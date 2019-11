Davis Cup Finals: La Spagna, senza sorprese, si aggiudica la Davis di Piquè

Trascinata da un Rafael Nadal in forma strepitosa la Spagna ha conquistato a Madrid la prima Coppa Davis 2.0. Nella finale della 108a edizione del torneo per nazioni, totalmente rivoluzionato nel suo formato, gli iberici hanno sconfitto il Canada per 2-0, alzando per la sesta volta nella loro storia (e dal 2000 in avanti) il prestigioso trofeo.

A dare il la al primo trionfo dal 2011 è stato Roberto Bautista Agut (ATP 9), rientrato in gruppo per l’atto conclusivo dopo averlo lasciato tre giorni fa per la morte del padre Joaquim. Il 31enne ha sconfitto per 7-6 (7/3) 6-3 il 19enne Felix Auger-Aliassime (21), che ha comunque venduto cara la pelle.

Nel secondo incontro Denis Shapovalov (15) è riuscito a tener testa al numero uno mondiale in particolare nella seconda frazione, inchinandosi però per 6-3 7-6 (9/7).