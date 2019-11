42 mila persone per la sfida tra Roger Federer e A. Zverev a Città del Messico. Ed è record

Un vero successo per Roger Federer in Messico. Alla Plaza de Toros della capitale Città del Messico è andato in scena uno spettacolo che ha visto anche stabilire un nuovo storico primato nel tennis, poiché sono ben 42’517 glli spettatori che hanno assistito alla vittoria dell’elvetico per 6-3 4-6 6-2 su Alexander Zverev!

In un palcoscenico quindi perfetto per Re Roger (che è ora in vantaggio 2-1 sul tedesco nel loro tour dell’America Latina) è stato superato il precedente record che apparteneva a Kim Clijsters e Serena Williams, le quali si affrontarono davanti a 35’681 persone in Belgio nel 2010. Il record però potrebbe durare poco, poiché il prossimo febbraio è in programma una super-sfida tra Roger e Rafael Nadal in Sudafrica che dovrebbe attirare fino a 55’000 persone. Il prossimo stop della tournée per Federer sarà in Ecuador.