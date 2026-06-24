Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno. In campo altri sei azzurri (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Wimbledon, Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno
Tyra Caterina Grant è a un passo dal tabellone principale di Wimbledon 2026. L’italo-americana ha superato il secondo turno delle qualificazioni battendo Joanna Garland, numero 188 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.
Una partita gestita con grande maturità dalla classe 2008, brava a fare la differenza nei momenti più importanti. Nel primo set il passaggio chiave è arrivato nel nono game, quando Grant ha strappato il servizio a zero all’avversaria, chiudendo poi il parziale nel game successivo.
Nel secondo set l’azzurra è rimasta concentrata anche dopo l’interruzione dovuta a un problema tecnico legato al caldo torrido. Alla ripresa ha mantenuto il break di vantaggio e ha chiuso la partita senza tremare.
Ora Grant andrà a caccia del suo primo main draw Slam. Nel turno decisivo affronterà la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, che ha battuto la wildcard britannica Esther Adeshina con un netto 6-2 6-2.
Si ferma invece Stefano Travaglia, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dal cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti.
Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del primo set, quando Travaglia ha avuto cinque set point consecutivi, tutti annullati da Zhou. Il cinese ha poi conquistato il parziale e nel secondo set ha continuato a servire con solidità, chiudendo 6-4 e spegnendo le speranze dell’azzurro.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 24 Giugno 2026
☀
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Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
CIELO
Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
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Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
☀
21°
09:00
☀
24°
10:00
☀
26°
11:00
☀
29°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
35°
15:00
☀
36°
17:00
☀
36°
22:00
☀
29°
⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
2° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta rossa
🎾 Quali Q2
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
D. Evans
5
0
T. Schoolkate [28]
7
6
Vincitore: T. Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans
15-0
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
D. Evans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Evans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Evans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
T. Schoolkate
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
E. Andreeva
vs K. Day
Slam Wimbledon
E. Andreeva
2
2
K. Day [32]
6
6
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Day
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
E. Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
E. Andreeva
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
J. Faria
vs L. Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
B. Andreescu
vs J. Teichmann
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros vs B. Harris
Slam Wimbledon
Z. Piros
4
4
B. Harris [23]
6
6
Vincitore: B. Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Z. Piros
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Korneeva
vs A. Lazaro Garcia
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
•
A
6
4
A. Lazaro Garcia
40
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
A. Lazaro Garcia
3-5 → 4-5
A. Korneeva
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A. Lazaro Garcia
1-1 → 1-2
A. Lazaro Garcia
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lazaro Garcia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Lazaro Garcia
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
V. Gaubas
vs H. Searle
Il match deve ancora iniziare
M. Timofeeva
vs V. Podrez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina
vs H. Tan
Slam Wimbledon
E. Adeshina
2
2
H. Tan
6
6
Vincitore: H. Tan
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Adeshina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Adeshina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
H. Tan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
E. Adeshina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Tan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Adeshina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Adeshina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Adeshina
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
H. Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
P. Jubb
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
P. Jubb
•
30
4
6
0
T. Barrios Vera [20]
0
6
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Jubb
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
P. Jubb
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Jubb
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
P. Jubb
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
C. Rodesch
vs D. Lajovic
Il match deve ancora iniziare
T. Prozorova
vs H. Watson
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing
vs T. Gentzsch
Slam Wimbledon
M. Basing
7
6
T. Gentzsch
5
2
Vincitore: M. Basing
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Basing
None-None
30-30
40-30
40-40
A-40
30-15
0-0 → 1-0
M. McDonald
vs R. Carballes Baena
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
•
40
6
5
R. Carballes Baena
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
5-3 → 5-4
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
R. Carballes Baena
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
R. Carballes Baena
4-2 → 4-3
M. McDonald
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
M. McDonald
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Carballes Baena
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
A. Gasanova
vs E. Jones
Il match deve ancora iniziare
R. Montgomery
vs E. Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland
vs T. Grant
Slam Wimbledon
J. Garland
4
4
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
T. Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
T. Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Tomic
vs C. O’Connell
Slam Wimbledon
B. Tomic
•
0
4
2
C. O'Connell [32]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
L. Nardi
vs O. Virtanen
Il match deve ancora iniziare
A. Sasnovich
vs S. Hunter
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau
vs O. Tarvet
Slam Wimbledon
A. Galarneau
5
2
O. Tarvet
7
6
Vincitore: O. Tarvet
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Galarneau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Galarneau
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Galarneau
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-3 → 2-3
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
O. Tarvet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Galarneau
