ATP 250 Firenze e Gijon: I risultati con il dettaglio del Day 2. Prima vittoria nel circuito maggiore per Francesco Passaro. Subito eliminato Lorenzo Sonego a Firenze

La prima vittoria di un giocatore italiano nel tabellone principale dell’UniCredit Firenze Open arriva in chiusura della seconda giornata e porta la firma di Francesco Passaro. Il 21enne perugino, numero 126 del mondo, ha superato il cinese Zhizhen Zhang per 7-6 7-6 ottenendo la prima vittoria in carriera nel circuito maggiore Atp.

L’avvio è molto equilibrato, Passaro salva due palle break nel secondo game, poi con il passare del tempo si fa sempre più aggressivo. Resiste alle fucilate di Zhang e approda al tie-break. Qui l’azzurro commette un delicato doppio fallo, ma recupera immediatamente il mini break e poi si issa sul 6-4 quando al cinese scappa il dritto. La prima occasione è quella buona, una prima vincente regala il set all’azzurro. Passaro si esalta all’inizio della seconda frazione e con tocchi di fino prova a far vacillare l’avversario. Zhang regge, con il dritto fa il bello e il brutto tempo, poi sul 5 pari arriva alla palla break, ma Passaro mette a segno l’accoppiata palla corta e lob. Si va ancora al tie-break e il cinese si porta subito avanti un mini break andando a segno con il dritto. I due girano sul 3 pari, poi sui 6-5 il cinese arriva al set point che Passaro cancella con una prima vincente. L’ace porta l’azzurro al match point che trasforma con una risposta aggressiva dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

Al secondo turno Francesco Passaro è atteso dal vincente del derby statunitense tra Jenson Brooksby e MacKenzie McDonald.

Finisce al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’UniCredit Firenze Open. Il tennista piemontese è stato eliminato all’esordio dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 74 del ranking mondiale, che lo ha superato per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco.

Lo spagnolo si muove molto meglio di Sonego, incrocia bene, anche con il dritto anomalo e brekka l’azzurro già nel primo game dell’incontro. Con una palla corta Zapata Miralles sale 3-1, poi sul 2-3 lo spagnolo fronteggia la prima palla break, annullata con coraggio tirando fuori una prima molto potente. Sonego arranca, sul 3-5 salva un set point, ma nel game successivo deve arrendersi a un avversario decisamente più in palla. Nel secondo set Sonego va sotto due break (4-1 pesante), uno lo recupera, ma non il secondo che lo porta a un passo dal baratro. Nonostante il doppio fallo, Zapata Miralles tiene a 15 l’ultimo turno di battuta e approda al secondo turno dove è atteso da Lorenzo Musetti.

ATP 250 Florence (Italia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Florence (Italia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

[Q] Tim van Rijthoven vs [Q] Mikael Ymer
Vincitore: Ymer 6-1, 6-2

1. [Q] Tim van Rijthovenvs [Q] Mikael Ymer

2. [7] Alexander Bublik vs Cristian Garin



[7] Alexander Bublik vs Cristian Garin
Vincitore: Bublik 7-5, 6-2

3. Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles



Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles
Vincitore: Zapata Miralles 6-4, 6-4

4. Maxime Cressy / John-Patrick Smith vs [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini



Maxime Cressy / John-Patrick Smith vs [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini
Vincitore: Cressy / Smith 4-6, 6-2, 10-6

5. Richard Gasquet vs [8] Brandon Nakashima (non prima ore: 19:30)



Richard Gasquet vs [8] Brandon Nakashima
Vincitore: Nakashima 6-2, 6-2

6. [LL] Zhizhen Zhang vs [WC] Francesco Passaro



[LL] Zhizhen Zhang vs [WC] Francesco Passaro
Vincitore: Passaro 7-6, 7-6

Campo 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aleksandr Nedovyesov / Philipp Oswald vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar



Aleksandr Nedovyesov / Philipp Oswald vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar
Vincitore: Brkic / Escobar 6-3, 6-3

2. Marton Fucsovics vs Oscar Otte



Marton Fucsovics vs Oscar Otte
Vincitore: Otte 3-6, 6-4, 6-2

3. Roberto Carballes Baena / Daniel Elahi Galan vs Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 16:00)



Roberto Carballes Baena / Daniel Elahi Galan vs Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela
Vincitore: Barrientos / Reyes-Varela 5-7, 6-3, 10-5

ATP Gijon
[Q] Manuel Guinard vs Fabio Fognini
Vincitore: Guinard 4-6, 6-0, 2-0 (retired)

1. [Q] Manuel Guinardvs Fabio Fognini

2. Marcos Giron vs [8] Albert Ramos-Vinolas



Marcos Giron vs [8] Albert Ramos-Vinolas
Vincitore: Giron 4-6, 6-4, 6-2

3. [6] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 16:30)



[6] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Andy Murray
Vincitore: Murray 7-5, 6-2

4. Ilya Ivashka vs [WC] Feliciano Lopez



Ilya Ivashka vs [WC] Feliciano Lopez
Vincitore: Ivashka 6-3, 7-6, 6-4

5. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Pablo Carreno Busta / Joao Sousa (non prima ore: 18:00)



Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Pablo Carreno Busta / Joao Sousa
Vincitore: Gonzalez / Molteni 6-2, 6-4

Marco Trungelliti vs Nicolas Alvarez Varona
Vincitore: Alvarez Varona 1-6, 6-3, 6-0

1. [Q] Marco Trungellitivs [Q] Nicolas Alvarez Varona