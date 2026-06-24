Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno. In campo altri sei azzurri (LIVE)

Wimbledon, Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno

Tyra Caterina Grant è a un passo dal tabellone principale di Wimbledon 2026. L’italo-americana ha superato il secondo turno delle qualificazioni battendo Joanna Garland, numero 188 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.

Una partita gestita con grande maturità dalla classe 2008, brava a fare la differenza nei momenti più importanti. Nel primo set il passaggio chiave è arrivato nel nono game, quando Grant ha strappato il servizio a zero all’avversaria, chiudendo poi il parziale nel game successivo.

Nel secondo set l’azzurra è rimasta concentrata anche dopo l’interruzione dovuta a un problema tecnico legato al caldo torrido. Alla ripresa ha mantenuto il break di vantaggio e ha chiuso la partita senza tremare.

Ora Grant andrà a caccia del suo primo main draw Slam. Nel turno decisivo affronterà la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, che ha battuto la wildcard britannica Esther Adeshina con un netto 6-2 6-2.

Si ferma invece Stefano Travaglia, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dal cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del primo set, quando Travaglia ha avuto cinque set point consecutivi, tutti annullati da Zhou. Il cinese ha poi conquistato il parziale e nel secondo set ha continuato a servire con solidità, chiudendo 6-4 e spegnendo le speranze dell’azzurro.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 24 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 24 Giugno 08:00 ☀ 21° 09:00 ☀ 24° 10:00 ☀ 26° 11:00 ☀ 29° 12:00 ☀ 32° 13:00 ☀ 34° 14:00 ☀ 35° 15:00 ☀ 36° 17:00 ☀ 36° 22:00 ☀ 29° ⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 24 Giugno 🎾 Wimbledon · Qualificazioni 2° Turno Qualificazione · Erba WIM Q2 ☀ Soleggiato

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Show Court 1 – Ore: 12:00am

D. Evans vs T. Schoolkate



Slam Wimbledon D. Evans D. Evans 5 0 T. Schoolkate [28] T. Schoolkate [28] 7 6 Vincitore: T. Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Evans 15-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 0-3 → 0-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Schoolkate None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

E. Andreeva vs K. Day



Slam Wimbledon E. Andreeva E. Andreeva 2 2 K. Day [32] K. Day [32] 6 6 Vincitore: K. Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Andreeva 1-1 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 1-5 → 2-5 K. Day 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Andreeva None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Faria vs L. Pavlovic



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B. Andreescu vs J. Teichmann



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Court 2 – Ore: 12:00am

Z. Piros vs B. Harris



Slam Wimbledon Z. Piros Z. Piros 4 4 B. Harris [23] B. Harris [23] 6 6 Vincitore: B. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Piros 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Piros 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Piros 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Harris None-None 0-0 → 1-0

A. Korneeva vs A. Lazaro Garcia



Slam Wimbledon A. Korneeva [3] • A. Korneeva [3] A 6 4 A. Lazaro Garcia A. Lazaro Garcia 40 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Korneeva 30-40 3-4 → 3-5 A. Korneeva 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Korneeva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

V. Gaubas vs H. Searle



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M. Timofeeva vs V. Podrez



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Slam Wimbledon E. Adeshina E. Adeshina 2 2 H. Tan H. Tan 6 6 Vincitore: H. Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Adeshina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 E. Adeshina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Tan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Adeshina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Adeshina 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Adeshina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Adeshina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Adeshina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 H. Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Adeshina 0-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Tan None-None 0-0 → 0-1

E. Adeshinavs H. Tan

P. Jubb vs T. Barrios Vera



Slam Wimbledon P. Jubb • P. Jubb 30 4 6 0 T. Barrios Vera [20] T. Barrios Vera [20] 0 6 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Jubb 15-0 30-0 0-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Jubb 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Barrios Vera 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Barrios Vera 5-2 P. Jubb 30-0 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Jubb 15-0 30-0 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Jubb 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Barrios Vera 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Jubb None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Rodesch vs D. Lajovic



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T. Prozorova vs H. Watson



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Slam Wimbledon M. Basing M. Basing 7 6 T. Gentzsch T. Gentzsch 5 2 Vincitore: M. Basing Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Basing 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Gentzsch 0-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Basing 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Gentzsch 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Basing 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 M. Basing 15-0 30-0 3-5 → 4-5 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Basing 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Basing 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Basing 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Basing None-None 30-30 40-30 40-40 A-40 30-15 0-0 → 1-0