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
H. Gaston
vs F. Cina
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
•
30
6
F. Cina
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
J. Mikulskyte
vs L. Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
K. Volynets
vs E. Yaneva
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia vs G. Heide
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
G. Heide
4
3
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Heide
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Heide
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Mejia
None-None
15-0
30-0
40-0
15-30
0-0 → 1-0
E. Pridankina
vs S. Lamens
Slam Wimbledon
E. Pridankina
15
7
1
S. Lamens [27]
•
30
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Semenistaja
vs N. Hibino
Il match deve ancora iniziare
M. Bolkvadze
vs H. Kinoshita
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich
vs G. Minnen
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
6
6
G. Minnen
4
2
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Minnen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
G. Minnen
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
G. Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
G. Minnen
0-15
0-30
0-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Sweeny
vs D. Blanch
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
None
2
6
D. Blanch
None*
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
D. Blanch
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Blanch
None-None
15-0
15-30
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
S. Kwon
vs A. Gea
Il match deve ancora iniziare
P. Iatcenko
vs Z. Bai
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia
vs Y. Zhou
Slam Wimbledon
S. Travaglia [16]
6
4
Y. Zhou
7
6
Vincitore: Y. Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Travaglia
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Riera
vs F. Crawley
Slam Wimbledon
J. Riera
•
15
2
4
F. Crawley
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
J. Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
J. Riera
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
0-2 → 1-2
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Riera
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
A. Moro Canas
vs H. Mayot
Il match deve ancora iniziare
P. Kudermetova
vs C. Ngounoue
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola vs J. Rodionov
Slam Wimbledon
R. Bertola
4
7
6
J. Rodionov [30]
6
6
2
Vincitore: R. Bertola
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Bertola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
B. Gojo
vs C. Smith
Slam Wimbledon
B. Gojo
0
4
2
C. Smith
•
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gojo
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
F. Jorge
vs L. Gjorcheska
Il match deve ancora iniziare
C. Werner
vs A. Charaeva
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
G. Onclin
2
6
3
S. Mochizuki [21]
6
4
6
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
G. Onclin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Onclin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
None-None
40-30
0-15
15-0
0-0 → 0-1
K. Kawa
vs L. Stefanini
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
•
0
5
L. Stefanini
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
K. Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Stefanini
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Dougaz
vs R. Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
A. Krueger
vs M. Hontama
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov
vs N. Noha Akugue
Slam Wimbledon
K. Sebov
•
40
6
5
4
N. Noha Akugue
15
4
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Noha Akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
N. Noha Akugue
15-0
40-0
30-0
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
K. Sebov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Noha Akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Smith
vs M. Echargui
Il match deve ancora iniziare
N. Budkov Kjaer
vs M. Dodig
Il match deve ancora iniziare
M. Carle
vs J. Vandromme
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew vs M. Stoiana
Slam Wimbledon
M. Sawangkaew
2
6
7
M. Stoiana [25]
6
4
5
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Stoiana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Stoiana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Stoiana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Stoiana
None-None
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
30-15
40-30
0-0 → 1-0
L. Djere
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
L. Djere
•
15
2
M. Zheng [26]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Boyer
vs A. Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
E. Gorgodze
vs L. Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun vs O. Dodin
Slam Wimbledon
L. Sun [9]
6
6
O. Dodin
7
7
Vincitore: O. Dodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
L. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Dodin
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Kym
vs A. Holmgren
Slam Wimbledon
J. Kym
•
0
6
0
A. Holmgren [24]
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kym
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 3-2
J. Kym
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Kym
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Llamas Ruiz
vs P. Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
T. Rakotomanga Rajaonah
vs L. Zhu
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu vs C. Tabur
Slam Wimbledon
Y. Bu [3]
7
6
4
C. Tabur
5
7
6
Vincitore: C. Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Y. Bu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Safiullin
vs K. Coppejans
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
40
2
K. Coppejans
•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A. Guerrieri
vs K. Jacquet
Il match deve ancora iniziare
X. Wang
vs M. Bassols Ribera
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria
vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
F. Coria
3
4
S. Sakellaridis [31]
6
6
Vincitore: S. Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Coria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
F. Coria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Coria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
F. Coria
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
F. Coria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
K. Quevedo
vs C. Liu
Slam Wimbledon
K. Quevedo [7]
0
4
4
C. Liu
•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
K. Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
C. Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
C. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
K. Quevedo
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
E. Ymer
vs T. Skatov
Il match deve ancora iniziare
R. Sramkova
vs T. Kostovic
Il match deve ancora iniziare
ma non capisci le battute?….ci sono le q e state qua a parlare di congetture pro o contro sinner?
