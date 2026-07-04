Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Oggi in campo anche 4 azzurri in singolare (LIVE)
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✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 3° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala vs I. Swiatek
A. Anisimova vs M. Keys
G. Dimitrov vs M. Berrettini
No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens vs E. Rybakina
M. Giron vs A. Zverev
F. Tiafoe vs A. Bublik
No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro vs M. Kostyuk
K. Khachanov vs F. Cobolli
T. Fritz vs L. Sonego
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur vs Z. Svajda
J. Paolini vs M. Sakkari
S. Cirstea vs L. Noskova
Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova vs M. Bouzkova
J. Lehecka vs J. Munar
K. Siniakova / T. Townsend vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Cash / D. Schuurs vs J. Salisbury / L. Fernandez
D. Snigur vs A. Krueger
Z. Bergs vs A. Fery
Court 4 – Ore: 12:00am
L. Miguel vs V. Fletcher
S. Bekker vs F. Dorofeeva-Rybas
W. Moxon vs D. Pagani
R. Zhang vs L. Zingg
Court 5 – Ore: 12:00am
T. Arribage / A. Olivetti vs R. Ho / H. Jebens
F. Romboli / J. Smith vs G. Andreozzi / M. Guinard
T. Bush vs V. Barros
A. Mirrington vs T. Chavez
Court 6 – Ore: 12:00am
S. Gille / S. Verbeek vs M. Granollers / H. Zeballos
T. Hermanova vs A. Wong
X. Sun vs Y. Lin
O. Korpanec Davies vs A. James
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Goransson / E. Routliffe vs C. Harrison / S. Zhang
L. Kichenok / D. Krawczyk vs X. Jiang / Y. Xu
A. Cvetkovic vs Y. Qu
Y. Alvarez vs T. Konduri
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar vs J. Craze
H. Guo / K. Mladenovic vs E. Alexandrova / M. Joint
K. Hance vs S. Massellani
Court 9 – Ore: 12:00am
U. Jeong vs T. Frodin
A. Johnson vs M. Todoran
K. Thompson vs N. Baena
D. Jovanovski vs I. Sallu
Court 10 – Ore: 12:00am
D. Brand vs R. Cozad
E. Eigelsbach vs M. Rajeshwaran Revathi
M. Burcescu vs A. Tu
P. Chabalgoity vs T. Boogaard
Court 11 – Ore: 12:00am
H. Kawanishi vs D. Jade
P. Skliar vs E. Dotsenko
I. Wobker vs M. Pop
Court 14 – Ore: 12:00am
S. Bolelli / A. Vavassori vs J. de Jong / V. Royer
S. Hunter / C. McNally vs M. Kempen / A. Panova
A. Vavassori / S. Errani vs D. Stevenson / J. Burrage
M. Polmans / S. Hunter vs T. Arribage / N. Melichar-Martinez
Court 15 – Ore: 12:00am
J. Rojer / T. Winegar vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
B. Jones / M. Lumsden vs J. Paris / E. Silva
H. Nys / Q. Gleason vs M. Pavic / F. Stollar
A. Danilina / A. Krunic vs A. Kalinina / D. Yastremska
Court 16 – Ore: 12:00am
E. Chong / A. Tikhonova vs L. Siegemund / V. Zvonareva
C. Dolehide / A. Parks vs G. Dabrowski / L. Stefani
M. Kostyuk / E. Ruse vs A. Sutjiadi / J. Tjen
B. Harris / F. Christie vs N. Skupski / D. Krawczyk
Court 17 – Ore: 12:00am
R. Cash / J. Tracy vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
A. Detiuc / I. Khromacheva vs S. Kenin / J. Ostapenko
S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kopriva / F. Pieczonka
A. Olivetti / V. Zvonareva vs M. Arevalo / J. Ostapenko
To be arranged 1 – Ore: 5:30pm
C. Osorio / S. Sierra vs S. Williams / V. Williams
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
2 commenti
Qualche possibilità berrettini, il resto fuori
Sonego ha compito proibitivo, ma sa essere un ottimo competitor. Non credo basterà oggi, però.
Matteo dovrebbe invece spuntarla su Dimitrov. Il bulgaro, per quanto affine a questi campi, non è nel suo miglior momento. Anzi. I primi 2 turni li ha vinti contro avversari che su erba non ci sanno giocare proprio. Non è il caso di Berrettini.
Flavio-Kachanov è match da monetina. Entrambi molto umorali, vincerá chi entrerá in campo più deciso e, soprattutto, più paziente.
Stesso discorso per Paolini-Sakkari.
Impossibile da pronosticare. Entrambe in leggera ripresa, in una stagione un po’ (troppo) sotto tono.