M. Basingvs T. Gentzsch

M. McDonald vs R. Carballes Baena



Slam Wimbledon M. McDonald [13] • M. McDonald [13] 40 6 5 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 15 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. McDonald 0-15 15-15 40-15 5-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. McDonald 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Gasanova vs E. Jones



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R. Montgomery vs E. Kalieva



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Slam Wimbledon J. Garland J. Garland 4 4 T. Grant T. Grant 6 6 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Garland 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Garland 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Garland 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Garland 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 T. Grant 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Grant None-None 0-0 → 0-1

J. Garlandvs T. Grant

B. Tomic vs C. O’Connell



Slam Wimbledon B. Tomic • B. Tomic 0 4 2 C. O'Connell [32] C. O'Connell [32] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Tomic 2-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Tomic 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Tomic 0-15 15-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. O'Connell 30-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 B. Tomic 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Tomic None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Nardi vs O. Virtanen



Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich vs S. Hunter



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Slam Wimbledon A. Galarneau A. Galarneau 5 2 O. Tarvet O. Tarvet 7 6 Vincitore: O. Tarvet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Galarneau 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Galarneau 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Galarneau 0-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 2-3 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Galarneau None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Galarneauvs O. Tarvet

H. Gaston vs F. Cina



Slam Wimbledon H. Gaston [5] • H. Gaston [5] 30 6 F. Cina F. Cina 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 6-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 F. Cina 15-0 30-0 3-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cina None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Mikulskyte vs L. Bronzetti



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K. Volynets vs E. Yaneva



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Court 7 – Ore: 12:00am

N. Mejia vs G. Heide



Slam Wimbledon N. Mejia N. Mejia 6 6 G. Heide G. Heide 4 3 Vincitore: N. Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Heide 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Heide 0-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 G. Heide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Heide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Heide 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Heide 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Heide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Heide 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 N. Mejia None-None 15-0 30-0 40-0 15-30 0-0 → 1-0

E. Pridankina vs S. Lamens



Slam Wimbledon E. Pridankina E. Pridankina 15 7 1 S. Lamens [27] • S. Lamens [27] 30 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Lamens 15-0 30-15 1-2 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 5-4 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Lamens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Lamens 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Pridankina 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 E. Pridankina None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Semenistaja vs N. Hibino



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M. Bolkvadze vs H. Kinoshita



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Slam Wimbledon I. Shymanovich I. Shymanovich 6 6 G. Minnen G. Minnen 4 2 Vincitore: I. Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Minnen 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Shymanovich 40-0 15-0 1-0 → 2-0 G. Minnen None-None 0-0 → 1-0

I. Shymanovichvs G. Minnen

D. Sweeny vs D. Blanch



Slam Wimbledon D. Sweeny [11] D. Sweeny [11] None 2 6 D. Blanch D. Blanch None* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 6-6 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 D. Blanch 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Sweeny 40-30 4-5 → 5-5 D. Sweeny 15-0 1-4 D. Blanch 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Blanch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Blanch 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Blanch 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Blanch None-None 15-0 15-30 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Kwon vs A. Gea



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P. Iatcenko vs Z. Bai



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Slam Wimbledon S. Travaglia [16] S. Travaglia [16] 6 4 Y. Zhou Y. Zhou 7 6 Vincitore: Y. Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Zhou 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Zhou 15-0 30-0 3-4 → 3-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Travaglia 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Zhou 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Zhou None-None 30-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Travagliavs Y. Zhou

J. Riera vs F. Crawley



Slam Wimbledon J. Riera • J. Riera 15 2 4 F. Crawley F. Crawley 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Riera 0-15 15-30 15-40 4-2 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Riera 1-1 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Riera 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Riera 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Riera 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Riera None-None 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

A. Moro Canas vs H. Mayot



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P. Kudermetova vs C. Ngounoue



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Court 10 – Ore: 12:00am

R. Bertola vs J. Rodionov



Slam Wimbledon R. Bertola R. Bertola 4 7 6 J. Rodionov [30] J. Rodionov [30] 6 6 2 Vincitore: R. Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Bertola 15-0 30-0 5-2 → 6-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Rodionov 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Rodionov 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bertola 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 R. Bertola 0-15 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 R. Bertola 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Rodionov 15-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bertola 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rodionov 15-15 1-0 → 1-1 J. Rodionov None-None 0-0 → 1-0

B. Gojo vs C. Smith



Slam Wimbledon B. Gojo B. Gojo 0 4 2 C. Smith • C. Smith 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Smith 15-0 2-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Smith 0-15 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Gojo 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Smith 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Gojo None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