Ahahahah
Scommetto che era uno di quelli che “il Ponte Morandi non sarebbe mai caduto”.
Ma stai bene?
Ci è andato solo una volta nel 1969
Sinner è stato il primo a dire che la giornata era calda ma non a livelli insopportabili. Comunque, per la cronaca, il 28 Maggio a Parigi è stata raggiunta una temperatura di 32° effettivi pari a 36° percepiti. Il fatto che che avesse completato e vinto 5 Master 1000 di seguito è stato il motivo principale del crollo fisico e nervoso di Jannik. Contro il quale registro un ingiustificato livore. Chissà cosa gli avrebbero detto se avesse saltato Roma. Invece ha riportato la coppa in Italia dopo 50 anni.
Quello che molti di noi percepiscono è la tua innata simpatia, equiparata alla sabbia nelle mutande.
Vuoi dire che ne senti 36 ma in realtà ono 40 gradi.
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?
Hai già detto molto…..
Anche negli anni 80. Si ricorda un Ivan Lendl camuffato da Tuareg con una tendina di stoffa fissata al cappellino a proteggere il collo. Il tutto con molto meno sensazionalismo rispetto a oggi.
In prospettiva Wimbledon per Sinner che qui sarà davvero con l’acqua alla gola, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata
Grande vittoria di Remigione (anche se proprio gigante di statura fisica non è), il Rossocrociato.
Assolutamente contro pronostico.
Se riesce a portare un rovescio monomane in più nel tabellone principale vado a Lugano a strombazzare dalla gioia per le vie della città ceresia (o ceresa?)!
Poi leggerete della solita italianità volgarmente caciarona che va ad inquinare il nitore elvetico, forse con annesso fermo di Polizia cantonale…
Forza Remigio!
La Tan rispetto al suo ranking è un mezzo fenomeno sull’erba…difficile per Tyra, ma potrebbe farcela.
travaglia aveva l’incontro piu semplice per gli ometti…..ha avuto un buco nero nel finale del tie break (con 4 set point buttati) e inizio secondo set e l’ha pagato caro. La Garland fino poche settimane fa non era lontana dalle 100 per cui un bel risultato per la Grant
La mia impressione è che la Grant in questo slam faccia davvero tanta strada… e non aggiungo altro per scaramanzia
Chissà se il caldo avrebbe messo fuori uso anche i giudici di linea umani.
Il Cinese, a dispetto della classifica, per me era favorito su Stetone ed ha purtroppo fatto rispettare il pronostico.
La ragazza invece giocava contro una a me ignota, tant’è che continuavo a derubricarla qual omonima della cantante madre di Liza Minnelli, che però tanto scarsa non doveva essere per aver tanto fatta faticare la Nostra.
Quindi sì: brava Caterina!
@ tinapica (#4642234)
Veda, io, essendo ingegnere (da ormai 52 anni), sono abituato a ragionare in termini di dati numerici misurabili, certi nell’ambito di un certo intervallo di errori di misura.
La temperatura “percepita”, secondo i suoi fautori, si baserebbe su una combinazione di temperature (bulbo secco e bulbo umido), umidità relativa, pressione atmosferica, ventilazione, fattori fisiologici.
Cioè un indice puramente arbitrario che può variare da un posto ad un altro a distanza di pochi metri, da una persona ad un’altra.
Cioè non vale nulla.
@ Non tennista (#4642231)
NON TENNISTA di sicuro….ma cazzone certamente
Io non tifo particolarmente Sinner (per carità: contro Fritz, Rublev…perfino Cobolli…mille volte meglio Sinner) ed è risaputo, qui tra di noi.
