, il primo del match, avanti 2-1. Ottimo momento del ligure, gioca profondo e sicuro, senza prendersi grandi rischi. 3-1 Arnaldi. Qualche errore di troppo per il tennista umbro in questa fase, anche al servizio nel quinto game. Si aggrappa al suo colpo più sicuro, il diritto “pesante” dal centro. 3-2. Chiude al secondo set point, comandando lo scambio col diritto. 4-2.

Terzo set, Passaro inizia alla battuta. Nel terzo game Francesco commette due errori e affronta una palla break sul 30-40, se la gioca con coraggio tirando a tutta il suo diritto cross. Molto bene anche sulla parità, il “killer point”, diritto nell’angolo e via avanti a chiudere con lo smash. 2-1 Passaro. Gli scambi sono verticali, pochi colpi e uno dei due cerca l’affondo per chiudere. Molto solido Arnaldi in questa fase, 2 pari. Anche il terzo set si decide al tiebreak. Matteo sbaglia col diritto nel secondo punto, errore banale in costruzione dello scambio. Si butta avanti per rifarsi, che rischio tirando lo smash sulla riga. 2-1 Passaro e servizio. Si riprende il mini-break con un gran diritto lungo linea il ligure, 2 pari, quindi è rapidissimo a buttarsi avanti, rimettendo alla perfezione una smorzata di Passaro. 3 punti di fila per Arnaldi, serve sul 3-2. Si gira sul 3 pari, ottimo Francesco nello spingere con vigore e chiudere a rete. Passaro commette un grave doppio fallo sul 4 pari, Arnaldi la sfrutta prendendosi al servizio due set point sul 6-4. Rischia Francesco col diritto, ma fuori equilibrio sbaglia. 7-4 Arnaldi, il ligure è 2 set a 1.

Quarto set, Arnaldi serve. È Passaro a prendersi rischi (e sbagliare uno smash non impossibile), ma il game lo vince Matteo. Sull’1-1 il ligure commette un doppio e si ritrova 30 pari, situazione già pericolosa alle NGF. Si tira fuori dal momento delicato con un gran servizio e poi un diritto lungo linea da destra perfetto. 2-1 Arnaldi. Di nuovo falloso Francesco nel quarto game (al servizio), forse anche un filo calato nell’energia dei suoi colpi, tanto che Matteo “gli monta sopra”. 15-30. Rischia la risposta a tutta sulla seconda palla, ma termina di poco lungo. 30 pari. La prima palla non va per l’umbro, e sbaglia anche malamente un rovescio banale. 15-40, due palle break delicatissime da difendere. Molto lucido Matteo, regge nello scambio e alza la parabola sul rovescio di Passaro, che sbaglia. Break Arnaldi, serve sul 3-1 per chiudere il match. Passaro zoppica dopo il punto, ha dei crampi. Non riesce letteralmente a correre, la sua gamba sinistra sembra bloccata. Matteo si distrae e sbaglia, dal 30-0, a due punti dalla vittoria. Sul 3o pari, praticamente da fermo, col rovescio Passaro trova una pallata lungo linea che gli vale la prima palla break di tutto il match, su 30-40. Male Arnaldi, stecca col diritto e regala il contro break all’amico rivale, per il 3-2. Ore serve Francesco, nonostante stia zoppicando vistosamente. Con coraggio regge, spinge col diritto, si butta avanti Passaro, in qualche modo conquista il tiebreak. Arnaldi ha perso intensità, dal problema fisico del rivale si è irrigidito, gioca corto, è in balia dell’aggressività di Francesco. 3-0 Passaro, che cerca di sciogliere il muscolo a scambio fermo. Ancora un errore per Arnaldi, quasi scomparso dal campo in questa fase. Trova finalmente una risposta profonda Matteo, si gira 4-2. Stavolta l’appoggio con le gambe non c’è, spara largo col diritto Passaro, 4-3 e serve Arnaldi. Con una botta di diritto delle sue, lo score è 5-3 Passaro. Con una prima a tutta, Passaro si porta 6-4, due set point. Incredibilmente, con un altro affondo col diritto, Passaro vince il tiebreak del quarto set, rimontando da 1-3 e con evidenti problemi a una gamba. Il match va al quinto set.

Passaro inizia il quinto set vincendo il proprio game. Anche Arnaldi torna a vincere un game, dopo il suo pessimo finale di quarto set. Spinge tanto Francesco, è costretto a sparare a tutta e i rischi lo portano a sbagliare. Arnaldi gioca semplice, verticale, attento a trovare profondità. Sul 30 pari un errore di rovescio costa a Passaro la palla break. Arriva un lungo scambio, Matteo non arretra, Francesco spedisce in rete. Break Arnaldi, serve avanti 2-1. Non molla il perugino, lascia correre il braccio e vola 0-30, quindi con un rovescio lungo linea splendido si porta 15-40. Quando il match sembrava nei binari di Arnaldi, l’incontro torna in equilibrio, con l’errore di volo di Matteo. 2 pari. Con un game di servizio top, e l’ottavo Ace, Passaro si porta 3-2. Arnaldi ha le spalle al muro. Male Arnaldi, sul 15 pari gioca con il braccio bloccato un diritto incerto, lento e soprattutto largo. 15-30, a due punti dal match Passaro. Si aggrappa al servizio Matteo, 30 pari. Con una gran risposta di diritto, Passaro si porta 40 pari, quindi a match point! Matteo non trema, prima sicura e via avanti. Il match, dopo 2 ore e 20 minuti di lotta, si decide al tiebreak. Il primo punto è per Arnaldi, vince un duro scambio di ritmo al centro. Lavora bene col diritto cross Matteo, palla arrotata e di grande controllo. 2-0 Arnaldi. Ancora con la smorzata Passaro, sempre perdente (non ne ha azzeccata una nel match). 3-0 Arnaldi. Ottimo invece l’attacco col rovescio con ottimo tocco di volo di Francesco, 3-1, segue un’altra accelerazione di rovescio profonda. 3-2. Questo match non finisce mai: ora è Francesco a comandare, sfonda col diritto, 3 pari. Che intensità in campo. Con una prima di servizio esterna perfetta, Arnaldi sale 4-3. Con un grave errore non forzato di rovescio (scarico con le gambe), Passaro concede il punto del 5-3. Bene Arnaldi, servizio e diritto lungo lunga. 6-4, due Match Point, il primo al servizio. Francesco non molla, forza l’errore di rovescio del rivale. 6-5, secondo Match Point, ma ora serve Passaro. 2 ore e 30 minuti. Francesco sposta Matteo, si prende il punto del 6 pari. Durissimo scambio, Arnaldi si sposta da difesa ad attacco con un diritto carico a destra provoca l’errore di Francesco. 7-6 Arnaldi, terzo match point, stavolta al servizio. Passaro non molla, trova una botta lungo linea di diritto vincente. 7 pari! Un altro diritto pesantissimo in risposta e poi in avanzamento porta il perugino a Match Point sull’8-7. Che Punto!!! Arnaldi trova un passante di diritto in corsa, giocato da metri fuori dal campo, incredibile! Annulla il secondo match point a Passaro, per l’8 pari. Servizio e diritto, 9-8 e terzo MP per Passaro. Chiude Passaro con lo smash, dopo un grande forcing. 10 punti a 8. Bellissimo l’abbraccio tra i due rivali ma amici. Bravi entrambi, hanno dato tutto in campo, per una lotta incredibile. Applausi.