F. Jorge vs L. Gjorcheska



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C. Werner vs A. Charaeva



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Slam Wimbledon G. Onclin G. Onclin 2 6 3 S. Mochizuki [21] S. Mochizuki [21] 6 4 6 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Onclin 0-15 0-40 15-40 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Onclin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 15-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Onclin 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Mochizuki None-None 40-30 0-15 15-0 0-0 → 0-1

G. Onclinvs S. Mochizuki

K. Kawa vs L. Stefanini



Slam Wimbledon K. Kawa [14] • K. Kawa [14] 0 5 L. Stefanini L. Stefanini 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Kawa 5-4 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Kawa 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 L. Stefanini 30-40 3-3 → 4-3 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Stefanini None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Dougaz vs R. Sakamoto



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A. Krueger vs M. Hontama



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Slam Wimbledon K. Sebov • K. Sebov 40 6 5 4 N. Noha Akugue N. Noha Akugue 15 4 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Sebov 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Noha Akugue 15-0 40-0 30-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Sebov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Sebov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Noha Akugue 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Sebov 0-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Noha Akugue 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Noha Akugue 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Noha Akugue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Sebov 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Noha Akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Sebov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Noha Akugue 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Noha Akugue None-None 30-0 0-0 → 0-1

K. Sebovvs N. Noha Akugue

K. Smith vs M. Echargui



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N. Budkov Kjaer vs M. Dodig



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M. Carle vs J. Vandromme



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Court 14 – Ore: 12:00am

M. Sawangkaew vs M. Stoiana



Slam Wimbledon M. Sawangkaew M. Sawangkaew 2 6 7 M. Stoiana [25] M. Stoiana [25] 6 4 5 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Sawangkaew 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Stoiana 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 M. Stoiana 15-0 30-0 4-0 → 4-1 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Sawangkaew 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Stoiana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Stoiana None-None 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 30-15 40-30 0-0 → 1-0

L. Djere vs M. Zheng



Slam Wimbledon L. Djere • L. Djere 15 2 M. Zheng [26] M. Zheng [26] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Djere 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0

T. Boyer vs A. Pellegrino



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E. Gorgodze vs L. Jeanjean



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Court 15 – Ore: 12:00am

L. Sun vs O. Dodin



Slam Wimbledon L. Sun [9] L. Sun [9] 6 6 O. Dodin O. Dodin 7 7 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sun 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Sun 15-0 40-0 3-5 → 4-5 O. Dodin 15-0 30-0 3-4 → 3-5 L. Sun 0-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 O. Dodin 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sun 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sun 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 O. Dodin 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sun 0-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Dodin None-None 40-40 0-0 → 0-1

J. Kym vs A. Holmgren



Slam Wimbledon J. Kym • J. Kym 0 6 0 A. Holmgren [24] A. Holmgren [24] 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kym 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Holmgren 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Holmgren 3-2 J. Kym 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Holmgren 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kym None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Llamas Ruiz vs P. Martin Tiffon



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T. Rakotomanga Rajaonah vs L. Zhu



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Court 17 – Ore: 12:00am

Y. Bu vs C. Tabur



Slam Wimbledon Y. Bu [3] Y. Bu [3] 7 6 4 C. Tabur C. Tabur 5 7 6 Vincitore: C. Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Tabur 15-0 30-0 4-5 → 4-6 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Tabur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Y. Bu 0-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Tabur 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Bu 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Bu 30-15 3-4 Y. Bu 15-0 1-2 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bu 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Tabur 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Tabur 15-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Tabur None-None 30-15 0-0 → 0-1

R. Safiullin vs K. Coppejans



Slam Wimbledon R. Safiullin [15] R. Safiullin [15] 40 2 K. Coppejans • K. Coppejans 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1

A. Guerrieri vs K. Jacquet



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X. Wang vs M. Bassols Ribera



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Slam Wimbledon F. Coria F. Coria 3 4 S. Sakellaridis [31] S. Sakellaridis [31] 6 6 Vincitore: S. Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Sakellaridis 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Coria 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Sakellaridis 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Coria 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Sakellaridis None-None 15-15 0-0 → 0-1

F. Coriavs S. Sakellaridis

K. Quevedo vs C. Liu



Slam Wimbledon K. Quevedo [7] K. Quevedo [7] 0 4 4 C. Liu • C. Liu 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Liu 4-3 K. Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Liu 1-0 K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Quevedo None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Ymer vs T. Skatov



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R. Sramkova vs T. Kostovic



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