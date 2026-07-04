Wimbledon 2026 - Day 6 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Oggi in campo anche 4 azzurri in singolare (LIVE)

04/07/2026 08:19 2 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  4 Luglio 2026

16°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 4 Luglio
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
16:00
30°
18:00
28°
21:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
WIM R3
☀  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  3° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala PHI vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs M. Keys USA

Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov BUL vs M. Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens BEL vs E. Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

M. Giron USA vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov IOA vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

T. Fritz USA vs L. Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs Z. Svajda USA
Il match deve ancora iniziare

J. Paolini ITA vs M. Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova IOA vs M. Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
J. Cash GBR / D. Schuurs NED vs J. Salisbury GBR / L. Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

D. Snigur UKR vs A. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Z. Bergs BEL vs A. Fery GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
L. Miguel BRA vs V. Fletcher GBR

Il match deve ancora iniziare

S. Bekker GBR vs F. Dorofeeva-Rybas IOA

Il match deve ancora iniziare

W. Moxon GBR vs D. Pagani ARG

Il match deve ancora iniziare

R. Zhang CHN vs L. Zingg GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs R. Ho TPE / H. Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

F. Romboli BRA / J. Smith AUS vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

T. Bush GBR vs V. Barros BRA

Il match deve ancora iniziare

A. Mirrington GBR vs T. Chavez ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
S. Gille BEL / S. Verbeek NED vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG
Il match deve ancora iniziare

T. Hermanova CZE vs A. Wong GBR

Il match deve ancora iniziare

X. Sun CHN vs Y. Lin TPE

Il match deve ancora iniziare

O. Korpanec Davies GBR vs A. James JAM

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Goransson SWE / E. Routliffe NZL vs C. Harrison USA / S. Zhang CHN
Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Cvetkovic SRB vs Y. Qu CHN

Il match deve ancora iniziare

Y. Alvarez PUR vs T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar IND vs J. Craze GBR
Il match deve ancora iniziare

H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

K. Hance USA vs S. Massellani ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 12:00am
U. Jeong KOR vs T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare

A. Johnson USA vs M. Todoran ROU

Il match deve ancora iniziare

K. Thompson HKG vs N. Baena PER

Il match deve ancora iniziare

D. Jovanovski AUS vs I. Sallu GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 12:00am
D. Brand ISR vs R. Cozad USA

Il match deve ancora iniziare

E. Eigelsbach GER vs M. Rajeshwaran Revathi IND

Il match deve ancora iniziare

M. Burcescu ROU vs A. Tu USA

Il match deve ancora iniziare

P. Chabalgoity BRA vs T. Boogaard NED

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 12:00am
H. Kawanishi JPN vs D. Jade FRA

Il match deve ancora iniziare

P. Skliar UKR vs E. Dotsenko IOA

Il match deve ancora iniziare

I. Wobker GER vs M. Pop ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs J. de Jong NED / V. Royer FRA
Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS / C. McNally USA vs M. Kempen BEL / A. Panova IOA

Il match deve ancora iniziare

A. Vavassori ITA / S. Errani ITA vs D. Stevenson GBR / J. Burrage GBR

Il match deve ancora iniziare

M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs T. Arribage FRA / N. Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
J. Rojer NED / T. Winegar USA vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

B. Jones GBR / M. Lumsden GBR vs J. Paris GBR / E. Silva GBR

Il match deve ancora iniziare

H. Nys MON / Q. Gleason USA vs M. Pavic CRO / F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
E. Chong HKG / A. Tikhonova IOA vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide USA / A. Parks USA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

B. Harris GBR / F. Christie GBR vs N. Skupski GBR / D. Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
R. Cash USA / J. Tracy USA vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA vs S. Kenin USA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

A. Olivetti FRA / V. Zvonareva IOA vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



To be arranged 1 – Ore: 5:30pm
C. Osorio COL / S. Sierra ARG vs S. Williams USA / V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Forza Federer (Guest) 04-07-2026 09:50

Qualche possibilità berrettini, il resto fuori

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OspiteSgradito (Guest) 04-07-2026 09:19

Sonego ha compito proibitivo, ma sa essere un ottimo competitor. Non credo basterà oggi, però.
Matteo dovrebbe invece spuntarla su Dimitrov. Il bulgaro, per quanto affine a questi campi, non è nel suo miglior momento. Anzi. I primi 2 turni li ha vinti contro avversari che su erba non ci sanno giocare proprio. Non è il caso di Berrettini.
Flavio-Kachanov è match da monetina. Entrambi molto umorali, vincerá chi entrerá in campo più deciso e, soprattutto, più paziente.
Stesso discorso per Paolini-Sakkari.
Impossibile da pronosticare. Entrambe in leggera ripresa, in una stagione un po’ (troppo) sotto tono.

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