Sulla questione degli inviti distribuiti quest’anno non ho certo risparmiate critiche all’organizzazione di Uuimbeldon ( 😉 … chi lo sa si riconoscerà) arrivando, io, ad affermare che il solo Torneo Maggiore rimasto per fortuna ancora al di fuori delle leggi della spettacolarizzazione che pretende i grandi nomi in lizza ad ogni costo sia il Roland Garros (che infatti neanche mi sognai di criticare quando fecero giocare Sinner sotto la canicola contro Cerundolo perché se un torneo è all’aperto tale deve restare).
Ma portare l’avversione verso il Sud Tirolese al punto da affermare (perfino preventivamente) che quel che si fa per salvaguardare la salute di chiunque scenda in campo lo si faccia per favorire Sinner francamente è troppo: Lei soffre evidentemente di una ossessione maniacale avversa al Sud Tirolese. Ciò non è cosa buona.
Brava Tyra che si giocherà l’accesso al MD con la francese Tan.
Accidenti a Steto che ha sprecato vari set point nel primo parziale…
@ Dario (#4642238)
Effettivamente qui c’è qualcosa di sospetto, spaventoso, quasi sovrannaturale in questo legame tra Sinner ed il carro di Helios che lo insegue impietosamente.
C’è di buono che il torneo è settimana prossima perché se fosse stata questa (come era un tempo) probabilmente Sinner ne avrebbe pagato il fio.
I media inglesi spiegano la situazione in modo un po’ diverso. La sospensione è stata dovuta sì al caldo, ma più precisamente al fatto che le alte temperature abbiano causato problemi all’impianto elettrico che a loro volta hanno messo fuori uso il sistema automatico di line calling. Non è stata questione di condizioni ritenute pericolose per i giocatori.
Le cronache di oggi riportano 39° a Londra. Percepiti o reali (evito di ripetere le considerazioni che ho già espresse qui sotto), sempre trentanove, non trenta, gradi sono!
Comunque in Australia Panatta ci andava solo, quando era costretto, con la Nazionale, spesso in stagioni diverse dall’estate australe…
Dove va Sinner arriva la canicola storica.
@ Scaino (#4642214)
Premesso che da quando c’è questa “temperatura percepita” io l’ho sempre detestata perché spesso per fare sensazione i mezzi di informazione sparano titoloni su presunti 40° per poi specificare solo nel corpo dell’articolo che si tratta di temperatura percepita, immagino che esista un metro ben preciso per calcolare, partendo dai due parametri da Lei enunciati, la cosiddetta temperatura percepita.
Sarà il solito, onnipresente, algoritmo…
I regolamenti di salute e sicurezza per chi scende in campo ne terranno conto, immagino.
Voglio vedere se quest’anno al tour de france fermeranno qualche tappa per il caldo eccessivo.
Tutto preparato per aiutare Sinner a rivincere wimbledon
andrewthefirst 24-06-2026 14:33
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!
HAHAHA, hai perfettamente ragione! 🌡
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!
Certo che certi commenti da … non si possono leggere. Il problema del surriscaldamento del pianeta è globale….hanno fatto benissimo a sospendere s Wimbledon
@ Scaino (#4642214)
Quanto dura la sospensione…Ad oltranza?
Credevo la heat rule avesse una durata definita.
Se non si conosce il significato di gradi percepiti la colpa non è di chi ha scritto l’articolo.
Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.
Oh bravissimi a sospendere tutto, comunque il caldo estremo è un problema sempre più serio in tutto il mondo.
Si arriverà a fare solo tornei indoor se non vogliono ci scappi il morto.
Si arriverà entro 10 anni a giocare indoor anche d’estate, a meno che non vogliano vedere i cadaveri o i match che finiscono per sfinimento dei giocatori.
Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….
Se avesse fatto lo stesso a Parigi, oggi avremmo un Career Gran Slam in più…
Ormai il clima atmosferico è questo e bisogna prendere i giusti accorgimenti
Caldo record a Londra, più che a Nairobi, quando ci vivevo io non esisteva proprio l’estate.
Match sospesi,ma tra le 12 e le 15 non credo che cambi molto la situazione.
Suicidio Travaglia…. già visto 200 volte!
Incontri fermi per IL CALDO! …36 gradi percepiti
primo set buttato da travaglia…..4 set poin di cui 3 al suo servizio non sfruttati…..SGRUNT!!!!!
Forza Andrea!