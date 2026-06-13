Cento volte tennis (1926-2026). Una mostra a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca dal 13 giugno al 17 dicembre 2026

Inaugurazione 13 giugno 2026 ore 18.30

Anteprima stampa ore 12.00

Circolo del Tennis, Viale del Fante, 3 Palermo

Palermo, 13 giugno 2026

Il Circolo del Tennis di Palermo è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra “CENTO VOLTE TENNIS. 1926–2026”, un progetto espositivo che celebra il centenario dell’istituzione tennistica più antica di Palermo. La mostra, a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca, è stata realizzata con la partecipazione della comunità del Circolo, coinvolta in un racconto corale organizzato in una grande installazione nel salone centrale del Circolo, fino al 17 dicembre 2026.

La mostra ripercorre un secolo di storia, a partire dalla fondazione del Tennis Club Palermo nel 1926, attraversando i momenti più significativi che attestano il ruolo del Circolo come punto di riferimento nel tennis italiano. L’allestimento è concepito come un’architettura narrativa aperta, che mette in relazione la storia sportiva con la memoria collettiva. Una timeline composta da testi, immagini, fotografie d’epoca e documenti storici, restituisce i momenti più significativi della storia del Circolo, è affiancata dai contributi raccolti dalla comunità del Circolo, provenienti da collezioni private di soci storici, atleti e famiglie, come fotografie, trofei, racchette, divise, strumenti e memorabilia organizzate come in una “stanza delle meraviglie” (wunderkammer).

Particolare attenzione è dedicata alla raccolta di testimonianze video, pensate per restituire la dimensione umana ed emotiva del Circolo: video storici di Rai Teche, ricordi di tornei e momenti di vita quotidiana che hanno contribuito a costruire, nel tempo, una comunità viva e coesa. Inoltre, in occasione dei suoi 100 anni, il Circolo aprirà le proprie porte alla città, e la mostra sarà aperta al pubblico durante le Vie dei Tesori nelle domeniche di ottobre e novembre.

Per il Presidente Alessandro Lazzaro “Cento Volte Tennis non è soltanto una mostra ma è la rappresentazione, attraverso, immagini, oggetti e filmati, di una storia che lega da cento anni il Circolo del Tennis alla città di Palermo. È un progetto che, insieme alle attività celebrative che si svolgono nel corso dell’anno, apre il Circolo alla cittadinanza, raccontando un secolo di vita e di successi che lo hanno reso un luogo unico”.

Così dichiarano i curatori della mostra Pietro Airoldi e Laura Barreca: “Il progetto è stato realizzato attraverso una articolata ricerca storica e con il coinvolgimento della comunità dei Circolo, affinché le testimonianze personali entrassero in stretto dialogo con le vicende sportive dall’inizio del Novecento ad oggi. La mostra, pensata come un dispositivo architettonico semplice, custodisce il valore di un patrimonio sportivo e la forza evocativa di una memoria condivisa.”